ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

解鎖北海道6個必去景點！浪漫白鬚瀑布、企鵝漫步動物園裡逛大街

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG＠liaopg_0319

文／ReadyGo

寒風中私藏著雪花所帶來的浪漫點滴，北海道雪景如詩如畫、宛如童話中的純白樂章，從山巒小村莊到冰雪雕琢的奇幻洞窟，每處都蘊藏著北國冬日的獨特魅力，除此之外，隱藏在巷弄中的溫泉湯屋、閃耀著燈火的夜晚雪祭，更讓旅程增添驚喜與感動，一起跟著編輯探索北海道的雪白秘境，享受這場冬日的浪漫之旅！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

北海道冬季夢幻之旅，隱藏版景點大公開

時光凝固的浪漫印記：Ken & Mary之樹
Ken & Mary之樹是一棵充滿故事的浪漫白楊樹，四季皆有不同風貌、靜靜矗立在丘陵間，彷彿守護著這片風光明媚的土地，這棵樹因1980年代的汽車廣告而聲名大噪，廣告中刻劃出兩位主角Ken與Mary之間的深情故事，使它成為浪漫的象徵。如今，它已成為美瑛最具代表性的地標之一，遠眺連綿的丘陵與廣闊的天空，為人心帶來平和與感動，是北海道不可錯過的美麗印記。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠aya330740

Ken & Mary之樹

地址：日本〒071－0216 Hokkaido, Kamikawa District, Biei, 大久保協生
營業時間：24h

超夯的企鵝漫步在這：旭山動物園
位於北海道旭川的旭山動物園為日本最北動物園，以其創新的展示方式和與動物互動體驗而聞名，特別是冬季的企鵝漫步活動！企鵝以悠閒步伐在園內散步、憨態可掬的模樣讓人忍不住微笑，成為許多人前往北海道必看的景點之一，除此之外，旭山動物園還有透明水槽設計的北極熊與海豹展示區，以及可以近距離觀賞雪豹的山岳展示區，讓訪客感受大自然的奇妙與震撼。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠旭山動物園

旭山動物園

地址：Kuranuma Higashiasahikawacho, Asahikawa, Hokkaido 078－8205日本
營業時間（2025年）：
冬季（1月2日～4月7日）：10：30～15：30（最後入園時間為15：00）
夏季第一階段（4月26日～10月15日）：09：30～17：15（最後入園時間為16：00）
夏季第二階段（10月16日～11月3日）：09：30～16：30（最後入園時間為16：00）
冬季（11月11日～12月29日）：10：30～15：30（最後入園時間為15：00）

2025年有以下特別開園時間：
 8月10日～8月16日：開放至21：00（最後入園時間為20：00）
休園日為1月1日、4月8日～4月25日、11月4日～11月10日

懷舊電車交錯復古市景：森林精靈露台
夜幕降臨、溫暖的燈光從窗內透出，彷彿森林的呼吸也像在迎接遠道而來的旅人，位於北海道占冠村的「精靈露台」不僅是自然愛好者的朝聖地，更是放鬆身心的絕佳之選，以雪白與原木色調交織，散發出溫暖而神秘的氛圍，無論是沉浸於美景或在露台上靜靜品味熱飲，這裡都讓人流連忘返，留下難忘的記憶。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠liaopg_0319

森林精靈露台

地址：Nakagoryo, Furano, Hokkaido 076－8511日本
營業時間：12：00－20：00

雪地中的藍色奇蹟：白金青池
被譽為「雪地中的藍色奇蹟」的白金青池，冬季如沉睡於純白夢境、湖面映出澄澈湛藍，矗立其中的枯木、彷彿靜默的守護者，點綴出一幅超現實的畫作，帶著孤寂卻詩意的美感，白金青池四季皆有不同美感，青池的寧靜與大自然的和諧相融，成為攝影愛好者和自然愛好者的必訪之地，留下難以忘懷的冬日記憶。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠selinalee_0126

白金青池

地址：Shirogane, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0235日本
營業時間：07：00－19：00

霧氣縈繞的銀色畫卷：白鬚瀑布
站在藍色河川大橋上遠眺，湛藍的美瑛川與潔白瀑布交織，彷彿銀色畫卷般的白鬚瀑布位於白金溫泉附近，以獨特的地下湧泉形成、水流自岩壁縫隙中優雅地垂落，冬季的白鬚瀑布在霧氣縈繞中更添神秘氣息，與覆雪的山林相映成趣，勾勒出一幅令人屏息的自然之美，夜晚的燈光秀更是必看亮點，瀑布在燈光下散發夢幻光彩，就像是進入了童話世界。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠liaopg_0319

白鬚瀑布

地址：Shirogane, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0235日本
營業時間：24h
電話：＋81 1669－24321

七星廣告及包裝中的攝影景點：七星之樹
孤獨的松樹矗立於丘陵之上，四周環繞著整齊農田、構成了令人心曠神怡的田園風光，被譽為美瑛的經典地標之一的「七星之樹」因登上知名香煙品牌「七星」廣告與包裝而聞名，無論四季更迭，這片風景都散發著恬靜美感，尤其在夕陽映襯下，畫面美得宛如詩篇，吸引無數攝影愛好者前來捕捉那一刻的永恆之美。

▲▼解鎖北海道私藏景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠joyce.1209

七星之樹

地址：Hokuei, 美瑛町 Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0224日本
營業時間：24h

日本美食推薦｜揭露沖繩當地人口袋名單中的8家私房美食！

【你可能也想看】

►8間台北羊肉爐推薦！傳統岡山味祖傳中藥秘湯、吃零騷味帶皮羊肉
►4處「露天電影院」先收藏！汽車戲院懷舊回歸、置身星空峽谷美翻
►老印刷廠吃下午茶、漫步舊報社感受慢時光！嘉義老宅＆美食一日遊

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 日本旅遊 北海道旅遊 北海道溫泉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

推薦閱讀

特搜全台7個沉浸式體驗！模擬飛行感受　從劇本殺玩到互動劇場

特搜全台7個沉浸式體驗！模擬飛行感受　從劇本殺玩到互動劇場

北海道溫泉住宿6大推薦！睜眼就是絕美湖景、爽泡高空浴池

北海道溫泉住宿6大推薦！睜眼就是絕美湖景、爽泡高空浴池

盤點台北6間酸菜白肉鍋！這家老店日劇《孤獨的美食家》也來朝聖

盤點台北6間酸菜白肉鍋！這家老店日劇《孤獨的美食家》也來朝聖

特搜草山小鎮6間質感餐廳！走進馬友友故居　落羽松林藏港式飲茶

特搜草山小鎮6間質感餐廳！走進馬友友故居　落羽松林藏港式飲茶

威尼斯入城費飆漲2倍　3情況免付

威尼斯入城費飆漲2倍　3情況免付

六福村挺受害者「拒絕霸凌主管回任」

六福村挺受害者「拒絕霸凌主管回任」

北海道最「蝦」拉麵重回高雄

北海道最「蝦」拉麵重回高雄

睽違5年！澳門必看「水舞間」5月回歸

睽違5年！澳門必看「水舞間」5月回歸

搭華航A350直飛歐洲6城市！雙點進出10日遊　最低9.2萬元再折3千

搭華航A350直飛歐洲6城市！雙點進出10日遊　最低9.2萬元再折3千

解鎖北海道6個必去景點！

解鎖北海道6個必去景點！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

名字對中3字免費住花蓮飯店

傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

三芝櫻花季3/8登場　500株櫻花綻放如粉霧海！

添好運666元港點吃到飽延長

清晨4：30開賣！台中最強肉蛋吐司

熱門行程

最新新聞更多

威尼斯入城費飆漲2倍　3情況免付

六福村挺受害者「拒絕霸凌主管回任」

北海道最「蝦」拉麵重回高雄

睽違5年！澳門必看「水舞間」5月回歸

搭華航A350直飛歐洲6城市！雙點進出10日遊　最低9.2萬元再折3千

解鎖北海道6個必去景點！

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366