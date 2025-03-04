解鎖北海道6個必去景點！浪漫白鬚瀑布、企鵝漫步動物園裡逛大街

首圖／IG＠liaopg_0319

文／ReadyGo

寒風中私藏著雪花所帶來的浪漫點滴，北海道雪景如詩如畫、宛如童話中的純白樂章，從山巒小村莊到冰雪雕琢的奇幻洞窟，每處都蘊藏著北國冬日的獨特魅力，除此之外，隱藏在巷弄中的溫泉湯屋、閃耀著燈火的夜晚雪祭，更讓旅程增添驚喜與感動，一起跟著編輯探索北海道的雪白秘境，享受這場冬日的浪漫之旅！

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北海道冬季夢幻之旅，隱藏版景點大公開

時光凝固的浪漫印記：Ken & Mary之樹

Ken & Mary之樹是一棵充滿故事的浪漫白楊樹，四季皆有不同風貌、靜靜矗立在丘陵間，彷彿守護著這片風光明媚的土地，這棵樹因1980年代的汽車廣告而聲名大噪，廣告中刻劃出兩位主角Ken與Mary之間的深情故事，使它成為浪漫的象徵。如今，它已成為美瑛最具代表性的地標之一，遠眺連綿的丘陵與廣闊的天空，為人心帶來平和與感動，是北海道不可錯過的美麗印記。

圖／IG＠aya330740



Ken & Mary之樹

地址：日本〒071－0216 Hokkaido, Kamikawa District, Biei, 大久保協生

營業時間：24h

超夯的企鵝漫步在這：旭山動物園

位於北海道旭川的旭山動物園為日本最北動物園，以其創新的展示方式和與動物互動體驗而聞名，特別是冬季的企鵝漫步活動！企鵝以悠閒步伐在園內散步、憨態可掬的模樣讓人忍不住微笑，成為許多人前往北海道必看的景點之一，除此之外，旭山動物園還有透明水槽設計的北極熊與海豹展示區，以及可以近距離觀賞雪豹的山岳展示區，讓訪客感受大自然的奇妙與震撼。

圖／＠旭山動物園

旭山動物園

地址：Kuranuma Higashiasahikawacho, Asahikawa, Hokkaido 078－8205日本

營業時間（2025年）：

冬季（1月2日～4月7日）：10：30～15：30（最後入園時間為15：00）

夏季第一階段（4月26日～10月15日）：09：30～17：15（最後入園時間為16：00）

夏季第二階段（10月16日～11月3日）：09：30～16：30（最後入園時間為16：00）

冬季（11月11日～12月29日）：10：30～15：30（最後入園時間為15：00）



2025年有以下特別開園時間：

8月10日～8月16日：開放至21：00（最後入園時間為20：00）

休園日為1月1日、4月8日～4月25日、11月4日～11月10日

懷舊電車交錯復古市景：森林精靈露台

夜幕降臨、溫暖的燈光從窗內透出，彷彿森林的呼吸也像在迎接遠道而來的旅人，位於北海道占冠村的「精靈露台」不僅是自然愛好者的朝聖地，更是放鬆身心的絕佳之選，以雪白與原木色調交織，散發出溫暖而神秘的氛圍，無論是沉浸於美景或在露台上靜靜品味熱飲，這裡都讓人流連忘返，留下難忘的記憶。

圖／IG＠liaopg_0319

森林精靈露台

地址：Nakagoryo, Furano, Hokkaido 076－8511日本

營業時間：12：00－20：00



雪地中的藍色奇蹟：白金青池

被譽為「雪地中的藍色奇蹟」的白金青池，冬季如沉睡於純白夢境、湖面映出澄澈湛藍，矗立其中的枯木、彷彿靜默的守護者，點綴出一幅超現實的畫作，帶著孤寂卻詩意的美感，白金青池四季皆有不同美感，青池的寧靜與大自然的和諧相融，成為攝影愛好者和自然愛好者的必訪之地，留下難以忘懷的冬日記憶。

圖／IG＠selinalee_0126

白金青池

地址：Shirogane, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0235日本

營業時間：07：00－19：00

霧氣縈繞的銀色畫卷：白鬚瀑布

站在藍色河川大橋上遠眺，湛藍的美瑛川與潔白瀑布交織，彷彿銀色畫卷般的白鬚瀑布位於白金溫泉附近，以獨特的地下湧泉形成、水流自岩壁縫隙中優雅地垂落，冬季的白鬚瀑布在霧氣縈繞中更添神秘氣息，與覆雪的山林相映成趣，勾勒出一幅令人屏息的自然之美，夜晚的燈光秀更是必看亮點，瀑布在燈光下散發夢幻光彩，就像是進入了童話世界。

圖／IG＠liaopg_0319



白鬚瀑布

地址：Shirogane, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0235日本

營業時間：24h

電話：＋81 1669－24321

七星廣告及包裝中的攝影景點：七星之樹

孤獨的松樹矗立於丘陵之上，四周環繞著整齊農田、構成了令人心曠神怡的田園風光，被譽為美瑛的經典地標之一的「七星之樹」因登上知名香煙品牌「七星」廣告與包裝而聞名，無論四季更迭，這片風景都散發著恬靜美感，尤其在夕陽映襯下，畫面美得宛如詩篇，吸引無數攝影愛好者前來捕捉那一刻的永恆之美。

圖／IG＠joyce.1209

七星之樹

地址：Hokuei, 美瑛町 Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0224日本

營業時間：24h

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