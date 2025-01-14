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台中巨無霸「控肉飯團」配料塞爆一顆抵兩餐！竟然有麻油口味可選

糖糖's 享食生活

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▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

台中巨無霸飯糰再一間！這間位在台中太平的「常嚐幸福肉排飯糰」是今年新開幕的手作飯糰，口味多樣化，不僅飯糰大顆，配料更是塞到爆，主打溫體肉排，口感超級嫩，巨無霸飯糰吃完可以飽兩頓，還有冬季限定麻油系列新上市。

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位置
位在台中太平樹孝路上，距離馬卡龍公園、新平國小不遠，早上七點開賣，這天來人潮不斷，生意還不錯。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

菜單

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲口味非常多，除了葷食還有素飯糰，最近還有冬季限定麻油系列飯糰，冬天來上一顆麻油飯糰，暖心又暖胃。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲飯糰都是現點現做，環境乾淨，食材擺放整齊。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲在旁邊看店家製作飯糰，配料一疊再疊，用料超實在。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲控肉飯糰是最近新推出的口味，裡頭直接給上一整塊的控肉，搭配一整顆的滷蛋，不是四分之一或是半顆滷蛋。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲加完配料之後再將米飯整個包住，立馬變成巨無霸飯糰，到手時還非常燙手。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲有吃辣的朋友很推薦他們的自炒辣椒，加入了辣椒跟花椒下去炒，香氣十足。

招牌肉排荷包蛋飯糰　65元
採用溫體豬後腿肉，當天新鮮採買回來自己醃製入味再下去香煎，肉排帶有厚度，口感更是軟嫩多汁，除了主食，飯糰基本配料有菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條及荷包蛋，飯糰不僅大顆，配料也很豐富。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

洋蔥鮪魚＋肉排飯糰　85元
吃過鮪魚蛋餅、鮪魚吐司，我倒是第一次吃古早味的鮪魚飯糰，先將鮪魚、洋蔥加入蛋液下去煎；再搭配基本配料菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條及肉排，鮪魚香氣十足，帶有洋蔥的清甜，搭配軟嫩的肉排，好吃又有飽足感。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

醬香起司玉米肉排蛋飯糰　80元＋泡菜　10元
這口味是店家推薦的隱藏版口味，採用玉米加入蛋液及醬油下去香煎，搭配基本配料菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條，再加上溫體肉排及泡菜。糖糖還加了一點店家自炒的辣椒，口感豐富，多了泡菜的爽脆及玉米的香甜，就連平時不太吃飯糰的朋友也愛不釋手。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

控肉飯糰　75元
一樣採用台灣溫體豬，使用油花豐富的三層肉下去滷製，每塊控肉都不小塊，配料一樣有菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條。而這次荷包蛋變成了滷蛋，重點是一整顆，裡頭還有添加花生粉，控肉吃起來很軟嫩，滷得非常入味，肥肉的部分入口即化，整體不會讓人覺得油膩。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

豆漿紅茶　25元
除了飯糰，還有販售豆漿紅茶，甜度固定微甜，喝起來不會太甜，豆香味很濃厚，不輸外面的手搖飲。

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐。（圖／部落客糖糖提供）

心得
常嚐幸福肉排飯糰不僅飯糰好吃又大顆，配料滿滿，用料超實在，吃完可以飽兩頓，激推常嚐幸福肉排飯糰的招牌肉排，肉質軟嫩又多汁，冬天還有推出麻油系列，喜歡吃麻油的朋友可以來試試，飯糰都是現點現做，如果有趕時間的朋友建議先電話預訂。

常嚐幸福肉排飯糰

電話：0928－203235
地址：台中市太平區樹孝路33號1樓
時間：07：00～12：30（周二店休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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