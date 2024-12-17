軟綿同時保有肉凍化口感！台北最強冰釀紅燒肉　鮑魚雞湯膠質滿嘴

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

雞湯是中餐不敗的湯品之一，各大飯店、餐館價位不一定，全新的好米亞號稱挑戰東區最便宜的雞湯，前些日子便在同為粉絲的友人帶領下為了這鍋雞湯重返2.0好米亞。結論是這鮑魚雞湯真的很厲害，而且價位相對實惠許多，不止如此紅燒肉也是一絕，同樣讓人回味再三。

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好米亞在哪裡

全新的好米亞依舊佇立於鬧中取靜的仁愛圓環巷弄內，歡迎著新知也迎接著舊雨；那鵝黃且溫馨的招牌燈，在雨下像是呼喚著如家人的我們。

環境介紹

整體來說，內外的裝潢並沒有太大的改變，突然注意到牆上如國畫的掛畫，是為了這次中餐的改版，還是未卜先知的預言？總之，還是那個溫暖、舒適，適合點個餐、來兩杯的那個好米亞無誤。最少，走進當下的感覺，依然如走進了老友的家中，就連服務生的「歡迎光臨」都如此的熟悉。

好米亞「轉行」成功

從原先擅長的歐義料理，很跳TONE的變成中式，據說老闆、主廚還是同一個人，這份勇氣完全反映在五種平價雞湯為主的菜單上。「看來，老闆玩真的」友人如是說。你還真別說，光看這些菜名、料理選項，從前菜、手路菜一直到雞湯，沒吃前就覺得沒三兩三，不敢上梁山。

吃完後友人立馬訂了下一場餐會

我則跟老闆預約了咱們「小虎吃貨團」的客製化菜單。以下是我們六個人當天點的料理，結帳人均是1000出頭，當然有一兩道是老闆招待我們這些老客人。

四季春冬片茶酒

既然是餐酒館，那就來一杯調酒！這杯為了配合中餐的改版特別用四季冬片茶、甘蔗汁調合，再以葡萄柚增加視味覺的層次，還真是清爽，茶香濃韻潤口且涮嘴，吃不到一半的餐我就喝了兩杯。

高梁烏魚子

高梁烏魚子是許多台菜、甚至是高檔中餐常見的餐前小菜，但像這樣有三種吃法的倒是不常見，分別佐洋蔥、蘿蔔及蘋果火腿；而三種烏魚子除了濃香層度的烏魚子香味外，也吃出了不同烏魚子的鮮度，特別喜歡最後的火腿加蘋果，原來烏魚子也可以如此洋食。此外，這烏魚子的內層有一點糖霜的口感，問了店員才知他們用了糖心蛋的手法處理了烏魚子，使其口感更為綿細。

涼拌魚皮

涼拌魚皮看起來有一點辣，但吃起來卻是鹹香合宜，帶一點點像酸像糖的酸甜潤口，魚皮有著像果凍般的爽脆Q，好吃也耐吃。

梅子蕃茄

爽口多汁的梅子蕃茄，比較特別的是梅子蠻大顆，而且很是涮嘴。

海味鰹魚蝦

海味鰹魚蝦很特別的一道涼前菜，以鰹魚、蝦子、辣椒相佐相伴，是涼菜、也是伴菜，滿滿的海味在咀嚼端一波一波，十足十的下酒好料理。

辣子牛筋特製牛雜

微麻椒香討喜又不搶不擾味，牛筋軟糯油甜；牛肚、牛雜微帶咬勁，越吃麻辣風越是迷人，加之花生、滷味等，同樣是佐酒時，不得不點的良伴。

綜合生醃海鮮

有蝦、天使紅蝦、葡萄蝦、北寄貝、花枝和鮑魚等都是當天新鮮醃漬。生醃別說餐酒館，有不少餐館甚至是飯店也不敢輕易嘗試，就怕一個不新鮮砸了招牌，但好米亞就是有本事處理好這些食材。醃漬的醬汁不鹹不膩，帶著蔥、蒜、辣等香氣，剛好把食材的鮮度突顯出來，尤其是三種蝦真的非常有水準，連我不太愛吃的北寄貝都很可以。最後是比較少吃到的生醃鮑魚，可能是生醃有著一般鮑魚沒有的爽脆和Q嫩，醬汁的風味和鮑魚也蠻搭的。

干貝芋粿糕

不同於一般的芋頭糕，炸得酥香軟糯，裡面有干貝、金鉤蝦米和芋頭丁，每一口都有著濃厚芋香及海味交錯的滿足感。

醉雞腿

醉雞腿一上桌，淡淡的陳年紹興酒香便撲鼻而來，雞皮鮮滑、雞腿肉軟嫩，吸付著滿滿酒香的湯汁，吃在嘴裡飽嘴到不行，應該是近期我吃過最棒的醉雞，特別在雞肉的扎實口感和滋潤端表現極好。

冰釀紅燒肉

接下來是當天最喜歡的冰釀紅燒肉（追加鮑魚），說真的這紅燒肉一上桌，六位友人同時行注目禮，這也太油亮太誘人了吧。看得紅燒肉控的我，是口水流滿地，一邊拍照一邊嚥口水。

這紅燒肉軟糯油香，肥肉入口即化不說，連瘦肉的地方都燉得軟綿有加，帶皮的地方居然還有像肉凍的化口感，像是冰糖燒出的糖度潤喉不死鹹，這醬汁這冰釀作法連鮑魚都好吃翻天。要說，我為這道而開團也不為過。同樣是近幾年我吃過最棒的紅燒肉之一。

滷鮑魚、花菇

這道應該是老闆招牌的滷鮑魚及花菇，醬汁濃厚香醇帶著適度的鹹和爽口的濃汁甜，花菇飽嘴咬下還微微噴汁，小鮑則是脆Q軟嫩，兩者都滷得十分入味。

三鮮戈渣

桌邊現刨的起司一層又一層，光看就過癮，醬汁微甜加上半融半化的起司，光醬汁就很討喜，戈渣外酥內化和起司、醬汁組成難以抗拒的化口感，真是美妙的亂七八糟。

鹹烤時令魚

鹹烤時令魚居然用的是高成本的龍占魚（青嘴龍占），烤前裡面塞著滿滿的蔥和香料，扒開鹽層後熱氣、香氣同時四冒，龍膽魚肉自是軟嫩鮮美，鹽、蔥烤過的香適度的反應在魚肉的鮮美上，又不至於過度的搶味。

月見蠔雞飯

在熱騰騰的白飯上打上生蛋黃，再淋上干貝煉的雞油、花雕酒雞汁醬，每拌一口白飯、蛋黃都嚐得到雞油的香、干貝的鮮、及花雕的酒氣相佐，不用配任何菜，光這飯我就可以吃兩碗。

最後是壓軸的鮑魚雞湯

每鍋都足足有六顆鮑魚、瑤柱干貝、金華火腿、月亮豬軟骨和嚴選台灣黑羽土雞12小時的文火慢熬；香氣潤口誘人，喝完膠質滿嘴，又不會太過鹹膩，每鍋才2680元，難怪敢挑戰東區CP值最高的雞湯。順帶一提的是，這鍋鮮美的雞湯還可以追加鮮蝦餛飩或是金豚餛飩以及各種鮮蝦、豬肚、竹笙、花菇等多種菇類、筍類。

甜點

最後的甜點是古早味布丁，口感細滑滿是蛋香，配上鮮奶油及焦糖醬，完美的收尾。

菜單價格

好米亞

地址：台北市大安區敦化南路一段270巷6號

電話：02－87718285

營業時間：11：30－22：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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