特搜9間獵奇台灣味！全台唯一炸仙草、川味麻辣豆花顛覆想像

首圖／IG@huangandsen、IG＠titi_eatfood

文／ReadyGo

台灣美食從夜市小吃到隱藏版餐廳，每一口都是味蕾的驚喜！小編盤點了全台9間特色美食，這些店家不僅創意滿滿，還把傳統料理玩出新高度，保證讓你每一口都驚呼連連。你能想像雞排裡塞進干貝和蝦仁嗎？或者麻辣鍋的靈魂調味，竟然變成了甜點－麻辣豆花！

更別說讓人又愛又怕的蛋捲臭豆腐，一邊臭一邊香，卻總是讓人忍不住再來一口。這些料理，不僅顛覆你的味覺想像，還絕對是打卡必備的話題餐點！不論你是愛挑戰新鮮感的美食冒險家，還是忠於台灣傳統味的老饕，這次的美食盤點都不容錯過。

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全台特色美食推薦1：三星蔥干貝雞排

桃園中壢的「陳記鹹酥雞」以創意雞排聞名，其三星蔥干貝雞排更是必吃經典。這款雞排內餡爆滿，塞入三星蔥、鮮甜干貝與蝦仁，外皮酥脆、內餡鮮嫩多汁，還能品嘗到三星蔥的香氣與海鮮的鮮味，絕對讓你回味無窮。店家更推出多款隱藏版口味，例如：牽絲明太子起司雞排、爆汁麻油雞佛雞排等等，每款都極具特色。

圖／IG@huangandsen

三星蔥干貝雞排－超浮誇隱藏版口味

這裡不僅僅是雞排的天堂，還有深海大魷魚、泰式炸皮蛋、牛蒡甜不辣等多樣選擇，堪稱創意鹹酥雞的代表，陳記鹹酥雞採現點現炸，保證每一口都熱騰騰、酥脆可口。即便遇到毛毛細雨，老闆娘的貼心服務也讓人感受到溫暖，建議提前電話預訂，不僅省去等待的時間，也可以確保最佳口感，這家鹹酥雞絕對值得一試！

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陳記鹹酥雞（中園總店）

地址：桃園市中壢區中園路100號

電話：0915－638598

營業時間：周四～周六11：00－16：30、周三11：00～15：30（周日一公休）

全台特色美食推薦2：蛋捲臭豆腐

如果你以為臭豆腐的變化已經到了極限，那一定要試試「蛋捲臭豆腐」！這道特色小吃用豆皮包裹臭豆腐，經過油炸後外層微酥，內部卻保留了豆腐的濕潤柔嫩。臭豆腐的特有香氣與蛋捲的焦香完美結合，再搭配爽脆的自製泡菜，酸香開胃，每一口都讓人驚喜不已。除了蛋捲臭豆腐，他們的涼麵與味噌湯也是人氣推薦，尤其涼麵的麻醬濃郁卻不膩，小份份量適中，大份更適合食量大的朋友。

圖／IG@titi_eatfood

蛋捲臭豆腐－用豆皮包裹著臭豆腐

店家環境雖然是半開放空間，但老闆與老闆娘親切熱情，讓人感受到滿滿的台灣人情味。這家雖然沒有冷氣，但天氣涼爽時來這裡大快朵頤，別有一番風味。店家鄰近停車場交通方便，如果你也是臭豆腐的忠實粉絲，快來品嚐這道結合創意與傳統的蛋捲臭豆腐。

圖／IG@titi_eatfood

西安街涼麵臭豆腐

地址：台北市北投區西安街一段279號

電話：02－28237028

營業時間：11：00～21：50

全台特色美食推薦3：炸仙草

藏身於苗栗獅潭老街的「仙山仙草」，是一家擁有超過一甲子歷史的仙草專賣店，以創意十足的仙草料理聞名，全台唯一的炸仙草就在這裡！炸仙草的外層金黃酥脆，內裡卻保留了仙草特有的滑嫩口感，彈牙又細緻。每一口都散發著濃郁的仙草香氣，搭配附上的泰式酸甜醬或胡椒鹽，滋味更加豐富層次，是傳統與創新的完美結合。

除了炸仙草，店內還有多款以仙草為主題的餐點，像是仙草牛肉麵、仙草粄條、仙草炒麵，以及多達十餘種的仙草冰品，另外還有像仙草雞湯套餐的健康選擇，搭配清甜的仙草茶與用心製作的配菜，每一口都讓人感受到細膩與誠意。

圖／IG@niannian.you.yu、IG@yuki_foodtw

炸仙草－全台唯一炸仙草

店內環境古色古香，木質桌椅與傳統擺設營造出溫馨的懷舊氛圍，非常適合一家大小或朋友聚會，位置剛好正對獅潭派出所醒目又好找，來到獅潭老街，別錯過這家人氣名店，用一碗仙草美食為你的旅程增添回憶。

圖／IG@yuki_foodtw

獅潭名產 仙山仙草

地址：苗栗縣獅潭鄉新店62號

電話：03－7932318

營業時間：21：30～17：00（周二公休）

全台特色美食推薦4：義式巧克力披薩餃

如果你以為披薩的世界只有鹹口味，那麼「巧克力披薩餃」一定會顛覆你的想像！這道特色甜品來自台北萬華的義式餐廳 Cura Pizza，是一間結合傳統與創新的窯烤披薩專賣店。這裡不僅有義式經典，還充滿創意的料理，讓人一試成主顧。

巧克力披薩餃是這裡的隱藏版甜品。使用義大利窯烤爐製作，餅皮薄而帶有韌性，經過高溫烘烤後，散發出迷人的麵香。內餡是濃郁的榛果巧克力醬，伴隨著堅果碎的口感，甜而不膩。每一口都像是將巧克力和披薩的美味合而為一，讓人欲罷不能！

圖／IG@yuci522_

CURA PIZZA

地址：台北市萬華區東園街68－9號

電話： 02－23395877

營業時間：周二～五 12：00～14：00／17：15－21：00、周六 11：30－14：00、17：15－21：00（周一日公休）

全台特色美食推薦5：豬上顎「天梯」

位於萬華區長順街的環南市場米苔目，是當地人心中不可錯過的經典美味。這家店已經營超過40年，雖然沒有招牌，卻因其獨特的口味和長久的歷史，成為在地人早餐的首選。這裡的特色「豬上顎天梯」以及米苔目，都是必點的經典美食。

圖／IG@yuci522_

豬上顎「天梯」－內行人必吃

內行人才知道的豬上顎「天梯」搭配細嫩的薑絲，吃起來既香又不腥，豬肉處理得非常乾淨，讓人每一口都吃得滿足。另一道亮點是米苔目，乾米苔目的醬汁帶有濃郁的油蔥香，還可以加入蒜泥調整口味，這道米苔目不僅Q彈，還能吃到豬油渣的微酥香脆，讓每一口都充滿驚喜。

環南市場 米苔目

地址：台北市萬華區長順街5號

電話： 02－23082340

營業時間：06：00～13：30（周一公休）

全台特色美食推薦6：八色小籠包

來到台北微風信義的「樂天皇朝」，你一定不能錯過他們的招牌「八色小籠包」！這道菜不僅是視覺上的享受，更是味蕾的一大驚喜。一籠八顆小籠包，各自代表八種口味：原味、糟溜絲瓜、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香與川味，從清爽到濃郁，層層堆疊出令人驚艷的口感。

每一顆小籠包都是標準的18摺，皮薄而不易破，內餡飽滿，湯汁濃郁卻不膩口。貼心附上的食用順序卡，讓你依口味輕重慢慢品味，充分感受每一種口味的獨特魅力。其中，黑松露與鵝肝的濃郁、川味的麻辣，都讓人回味無窮。

圖／IG@foodie_joyful

八色小籠包－八種特殊口味一次滿足

樂天皇朝除了八色小籠包，紅油抄手拌麵與上海烤麩等經典川滬料理也是必點佳品，每一道菜都展現出主廚的用心與創意。目前在台北有兩家分店，微風信義店位於捷運市政府站旁，交通便利。下次來到台北，不妨帶著好奇心與味蕾，一同來探索這八色小籠包的奇妙滋味！

樂天皇朝 信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號, 微風信義商場, 4樓

電話：02－27226545

營業時間：周一二三日 11：00～21：30、周四五六11：00－22：00

全台特色美食推薦7：川味麻辣豆花

一間隱藏在東區巷弄間的甜品秘境，主打台灣傳統豆花的創新風味，讓人一吃就上癮！店內裝潢簡約時尚，宛如咖啡廳或潮牌店。這裡的豆花選用有機黃豆，全手工製作，口感細緻滑順，豆香濃郁，每一口都充滿純粹的幸福感。

圖／IG@chris_liu_301

川味麻辣豆花－鹹甜口味通通有

不論是甜口還是鹹口，選擇都非常多樣。甜豆花有經典的手炒黑糖粉圓，香氣濃郁、甜而不膩，搭配Q彈的皂角米，讓人回味無窮；鹹口的川味麻辣豆花更是別具一格，嫩滑的豆花浸在香麻的湯汁中，辣得過癮，麻得舒爽，層次豐富，完全顛覆對傳統豆花的想像。

可甜可鹹sweet&salty豆花專賣店

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷4號1樓（近捷運忠孝敦化站、東區商圈）

電話：02－66058375

營業時間：12：30～22：00（不定期公休，請參考店家FB或IG公告）

全台特色美食推薦8：麻油椪餅煎蛋

來到台南，一定要品嘗這道充滿懷舊風味的傳統小吃！麻油椪餅又稱「月內餅」，源自早期女性坐月子的養生料理。將椪餅結合麻油、土雞蛋，再搭配龍眼乾與薑片，簡單卻營養滿分，是台南人童年的味道，也是外地遊客的必嘗試的美食之一。

圖／IG@pigdogfood

麻油椪餅煎蛋－台南必吃傳統小吃

老闆會先在鐵板上先淋麻油，再將椪餅壓開小洞，放入經過麻油煸炒的老薑和酒釀龍眼乾，最後加入一顆土雞蛋煎至金黃。煎好的椪餅外酥內軟，麻油香氣四溢，甜鹹交織，還帶有淡淡的龍眼乾果香，令人一試難忘！除了基本款，店家還推出創新版本，如起司口味或加入香腸，讓傳統小吃更添趣味。攤位鄰近台南美術館二館，周末來這裡，不僅能品味美食，還能順道探索周邊景點。

圖／IG@pigdogfood



榮家班椪餅專賣

地址：不定點出攤

不弍見 食事処：台南市善化區溪美里145－1號（為老闆開的餐廳）

營業時間：不定時定點出攤（詳細資訊可見FB粉專）

全台特色美食推薦9：紅油皮蛋麵

「查記麵館」是一家老字號的麵食名店，位於台北市信義區的吳興街，以招牌紅油皮蛋麵和多款手工麵聞名，他們的麵條口感Q彈，搭配皮蛋醬與紅油的絕妙組合，散發出濃郁的香氣，令人垂涎欲滴，紅油皮蛋麵是店內的經典之作。

圖／IG@maomiii_

紅油皮蛋麵－網稱台北第一皮蛋麵

皮蛋的蛋白切成塊狀，帶有Q彈的口感，與細緻的麵條和醇厚的紅油醬料相得益彰，口味層次豐富又不失平衡，如果喜歡辣味，可以到醬料區自行添加辣椒，瞬間提升美味度。除了麵條，手工抄手也是不容錯過的選擇，內餡飽滿，皮薄不爛，讓人吃了還想再點！

查記麵館

地址：台北市信義區吳興街37號

電話： 02－27588538

營業時間：11：00－19：30（假日公休）

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