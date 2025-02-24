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特搜5處北部文青市集！來天母二手市集挖寶、逛手工飾品原創服飾

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

首圖／＠紅樓官網、＠有趣市集官網

文／ReadyGo

假日閒來無事就來逛市集吧！在這個繁忙的都市生活之中，靈感與創意時常藏匿於不經意的角落，而文青市集宛如一座座的藝術殿堂，不論是任一攤位都散發著創意的火花與手作工藝的溫度，從新鮮的手作料理到獨具風格的藝術品，各自展現獨特的生活方式，輕輕吸引著追尋美好與獨特的人們，特別盤點5個北部文創市集，就算在這水泥叢林、也要尋找片刻的慵懶與平靜。

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盤點五個北部文青市集，每一站都是生活的藝術

西紅市．創意市集
慵懶的漫步於西門周邊，「西紅市．創意市集」坐落於台北百年地標西門紅樓，是個匯聚了設計靈感與手作巧思的文化聚點！無論是充滿巧思的手工飾品、結合傳統與現代的原創服飾，還是極具個性的家居小物，攤位之間處處可見創作者對美好生活的詮釋，這裏以濃厚的創意氛圍和豐富多樣的原創商品而聞名，吸引著手作愛好者、獨立設計師以及對生活美學充滿熱情的人們！

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠紅樓官網

西紅市．創意市集

地址：台北市萬華區成都路10號（西門紅樓前）
營業時間：周五 14：30－22：00、周六 13：30－22：00、周日 13：30－21：30

天母二手創意市集
將二手商品與創意靈感巧妙融合，成為了都市人尋找舊物新生的秘密花園！「天母二手創意市集」由天母商圈發展協會負責管理，市集中每個攤位都像是一個迷人的故事書，陳列著經過時光洗禮的古著服飾、珍藏的老物件，以及承載歲月記憶的二手書籍。

遊客在此不僅能挖掘到價格親民又別具風格的好物，更能感受到物品背後流轉的情感與故事，攤主們向每一位路過的人們緩緩敘述著物品的由來、暢談著生活中的日常點滴，使市集彷彿成為一場舊物與新知的交流盛會。

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠天母商圈發展協會

天母二手創意市集

地址：台北市士林區天母西路1號
營業時間：周五16：00－22：00、周六早場09：00－15：00、周六晚場16：00－22：00、周日15：00－21：00

洲遊空大市集
以「生活美學」為核心，「洲遊空大市集」串聯起職人手作、親子互動、草原活動與食農教育，化作都市人尋求美好生活的靜謐時光，市集的每個角落都飄散著手作的溫度與自然氣息，彷彿為喧囂的城市注入一抹柔和暖意，職人攤位如同一座座匠心小島，展現著從精緻工藝到獨特創意的多樣面貌，讓每位來訪者都能感受到設計者對生活的熱愛與細膩詮釋，聖誕節時更有聖誕主題之浪漫市集登場，讓我們一起在這片充滿詩意的市集中找到屬於自己的奇妙記憶！

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠空大市集FB

洲遊空大市集

地址：空大南院及中庭廣場（新北市蘆洲區中正路172號南院）
營業時間：12：00－18：00

四四南村簡單市集
漫步於四四南村簡單市集，彷彿進入一段緩慢而真實的時光，「四四南村簡單市集」匯聚了來自各地的手作職人與風格品牌，無論是精緻手工藝品、充滿巧思的家居小物，還是實踐環保理念的創意商品，每件都承載著製作者的用心，散發溫暖與純粹美感，傳統與創新交織，讓人徜徉於紅磚建築間，探索每件作品背後的溫度與匠心。

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠文化部官網

四四南村簡單市集

地址：台北市信義區松勤街54號
營業時間：假日13：00－19：00

有趣市集
從心中山線形公園、圓山花博、敦南誠品到瓶蓋工廠，都可以看見「有趣市集」的蹤影，每次的市集開幕，以「美食餐飲」與「品味生活」為主軸，將這些元素巧妙地融入，不論是食物、手作商品、藝術創作，都反映當代生活的品味與風格，每個設計與規劃都是一場社會與創意的盛宴。

質樸與創意、傳統與現代完美交織，凝聚社群、創造共好氛圍的溫馨聚落，無論是來自各地的美食，還是獨具匠心的飲品，每一樣都帶著製作者的用心與熱情，讓人不僅是品嚐，更是感受背後的故事與情感。

▲▼精選北部人氣文青市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠有趣市集官網

有趣市集

地址：​台北市松山區民生東路五段175號七樓之一
營業時間：周六11：00－22：00、周日11：00－20：00

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