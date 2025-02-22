高雄「大眾運輸一日遊」提案！迷你鈴鹿賽道飆車、重遊50年代老鹽埕

首圖／IG@hannababy_、IG@iristin2006

文／ReadyGo

今天要介紹幾個高雄景點與美食，就算沒有開車，搭乘大眾運輸工具也能夠抵達，利用提早到的一天、或是看完演唱會之後的一天，踩點幾個景點或是美食！

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HOLO Park映像鹽埕

位於高雄港七號碼頭的「HOLO Park映像鹽埕」重現了50年代的鹽埕，除了有復古的商店街以及雙層巴士、旋轉木馬等造景之外，還可以進到全台首座7D浮空科技幻影劇院享受全方位的觀影體驗。

另外，在HOLO PARK 光禹浮空劇院生活廣場還可以品嘗到異國料理、逛市集。搭捷運前往的話，從西子灣站下車，可以步行至棧貳庫搭乘高港小火車前往，或是搭乘輕軌至駁二大義站，下車之後步行就能抵達。距離駁二藝術特區、棧貳庫都不算太遠，可以一次網羅周邊的景點！

圖／IG@iristin2006

圖／IG@iristin2006

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HOLO Park映像鹽埕

地址：高雄市鼓山區高雄港7號碼頭

開放時間：周三～五 14：00－20：00、假日 11：00－21：00

圖／IG@zoeyx318

SKM Park Outlets 高雄草衙

高雄草衙的交通方便，只要搭乘捷運紅線至草衙站就能抵達。除了有許多好逛的店舖、餐廳可以逛街、用餐之外，這裡也有其他的娛樂設施，像是大魯閣打擊場、鈴鹿賽道樂園等，其中，鈴鹿賽道樂園有分為賽道樂園和迷你鈴鹿賽道等兩個主題，可以在此搭乘刺激的遊樂設施，也可以體驗於賽道上奔馳的快感！

圖／IG@zoeyx318

SKM Park Outlets 高雄草衙

地址：高雄市前鎮區中安路1－1號

電話：07－7969999

營業時間：周一～四 11：00－21：30、周五 11：00－22：00、周末 10：30－22：00

圖／IG@fifilion

金馬賓館當代美術館

由金馬賓館改建而成的「金馬賓館當代美術館」保留了窗花、磨石子地等當時的建築特色，改造成現今展示藝術創作的美術館，規劃精彩的展覽供大家欣賞。此外，美術館二樓也設有咖啡廳「ALIEN ALL DAY LOUNGE」，提供在地特色飲品、下午茶套餐以及牛肉麵等餐點，逛展前或是逛完展都可以到此喝杯咖啡或是用餐，稍作休息再繼續旅程。

圖／IG@fifilion



圖／IG@fifilion

金馬賓館當代美術館

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

電話：07－9721685＃6101 （票亭）

營業時間：周二～日 10：00－18：00

壽山動物園

歷經休園改建後，壽山動物園於幾年前重新開放，園內有友善動物區、台灣原生區、草原動物區等動物園區，能夠近距離觀察動物。

要前往壽山動物園，可以從高雄火車站搭乘56號壽山動物園專線公車，也可以搭捷運至鹽埕埔站或是搭輕軌至文武聖殿站轉乘公車即可抵達。動物園內也設有「光室咖啡」、「啵得廚房」等可以用餐的空間，可以在此與動物一起享受悠閒的時光。

圖／IG@hannababy_

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壽山動物園

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：07－9721685＃6101 （票亭）

營業時間：周二～日 09：00－16：30

隅室咖啡

演唱會結束隔天不想太早起來，想睡晚一點的話，不妨到有著「高雄最美早午餐咖啡廳」之稱的「隅室咖啡」吃早午餐吧！隅室咖啡在高雄總共有六合店、美術店兩間店，精緻的室內裝潢搭配上綠色植物的點綴，打造了舒適慵懶的用餐空間，有早餐盤、熱壓吐司、燉飯、咖哩飯等餐點可供選擇，以豐盛的早午餐開啟一天的精神。

圖／IG@_temmy_daily

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圖／IG@popolife0320



隅室咖啡

地址：高雄市前金區六合二路128號2樓（六合店）

連絡電話：07－9710556

營業時間：09：00－18：00

KYOMO PASTA

位於捷運鹽埕埔站附近，鄰近駁二藝術特區的，店內有日籍主廚在駐，提供和風義大利麵。有許多不同口味的義大利麵和燉飯可以選擇，除了青醬、白酒、番茄醬、奶油，還有梅漬鮪魚清炒義大利麵、鹽昆布鮮菇義大利麵、鮭魚卵佐燻鮭義大利麵等日本原創系列可以選擇，到駁二還有周邊的景點時，不妨順道來吃看看！

圖／IG@wantoeat_jun_



圖／IG@wantoeat_jun_



圖／IG@wantoeat_jun_

KYOMO PASTA

地址：高雄市鹽埕區大義街93號

連絡電話：07－5215015

營業時間：周四～一 17：00－22：00

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