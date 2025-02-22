台北桃源街老字號美食尋寶！滷雞腿一天只賣3.5小時、70年牛肉麵

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文／ReadyGo

老字號美食之所以可以存活很久一定有它的道理在，味道、口感、份量都有優勢，今天RG特派員帶你深入老台北「桃源街」尋找巷弄間的「老字號美食」，一起來看看你最愛哪間老字號美食！

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台北美食：桃源街老字號美食

老王記牛肉麵

說到桃源街，不能不提「老王記牛肉麵」，屹立不搖70年的老饕愛店，點餐有個口訣「湯濃麵硬蔥多」，就會懂得他開業這麼久的道理，牛肉份量算多也很入味，肉質很軟嫩，加點白醋，帶點淡淡的酸味又是另一種享受。

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老王記牛肉麵

地址：台北市中正區桃源街15號

電話：02－23616496

營業時間：平日：11：00～14：30、17：00～19：30、假日11：00～15：30（周日公休）

李媽媽麵館

號稱台北最強滷雞腿！一天只賣3.5小時，太晚來就賣完了，那就是「李媽媽麵館」醬汁甜甜鹹鹹的很下飯、雞腿肉質也很嫩，不知不覺就光盤了。

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李媽媽麵館

地址：台北市中正區博愛路160巷8號

電話：02－23616758

營業時間：平日 10：00～13：30（周末公休）

龍記搶鍋麵

「搶鍋麵」是先將食材爆炒，再用小火悶煮，堅持一鍋一煮，讓「搶鍋麵」的湯底香到不行。開業至今超過40年，仍堅持不加味精，保留食材最原本的鮮甜。還有一個隱藏吃法，可以加入店家自製蒜蓉、辣油跟一點白醋，整體口感層次變很豐富。麵條本身偏硬，很有嚼勁，而且小份的就超大碗，分兩餐吃也沒問題！

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龍記搶鍋麵

地址：台北市中正區衡陽路84巷5號

電話：02－23822057

營業時間：周二～周五 10：30～13：40,16：30～19：20（周六～周一公休）

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