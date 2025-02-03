板橋巷仔內藏美味！隱藏版清湯肉羹續湯免費　還有金桔檸檬喝到飽

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

板橋的「阿華肉羹」是我很喜歡的清湯類的肉羹湯，沒有另外勾芡，湯頭清甜，搭配一碗手切滷肉飯簡直絕配，雖然在小巷內但是客人還是很多，肉羹是赤肉口感，湯頭清甜，還可以免費續湯，內用還有金桔檸檬、洛神花茶喝到飽，以這種價位來說未免太佛心了！

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位置｜環境

阿華肉羹位於小巷子內，外觀看起來很不起眼，而且接近晚上關門時間，外面招牌看起來已經關燈了。內用空間不大，筷子上有筷套，盒子上寫著已消毒，感覺上還蠻衛生的，還有免費飲料可以自取。

菜單

▲▼價格可能有調漲，餐點選擇不少，有咖喱飯、滷肉飯、麵，每項湯品都有固定供應的時間。

餐點



招牌肉羹湯

肉羹是赤肉口感，漿裹的不會太多，湯頭清甜，加了香菜非常夠味，撒上一點胡椒也好好喝，清湯喝起來有清甜蘿蔔味，還可以續湯。

經典滷肉飯

滷肉飯的肉燥偏肥一點，但還好不會膩口，搭配大頭菜，味道不錯也很涮嘴。很適合搭配肉羹湯一起享用，加點辣椒也很好吃。

心得

肉羹湯是蠻難得喝到的清湯肉羹，不用勾芡就好喝。肉羹的味道新鮮扎實，湯頭很棒，非常推薦！

阿華肉羹

地址：220新北市板橋區中山路二段318巷27弄2號

電話：02－29611856

營業時間：周一到周六11：30－20：00（周日休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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