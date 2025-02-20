台中二日遊景點整理！住米其林推薦旅店、低調深夜咖啡廳擼貓

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文／ReadyGo

今天RG特派員帶大家開箱台中一日遊的精彩行程，讓你在短短一天內就能玩得充實又過癮！這次的主題非常特別，我們將探索一間超有特色的米其林指南推薦旅店，裡面居然有一座真的可以玩的旋轉溜滑梯，不僅好拍又好玩。此外，我們還會走訪一家隱藏版的美式深夜咖啡廳，氛圍滿滿又特別適合夜貓子們放鬆聊天。

無論你是喜歡充滿設計感的住宿環境，還是熱衷於挖掘城市中低調又迷人的美食好去處，這趟台中之旅絕對會讓你感到驚喜連連！

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台中一日遊｜米其林指南住宿推薦

紅點文旅：地理位置介紹

位於台中中區的紅點文旅（Red Dot）是一家充滿人文氣息的旅店。最大的亮點，非大廳那條炫酷的旋轉溜滑梯莫屬，怎麼拍都很有型！旅店附近雖然不是觀光熱點，但生活機能一級棒，步行兩分鐘就能到中華路夜市，離柳川水岸步道也只要200公尺。另外，還有提供免費的停車場，無論是家庭旅遊或朋友出遊，紅點文旅都能滿足需求，是台中住宿的最佳選擇！

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紅點文旅：十週年翻新，融入奇幻設計

為慶祝十週年，與義大利波隆納插畫家攜手設計翻新亮相，帶來全新視覺體驗。一進大廳，滿滿的復古氛圍，搭上牆上絢爛的霓虹燈，還有蜿蜒的溜滑梯，宛如置身奇幻空間。這裡每一處細節都充滿故事，絕對是愛拍照的你不可錯過的場景！

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B1F引光餐廳提供住宿旅客早餐

菜單會依季節食材做變化，還有販賣機能購買宵夜，2F的超大休息空間，更像是草地上的小天地，讓人放鬆自在！神秘的親子空間也不能錯過，更厲害的是，飯店內的旋轉滑梯並不是裝飾品，是真的可以玩的溜滑梯！每天有開放兩個時段給房客來溜，有機會一定要體驗溜下去的快感，真的超好玩！

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紅點文旅：入住房型推薦

旦暮四人房 LL：主打Outdoor風格，除了有42寸的液晶螢幕，還有超可愛的熊頭燈，附有超大的衣帽櫃、置物櫃，四個人入住也不是問題！紅點文旅還有提供膠囊咖啡，現萃的咖啡就是特別的香，軟綿舒服的床絕對讓你一覺到天亮。浴室採乾濕分離，還有提供茶味的清香洗沐組。

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冉冉客房 Ｌ

專為兩人設計，房內擁有大片的落地窗，白天的採光非常明亮，即便是兩人房，房內設備一應俱全，液晶電視、膠囊咖啡機都有，空間雖小卻精緻無比，讓人入住後倍感滿意！

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紅點文旅

地址：台中市中區民族路206號

電話：04－22299333

KANAUCOFFEE 卡那屋：美式風深夜咖啡廳

低調的美式風深夜咖啡廳，外觀低調，室內裝潢美式工業風，營造出獨有的特色，讓人有慵懶放鬆的氛圍。同時也是一間寵物友善咖啡廳，店內還有三隻店貓，胖虎、歐魯和黑黑，喜歡貓咪的朋友一定要來擼貓！這次點了青蔥櫻桃鴨賞，滿滿的青蔥配上濃郁起司，咬下一口超滿足！

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KANAUCOFFEE 卡那屋

地址：台中市中區仁愛街8之4號1樓

時間：16：00－00：00 （周三四公休）

電話：0981－599138

陳雕刻處：擁有九十年靈魂

陳雕刻處是一間台中老字號的木雕店，據說是傳承三代的老店，擁有九十年的老靈魂，用手刻記錄著時代的故事。現場有刻痕和貼箔技法變化的作品，這次來體驗手作雕刻，體驗的當下心境都會受到影響，師傅也很有耐心的在一旁教導，初學者完全不用擔心。

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陳雕刻處

地址：台中市中區仁愛街8－7號

時間：14：00－18：00 (周日公休）

電話：04－22237764

台中一日遊｜原來梧棲不只有Outlet可以逛 咖啡廳、手作刺繡、義式冰淇淋通通有！

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