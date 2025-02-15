4.8顆星日式炒麵！藏身新竹東門市場　唐揚雞口感鮮嫩雞汁溢出

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

在前往新竹城隍廟之前，先到「新竹東門市場」覓食，不得不說這邊有超多特色的美食，有西藏料理，還有浮誇系列的蚵仔麵線。而這一次我們選擇了「被耽誤的炒麵店」，沒想到一試成主顧。不只是炒麵，唐揚雞更是鮮嫩多汁，真的很有記憶點。

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環境介紹

被耽誤的炒麵店位在東門市場第1088號，日式的風格很難不吸引到經過的旅人。店家裝潢為大量的木質元素，區分室內與戶外區。

▲但這邊要注意一點，如果坐室內座位區的話，每個人會有低消，如果想要共吃一份的話，建議可以坐戶外座位區。

餐點介紹

塔香辣炒麵

炒麵口味多達十種以上，日式炒麵帶有微甜的滋味，而我這一次選擇的塔香辣炒麵有著濃郁塔香的氣味。以份量來說，也是蠻不錯的。

唐揚雞炒麵

因為有先上網爬文，有超多吃過的饕客們都大推他們的唐揚雞炒麵，所以這一次也點了一份。吃下第一口真的有大大的驚豔，因為我非常不喜歡唐揚雞裹上很厚的麵衣，但這裡的唐揚雞咬下去後幾乎沒有過多的麵粉感，隨之而來的是溢出來的雞汁，而且肉質吃起來相當的鮮嫩。

被耽誤的炒麵店

地址：新竹市北區大同路86號東門市場1088號

電話：03－5285482

營業時間：周一至周五16：00－22：00、周六周日12：00－20：00（周三公休）

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