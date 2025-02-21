ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投中寮一日遊！絕美「麝香花海」2／22開放、朝聖泡麵土地公

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

提到中寮好玩的地方，當然不能錯過超靈驗的「中寮石龍宮」，還有季節限定的「瑰蜜甜心玫瑰園」以及非常隱密的「清城農莊」。這一篇中寮一日遊的行程介紹，帶著各位以最愜意的方式到中寮旅遊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

瑰蜜甜心玫瑰園
每年只有到了花季才會開放的瑰蜜甜心玫瑰園，目前已經公布將於2／22開放入園，到時候各位可以一睹超美的麝香木。麝香木自帶天然濾鏡，不需要後製修圖就有天然的夢幻霧感，整片山林染上粉紅色調，所以也有著粉紅山丘的稱號。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

瑰蜜甜心玫瑰園

地址： 541南投縣中寮鄉頂城巷39號
電話：0920－027855
開放時間：2／22（無停車場）

中寮石龍宮
土地公和媽祖是台灣主要祭拜的神明，其中以南投竹山的紫南宮最為著名。而其中最具人氣且話題性十足的就是這間同樣位在南投的中寮石龍宮，也是旅人造訪南投時必定安排的景點。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

以全台唯一拜泡麵的土地公而聞名

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲遊客在這裡不僅可以虔誠地祭拜，還能品嚐多款美味的泡麵，為拜神的過程增添了一份輕鬆和趣味。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲在二樓的空間中，還有設置給香客們吃泡麵的座位，更貼心的是還有熱水供應區。

中寮石龍宮

地址：南投縣中寮鄉龍南路303－9號

日日春油飯
這次來到南投市旅行，當然少不了前來朝聖這家「日日春油飯」。餐廳的設計師巧妙地將傳統元素和文青風格相融合，打破了以往對於傳統美食店的固有印象，彰顯出藝術和品味的獨特韻味，成為這間店的一大亮點。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

油飯
油飯的每一顆飯粒都呈現出清晰可見的分明質感，並且搭配了豐富的配料，包括花生、蒜酥、香菇等，使得每一口都充滿了層次感。這款油飯不僅不會令人感到油膩，更是調味得宜，讓每一口都呈現出完美的風味平衡。

充滿特色的配料
獨特的是，在油飯的上方，店家還會慎選上等的蒜片與花生，經過親手炒製後灑在飯上，為整道料理增添了一層香氣豐富的風味。這樣的巧思讓油飯不僅保有懷舊的古早滋味，更帶有店家獨家的特色風味，使得整體的味道更為豐富多層次。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

日日春油飯

地址：南投縣南投市中興路568號
電話： 04－92205688

清城農莊
如果不是在地人告知的話，我真的不知道中寮還有一處這麼棒的地方，園區非常大，每一棟建築都是園主自己打造的小房子。但因為沒有過多的曝光，所以很少人知道，加上想要前往的話，需要私訊詢問園主有沒有空接待，所以可以說是秘境，想要前往需要靠運氣。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

環境

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲農莊裡的佔地非常大，可惜很多建築都是空的，如果這些小建築都有文創品牌進駐的話，想必會是一個很棒的景點。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲園長有準備一些小茶點以及手沖咖啡讓我們品嚐，整體下來非常有親切感。

清城農莊

地址：南投縣中寮鄉瀧林巷5之5號
電話：04－92601463
臉書私訊報名：龍眼林福利協會

中寮之藝
走完清城農莊，協會會長帶我們去體驗來自中寮之藝的DIY，將大自然的素材做成藝術般的作品。這一次我們報名杯墊DIY的體驗，將樹皮做成杯墊。雖然過程中需要不斷的出力，但是看到成品後還是很喜歡的，做出一個屬於自己的杯墊。

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲▼走進純樸的鄉鎮，感受大自然的洗禮。季節限定【瑰蜜甜心玫瑰園】開放囉。（圖／部落客黑皮授權提供）

▲中寮之藝官網有很多行程提供預約。

中寮DIY體驗－中寮之藝

地址：南投縣中寮鄉瀧林巷7－1號
電話：0963－985936
報名方式：官網

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

香港最美5星酒店「榻榻米景觀房」開箱！L型大落地窗俯瞰百萬夜景
埔里10大必訪咖啡廳推薦！遠離城市喧囂　森林樹屋裡享受靜謐角落
台中新社下雪了！唯美「白雪木隧道」盛開中　交織黃金楓葉太夢幻

關鍵字： 瑰蜜甜心玫瑰園 南投旅遊 中寮旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 中寮石龍宮 日日春油飯 清城農莊 中寮之藝 黑皮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

推薦閱讀

近賞「4000顆櫻花」齊放！三峽浪漫粉紅雨隧道　6品種輪番綻放

近賞「4000顆櫻花」齊放！三峽浪漫粉紅雨隧道　6品種輪番綻放

4.8顆星日式炒麵！藏身新竹東門市場　唐揚雞口感鮮嫩雞汁溢出

4.8顆星日式炒麵！藏身新竹東門市場　唐揚雞口感鮮嫩雞汁溢出

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4千多棵櫻花樹接力

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4千多棵櫻花樹接力

只有草原和藍天相伴的恆春秘境！偏僻小屋藏超好吃噴汁水餃

只有草原和藍天相伴的恆春秘境！偏僻小屋藏超好吃噴汁水餃

台北直飛關島4月開航　機票萬元含2托運行李

台北直飛關島4月開航　機票萬元含2托運行李

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

八里度假飯店也有「山景寵物房」

八里度假飯店也有「山景寵物房」

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

外送平台應援優惠碼快收

外送平台應援優惠碼快收

高雄承億新烤鴨餐廳「賀鴨郎」2/26開幕

高雄承億新烤鴨餐廳「賀鴨郎」2/26開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

住台南香格里拉+16元住27坪套房

手搖飲好野蜜香紅系列睽違2年回歸

壽司郎板橋新埔店2／28開幕　極上鮪魚大腹限量特價40元

微微膠質黏嘴感超香！板橋15元滷肉飯

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

日本米其林三星中餐廳3月初客座晶華

熱門行程

最新新聞更多

台北直飛關島4月開航　機票萬元含2托運行李

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

八里度假飯店也有「山景寵物房」

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

外送平台應援優惠碼快收

高雄承億新烤鴨餐廳「賀鴨郎」2/26開幕

12間人氣釜山美食開箱！

2大手搖限時組合優惠快收

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366