南投中寮一日遊！絕美「麝香花海」2／22開放、朝聖泡麵土地公

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

提到中寮好玩的地方，當然不能錯過超靈驗的「中寮石龍宮」，還有季節限定的「瑰蜜甜心玫瑰園」以及非常隱密的「清城農莊」。這一篇中寮一日遊的行程介紹，帶著各位以最愜意的方式到中寮旅遊。

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瑰蜜甜心玫瑰園

每年只有到了花季才會開放的瑰蜜甜心玫瑰園，目前已經公布將於2／22開放入園，到時候各位可以一睹超美的麝香木。麝香木自帶天然濾鏡，不需要後製修圖就有天然的夢幻霧感，整片山林染上粉紅色調，所以也有著粉紅山丘的稱號。

瑰蜜甜心玫瑰園

地址： 541南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話：0920－027855

開放時間：2／22（無停車場）

中寮石龍宮

土地公和媽祖是台灣主要祭拜的神明，其中以南投竹山的紫南宮最為著名。而其中最具人氣且話題性十足的就是這間同樣位在南投的中寮石龍宮，也是旅人造訪南投時必定安排的景點。

以全台唯一拜泡麵的土地公而聞名

▲遊客在這裡不僅可以虔誠地祭拜，還能品嚐多款美味的泡麵，為拜神的過程增添了一份輕鬆和趣味。

▲在二樓的空間中，還有設置給香客們吃泡麵的座位，更貼心的是還有熱水供應區。

中寮石龍宮

地址：南投縣中寮鄉龍南路303－9號

日日春油飯

這次來到南投市旅行，當然少不了前來朝聖這家「日日春油飯」。餐廳的設計師巧妙地將傳統元素和文青風格相融合，打破了以往對於傳統美食店的固有印象，彰顯出藝術和品味的獨特韻味，成為這間店的一大亮點。

油飯

油飯的每一顆飯粒都呈現出清晰可見的分明質感，並且搭配了豐富的配料，包括花生、蒜酥、香菇等，使得每一口都充滿了層次感。這款油飯不僅不會令人感到油膩，更是調味得宜，讓每一口都呈現出完美的風味平衡。

充滿特色的配料

獨特的是，在油飯的上方，店家還會慎選上等的蒜片與花生，經過親手炒製後灑在飯上，為整道料理增添了一層香氣豐富的風味。這樣的巧思讓油飯不僅保有懷舊的古早滋味，更帶有店家獨家的特色風味，使得整體的味道更為豐富多層次。

日日春油飯

地址：南投縣南投市中興路568號

電話： 04－92205688

清城農莊

如果不是在地人告知的話，我真的不知道中寮還有一處這麼棒的地方，園區非常大，每一棟建築都是園主自己打造的小房子。但因為沒有過多的曝光，所以很少人知道，加上想要前往的話，需要私訊詢問園主有沒有空接待，所以可以說是秘境，想要前往需要靠運氣。

環境

▲農莊裡的佔地非常大，可惜很多建築都是空的，如果這些小建築都有文創品牌進駐的話，想必會是一個很棒的景點。

▲園長有準備一些小茶點以及手沖咖啡讓我們品嚐，整體下來非常有親切感。



清城農莊

地址：南投縣中寮鄉瀧林巷5之5號

電話：04－92601463

臉書私訊報名：龍眼林福利協會

中寮之藝

走完清城農莊，協會會長帶我們去體驗來自中寮之藝的DIY，將大自然的素材做成藝術般的作品。這一次我們報名杯墊DIY的體驗，將樹皮做成杯墊。雖然過程中需要不斷的出力，但是看到成品後還是很喜歡的，做出一個屬於自己的杯墊。

▲中寮之藝官網有很多行程提供預約。



中寮DIY體驗－中寮之藝

地址：南投縣中寮鄉瀧林巷7－1號

電話：0963－985936

報名方式：官網

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