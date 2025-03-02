特搜全台7個怪奇地名＆小故事！北七路房價超貴、蒜頭村是伍佰故鄉

首圖／＠網路、＠高雄市政府民政局

文／ReadyGo



台灣的地名常常源於五花八門的故事，有些來自於歷史典故，有些是因為大自然地貌或是聚落產業特色而命名，尤其早期的人們特別喜歡以環境特徵命名，直白的取名方式，有時讓人覺得饒有趣味，有時又有點讓人啼笑皆非，平常也許很少會想到其背後的緣由，今天地名搜奇帶你了解背後的小故事。

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台中市－市政北七路

在豪宅聚落的台中七期重劃區，有一條大名鼎鼎的「市政北七路」，就在新光三越、大遠百後側，是1990年代初期七期重劃區新開闢的道路之一。在台中市房價最貴的七期，許多豪宅就是這個門牌號，曾經也有人向市府提議改名，但擔心改名會被作文章，所以就沿用至今。雖然路名常被人調侃，但高貴的房價，可是讓一般人想住也住不起。

圖／＠網路

嘉義縣－蒜頭村

蒜頭村不產蒜頭產甘蔗？！位在嘉義縣六腳鄉東南部，有朴子溪流經，古時十分富庶，有「九萬二七千」的俗諺，意思是指當地大戶人家眾多，堪稱首善之區，所以名叫「算頭」，異音就成了「蒜頭」。因為台劇「用九柑仔店」在此取景而被炒紅，成為遊客、劇迷爭相朝聖之地。

這裡還有蒜頭糖廠蔗埕文化園區、蒜頭生態公園、絕美的阿勃勒樹黃金隧道，也是台語搖滾歌手伍佰的故鄉。名產蒜頭餅是老一輩人記憶的味道，大蒜瓣融入麥芽糖製成內餡，濃郁甜蜜的味道也一定要嚐嚐。

圖／＠嘉義縣文化觀光局

高雄市－夢裡區

你曾經見過開往「夢裡」的公車嗎？ 每天住在「夢裡」是不是感覺有點浪漫呀？ 高雄鳥松區澄清湖畔附近就有一個「夢裡里」，古早的時候是一片叢林繁茂的原野，四處被樹木覆蓋稱做「黑樹林」，外鄉人如果沒有經過指引，私自進入探尋，就像迷失在夢裡一樣，因此被戲稱為「夢裡」結果就沿用至今，所以取名「夢裡里」。距離澄清湖風景區開車只要十分鐘，周邊景色也真是相當夢幻。

圖／＠高雄市政府民政局

高雄市－林北路

高雄橋頭區有條霸氣十足的「林北路」，諧音像是許多人愛用的台語口頭禪「恁爸」，總是讓剛聽到的人腦袋一愣。據當地人說，路名由來是因為位於橋頭區五里林，早期那裡是一整片茂密樹林，後來在林子的北邊開路，因此才叫「林北」，雖然有人認為不雅，但大部分住戶認為改名麻煩而作罷。

圖／＠網路

台東市－馬亨亨大道

在台東市美麗的卑南山腳下有一條寬敞筆直的外環道路叫做馬亨亨大道，這是為了紀念歷史上有卓著功蹟的台東市馬蘭阿美大頭目「馬亨亨」而命名的。二十四歲時就被推為馬蘭社的「卡基達安」，率領族人開墾建設，架設防禦工事、抵抗外敵，確立了馬蘭社的發展範圍與基礎。2000年縣政府肯定馬亨亨事蹟，將台東市特二號道路命名為馬亨亨大道，以示紀念。離鐵道藝術村、台東森林公園、卑南遺址考古現場都非常近。

圖／＠Google Map

屏東市－香蕉巷

早期因為巷口的香蕉樹而被取名叫「香蕉巷」，屏東市火車站後面的小巷弄，經歷了數十年的歲月，香蕉樹早已不在，但名字和門牌依舊留在漸漸老去的矮房巷弄裡。聽老人家說，曾經這裡也叫花搖巷，但是隨著人去樓空，花朵也跟著逐漸凋零，若你下次來到屏東車站，可以來看看這條有歷史的小巷風情。

圖／＠google map



台南市－大內區

全台灣高手最多的地方就在台南，好山好水好觀光的「大內區」，舊稱內庄，前身是大內鄉，台南市中央偏東，位於嘉南平原與山區的交界地帶，曾文溪自區內蜿蜒流過，70%屬於低海拔山坡地，氣候屬於熱帶季風氣候。區內觀光景點多，像是走馬瀨農場、南瀛天文館都坐落在此區。

圖／＠台南市大內區公所

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