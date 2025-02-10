只有草原和藍天相伴的恆春秘境！偏僻小屋藏超好吃噴汁水餃

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

在2021年是我第一次接觸「丹桂小菊」，在藍天白雲下的純白鐵皮建築中享受店家的水餃，丹桂小菊的水餃是最讓我印象深刻的。這裡的地理位置非常好，坐落在龍磐大草原旁，享受著恆春的豔麗景色，這麼小小的一間店，可以說是「沿海公路上最美的純白建築餐廳」，更是必吃的恆春美食。

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環境介紹

今年的丹桂小菊迎來了2.0版的全新改造，整體裝潢煥然一新，空間設計更加寬敞明亮。不僅如此，座位區的數量也大幅增加，滿足更多旅人同時使用的需求，讓每位來訪者都能擁有舒適的休憩角落，值得一提的是，這次改造還加入了幾處精心設計的網美打卡區，這些座位區以別具匠心的風格布置，將自然元素與現代美感完美結合。

▲最棒的視野就是落地窗外的公路草原景色，這附近路邊真的蠻好停車的，走路30秒內都會到，所以真的不要把車子停在店門口擋住旅人用餐的視覺。

▲在這片精緻的小空間中，藏著令人驚嘆的無邊視野。整面偌大的玻璃落地窗宛如一幅天然畫框，將壯麗的景色毫無保留地呈現在眼前。

▲透過窗外，滿目皆是綠意盎然的龍磐大草原，那一望無際的草地彷彿延伸至天際，讓人心胸豁然開朗。

▲坐在窗邊的椅子上，喝著丹桂小菊特調的飲料，靜靜地欣賞這片美景，時間彷彿就此靜止。

丹桂小菊的蛻變

從最初的小巧空間蛻變成了一片寬敞而多元的環境，煥然一新的設計讓人耳目一新，在全新的布局中，空間被巧妙地延展，既保留了原本的溫馨氛圍，又融入了更多開放感與舒適感。同時，周圍精心打造了多處座位區，每個角落都散發著獨特的魅力。

▲還有一個獨立的空間，座位區仿造日式榻榻米的，如果選這裡的座位區需要先脫鞋子，想要坐或是想要躺著都可以。

▲陽光透過透明的玻璃灑滿整個區域，使空間顯得格外明亮，隨著光影的變化，座位區呈現出不同的迷人氛圍。

▲桌子的設計別具一格，採用白瓷磚風格，簡約而富有質感，這樣的設計不僅提升了整體空間的視覺美感，也成為網美們拍照打卡的絕佳背景，擺上一杯咖啡、一份甜點，就能輕鬆拍出高質感的照片。

恆春寵物友善餐廳

丹桂小菊同時也是恆春寵物友善餐廳，但如果真的有帶寵物前往的話，請記得要牽繩，為了讓每一個住客都能有一個用餐的好品質，所以麻煩顧好自己的毛小孩。

消費模式

目前基本低消為一人一杯飲品（餐點＆甜點均不計低消）（五歲以上（含）均計低消）

餐點介紹

招牌鮮蝦豬肉高麗菜手工水餃

推薦點他們的人氣餐點「招牌鮮蝦豬肉高麗菜手工水餃」，這裡的水餃真的是真材實料，每一口都可以吃到「鮮甜」，而且不得不好好誇獎店家的美感，就連看似一般的水餃，在視覺上也可以呈現網美般的美感。

▲建議各位點套餐，這裡的套餐組合CP值蠻高的，在套餐中有桂香茶凍、開胃小品還可以選130元的飲品，其中還有以菊花熬煮的海帶湯。

▲水餃大小適中，每一口一咬下去都會爆汁，而且整隻蝦完整的包在裡頭，又更增添了水餃的口感。

桂香茶凍

雖然桂香茶凍是附餐，但是一點都不馬虎，反而有讓我驚艷，以兩種茶跟桂花調和而成，茶香氣非常濃郁，最後再淋上桂花蜜，吃起來相當的爽口。

莓麗佳人

在套餐中我選擇這一款莓麗佳人，光是在這夢幻的色調中就完全打到我的靶心，杯子裡的莓果醬也都是店家自己熬製而成，最重要的就是上頭還有甜而不膩的香濃奶蓋，這樣一杯飲品很適合少女們來點。

超費墨皮鮮魚手工水餃

另一款墨魚手工水餃，整個外皮都是以墨魚下去製作的，最特別的就是連裡頭的餡料都是以豬肉和魚肉相互融合，所以在口感上是帶有彈性的，而且鮮味十足，如果想要來一點特別的，這一款水餃倒是蠻不錯的選擇。

原味拿鐵

這一次前往正逢聖誕節前，不只是在裝潢上有聖誕氣息，就連這一杯拿鐵都還可以看到聖誕樹的拉花。

漁夫沙拉

Q彈多汁的鮮蝦、嫩滑的花枝片，以及鮮甜飽滿的干貝，每一口都散發出來自大海的鮮美，此外，還融入了多種來自在地小農的時令蔬菜，像是脆口的生菜、爽口的黃瓜片、微酸的蕃茄丁與多汁的甜椒等，為整道菜增添了更多的層次與口感。更特別的是，醬料還是店家特調的菊式油醋，酸甜適中的風味完美平衡了海鮮的鮮味與蔬菜的清香。

▲配料的用心與份量的豪邁，讓人感受到滿滿的誠意與用心。

小蔬食

貼心的就是，丹桂小菊連素食者的味蕾也顧到了，推出了這款「小蔬食」，有各種生菜還有更多樣的在地小農的時蔬，如果是吃蛋奶素或是五辛素的旅人，就可以選這一款，另外在沙拉中都會附上香煎麵包，口感上外酥內軟，還帶有淡淡的香氣。

金絲蜜菊皇

這一款金絲蜜菊皇呈現金黃色的色澤，尤其是在茶壺中還擺放了一整朵的皇菊，在壺中綻放開來，真的很喜歡這一種充滿視覺饗宴的飲品，一旁會附上龍眼蜂蜜，但是我覺得不加糖就很好喝了，最好的就是還可以回沖。

丹桂小菊

地址：屏東縣恆春鎮鵝鑾里坑內路7號（946台26縣道44.9公里處）

電話：0983－535835

營業時間：10：30～18：00

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