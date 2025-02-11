雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4千多棵櫻花樹接力

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

每年到了春天全台就會刮起了賞櫻潮，不管是新北淡水天元宮櫻花或是南投信義草坪頭一定都會被列為賞櫻絕佳景點，身為半個南投人的我來說，這次不管說什麼都要衝到草坪頭來賞花，雖然櫻花才正要含苞待放，但此次光是欣賞全盛的李花就足以讓我震撼了。

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草坪頭門票

沿途都會有很多人指揮交通引導各位前往，在入口處會有售票口，以人頭計算每人50元／人，在這邊會給各位一張停車卡，各位按照停車卡的編號到指定的停車場，到停車場的時候需要另外繳交100元停車費，這次我運氣特別好，剛好被安排在草坪頭最漂亮的1－2停車場（最高處的停車場），如果各位是被安排到比較下坡處的停車場建議一定要步行到1－2停車場賞花，這裡的李花是整個草坪頭開得最漂亮的地方。

▲來到草坪頭最美停車場，一下車的時候我真的是被美呆了，看到李花的盛開景象不知不覺也開始露出了癡傻的笑容，因為宛如走進純白的世界，真的太美了。

▲每年到了春天的季節，信義鄉總是會爆滿人潮，因為從梅花、李花一直到櫻花陸續百花齊放跟各位一起歡慶春神的到來，所以到了春天來到南投信義鄉準沒錯。

現在是李花的全開時期

有看過梅花還有櫻花，但這真的是我第一次欣賞到這個誇張的李花，盛開時期一點也不輸梅花的美艷程度，現在是李花的全開時期各位真的要趕緊前來觀賞，應該接下來緊接而來的就是粉嫩的櫻花了，在欣賞完南投信義櫻花後，回程的路上也可以到南投燈會或是埔里光影燈會欣賞來自山城的光影藝術，如果時間夠的話也可以到東埔泡泡溫泉。

沿途有不同的花景

因為我被安排的停車場是在最高處，所以要陸續走下山，慢慢走的話其實要走完也要兩到三個鐘頭，因為每一個停車場還有不同的分岔路都有不同的花景可以參觀，建議都可以繞進去走走，雖然路程很長，但沿途都有很多小販還有一些座位區可以喝咖啡還有燒愛玉，所以是邊逛邊走，這樣來回走完一點都不會覺得累。

▲這次前往的時候李花是盛開的時期，櫻花的花況預估有三成，沒有意外會在這兩周內達到了滿開的盛況。

▲各位不用擔心會看不到李花，因為比起李花信義鄉櫻花才是年度最精彩的賞花。

提早抵達可以避開人潮

如果各位想要避開人潮的話，建議9點之前一定要抵達草坪頭，那個時間來的時候是最好拍光線也是最好的，如果到了11點才到其實就會開始塞車，而且路上都是滿滿的人潮，想要開一張好看的照片都要排隊，所以想要輕鬆的賞花，就犧牲一點睡覺的時間，提早起床來到現場。

整座草坪頭共有4000多棵櫻花樹

周邊穿插了李花的點綴卻點出了春天最優雅的姿態，草坪頭豐富的地形中可以看見藍天白雲與壯闊的山景，走在小徑中還有一片綠意茶園的陪襯，這樣的畫面感相當優美，不同顏色的花映入眼簾也帶來了不同層次的美感。

▲草坪頭裡有一個超浪漫的地方一定要記得繞進去，那就是「冠鈺園茶園小火鍋」，這裡的李花也很美很齊，最吸睛的就是這裡可以在李花下享用火鍋，超像在日本櫻花下野餐的感覺。

▲這樣的景色真的讓人難忘，每一條枝頭都是開滿著李花，沒有一處是空的，每一個微風的吹拂李花就像雪花般飄落，站在茶園中央享受著被李花包圍的幸福感。

▲冠鈺園茶園小火鍋有戶外區也有半露天的室內座位，如果想要在李花下品味著火鍋，由於位置數有限，所以建議提早打電話來預約戶外的座位。

▲因為海拔較高的關係，所以漫步在路上的空氣都是非常清晰的，因為太好拍，好幾度記憶卡都直接爆滿，害我還要不斷的找地方坐下來刪照片。

▲如果來到草坪頭一定不能錯過李子王，因為最大的李花就在這裡，李子王地理位置靠近下坡段，外頭會有一個很大的告示牌寫著李子王，各位只需要沿著告示牌走即可。

▲走到尾段就看到了一顆巨大的李樹在眼前，此時真的會讓人歎為觀止想要靜靜地享受此刻。

▲原本還在為看不到梅花而感到可惜，但這樣逛下來陸續被這一顆顆的李花給震撼著，此趟草坪頭之旅也太給我許多驚喜，不管有沒有看到梅花真的都值得了。

▲如果還有機會跟時間的話，真的很想要趁櫻花盛開的時候再跑一趟。

草坪頭步道

地址：南投縣信義鄉同富村（靠近台21線新中橫公路旁）

營業時間：全年無休（花季為每年1月至3月間）

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