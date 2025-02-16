近賞「4000顆櫻花」齊放！三峽浪漫粉紅雨隧道　6品種輪番綻放

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

台灣各地美不勝收的賞櫻景點陸續浮現，其中，我極力推薦的首個賞櫻景點就是「櫻穀王茶亭」，此處櫻花盛開的景象絕對令人難以忘懷。緊接而來的「三峽大熊櫻花林」以絢麗多彩的粉嫩色調，把整片山巒點綴得如詩如畫。園區內更擁有高達六種不同品種的櫻花，總計近4000顆櫻花同時綻放，如夢如幻的美景實在令人嘆為觀止。

每年一到櫻花季節，我都習慣前往復興鄉和南投欣賞那迷人的櫻花美景。然而，今年卻讓我驚喜地發現新北的三峽同樣擁有一個極為令人難以置信的櫻花勝地，那就是「三峽大熊櫻花林」。這片櫻花林佔地廣大，為遊客提供了一種沉浸在櫻花海洋中的特殊體驗，彷彿融入了一幅繽紛的櫻花畫卷。

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門票價格

全票：250元

愛心票：120元（持手冊及陪同者）

幼兒保險票：20元（120公分以下幼兒）

優惠票 200元：65歲以上長者（含48年次以前出生民眾）、設籍新北市三峽區市民、團體15人（含）以上

交通方式

如果想要前往三峽大熊櫻花林的話，建議自行開車或是騎車比較適合。因為這裡沒有公車直達大熊櫻花林，最近的公車站牌走到大熊需步行7公里。

▲搭乘計程車前來的遊客請注意，請與司機討論回程下山方式，因為山區很難叫到計程車上山載客。

櫻花花況（2／10）

三峽大熊櫻花林總共有四個區域，目前第一區三色寒櫻是全盛時期，光是在第一區就可以拍好拍滿。第三區跟第四區目前的花況已經有五成之多。而二區的香水櫻也預計在二月區的時候開花。

目前櫻花季開放時間：113年1月10日－113年3月20日

1／10－2／29開放時間：07：00－19：00

3／1－3／20開放時間：07：00－17：00

夜櫻點燈時間：17：00－19：00（櫻花季期間無公休日）

販賣部休憩區

三峽大熊櫻花林中有一個販賣部休憩區，這裡提供豐富的飲品選擇，包括清涼的飲料、香氣四溢的包子、香脆的烤香腸，以及暖胃的貢丸湯，滿足各種口味的需求。在這片櫻花芬芳的環境中，品味美食成為一種格外愉悅的體驗。

最令人驚豔的莫過於販賣部休憩區的座位區域

這裡的座位區被櫻花樹所簇擁，彷彿進入了一個夢幻的花海。櫻花花瓣飄零而下，與微風相伴，讓每一位在此用餐的人都感受到一種與大自然融為一體的奇妙感覺。在這樣獨特的環境中，享受美味的食物不僅是味蕾的享受，更是一場視覺與心靈的愉悅之旅。

心靈的慰藉之地

無論是與親友共度美好時光，還是獨自一人靜靜品味，這片被櫻花點綴的座位區都成為了遊客們感受幸福與寧靜的理想場所。在櫻花盛開的時節，這裡不僅是味蕾的天堂，更是心靈的慰藉之地，讓人在自然與美食的交融中找到心靈的寧靜與滿足。

櫻花品種

園區內共約有4000棵以上不同品種櫻花，依序開花：河津櫻900棵、福爾摩沙櫻200棵、香水櫻600棵、八重櫻200棵、富士吉野櫻900棵、染井吉野櫻及墨染吉野櫻共400棵。

俯瞰櫻花林

三峽大熊櫻花林的美麗，不僅來自於其擁有的廣大面積，更體現在那種被櫻花包圍的幸福感。這裡的櫻花不僅種類繁多，而且花朵盛開的密度，讓整片櫻花樹林彷彿被一層粉紅色的霞光所籠罩。漫步其中，彷彿進入了一個櫻花仙境，每一步都彷彿踏在柔軟的櫻花花瓣上，讓人感受到一種與自然相融的愉悅。站在高處往下俯瞰，映入眼簾的整片櫻花林可以用震撼來形容。

櫻花隧道

櫻花的優雅盛放如夢似幻，高聳的櫻花樹彼此交織，形成了一條宛如仙境的粉紅隧道。漫步其中，彷彿穿越到了粉色的童話世界，每一顆櫻花都像是一位花仙子，輕輕低首，為這片美景增添了一層神秘的意境。

微風徐徐吹拂，櫻花花瓣隨風飄舞，如同羽毛輕盈地飄落，猶如天使的吻。這柔和的微風帶來淡淡花香，令整個粉紅隧道充滿愜意的氛圍，讓人仿彿沉浸在一場花海的夢境中。

隨著步伐緩慢前行，粉紅色的櫻花雨紛紛飄散而下，宛如夢幻的粉紅雨點，搭配著陣陣花香，讓人彷彿置身於一場夢幻的仙境之中。這片櫻花隧道不僅是視覺上的享受，更是感官全方位的沉浸體驗，每一個瞬間都散發出春天特有的生命力和愉悅感。

無論是與摯愛漫步於其中，抑或獨自徜徉於櫻花之間，都能感受到大自然的慷慨奉獻，讓人在這片櫻花海洋中找到一份宁靜與美好。这个櫻花隧道成為了春天裡最令人陶醉的景致，讓遊客在其中沉醉，品味生命中的美好瞬間。

林中休憩區

漫步在櫻花林的小徑上，沿途點綴著粉嫩的花朵，而這片櫻林特別貼心地設置了各種休憩區，供遊客在漫遊的過程中歇息片刻。這些舒適的休憩區擁有各種擁有悠閒氛圍的座椅，讓人能夠坐下來，沉浸在櫻花的美好中。

輕柔的陽光透過樹蔭灑下，投下斑駁的光影，為休憩區增添了一份寧靜與詩意。這裡的每一個座位都被櫻花的陰影和花瓣點綴，成為一個絕佳的放鬆角落，讓遊客在賞花之餘，也能享受片刻的寧靜。

三峽大熊櫻花林

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1

電話：02－26681386

營業時間：113年1／10－2／29：07：00－19：00；113年3／1－3／20：07：00－17：00

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