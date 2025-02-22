ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北桃源街老字號美食尋寶！滷雞腿一天只賣3.5小時、70年牛肉麵

▲▼盤點三間台北桃源街老字號老饕最愛美食！（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

老字號美食之所以可以存活很久一定有它的道理在，味道、口感、份量都有優勢，今天RG特派員帶你深入老台北「桃源街」尋找巷弄間的「老字號美食」，一起來看看你最愛哪間老字號美食！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方instagram

台北美食：桃源街老字號美食

老王記牛肉麵
說到桃源街，不能不提「老王記牛肉麵」，屹立不搖70年的老饕愛店，點餐有個口訣「湯濃麵硬蔥多」，就會懂得他開業這麼久的道理，牛肉份量算多也很入味，肉質很軟嫩，加點白醋，帶點淡淡的酸味又是另一種享受。

▲▼盤點三間台北桃源街老字號老饕最愛美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

老王記牛肉麵

地址：台北市中正區桃源街15號
電話：02－23616496
營業時間：平日：11：00～14：30、17：00～19：30、假日11：00～15：30（周日公休）

李媽媽麵館
號稱台北最強滷雞腿！一天只賣3.5小時，太晚來就賣完了，那就是「李媽媽麵館」醬汁甜甜鹹鹹的很下飯、雞腿肉質也很嫩，不知不覺就光盤了。

▲▼盤點三間台北桃源街老字號老饕最愛美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

李媽媽麵館

地址：台北市中正區博愛路160巷8號
電話：02－23616758
營業時間：平日 10：00～13：30（周末公休）

龍記搶鍋麵
「搶鍋麵」是先將食材爆炒，再用小火悶煮，堅持一鍋一煮，讓「搶鍋麵」的湯底香到不行。開業至今超過40年，仍堅持不加味精，保留食材最原本的鮮甜。還有一個隱藏吃法，可以加入店家自製蒜蓉、辣油跟一點白醋，整體口感層次變很豐富。麵條本身偏硬，很有嚼勁，而且小份的就超大碗，分兩餐吃也沒問題！

▲▼盤點三間台北桃源街老字號老饕最愛美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

龍記搶鍋麵

地址：台北市中正區衡陽路84巷5號
電話：02－23822057
營業時間：周二～周五 10：30～13：40,16：30～19：20（周六～周一公休）

北部住宿｜國旅友善！嚴選北台灣住宿推薦，每間都是高CP值

【你可能也想看】

►盤點7間「不傷荷包」北台灣旅館！有寵物友善包棟、溫馨老宅天井
►邊看海邊用餐！4間必吃薄荷島美食　島上最有名餐廳是韓國人的店
►中部8間設計感旅店！網路票選台中最美飯店　友善枕頭服務超貼心

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 台北市美食 桃源街美食 老字號美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街　慘遭機車撞倒還要各罰500元

推薦閱讀

2024南部8間「寵物友善餐廳＆咖啡廳」！開放上椅落地一起用餐

2024南部8間「寵物友善餐廳＆咖啡廳」！開放上椅落地一起用餐

沖繩當地人的8家私藏美食！低調內臟燒肉名店、糖工廠旁藏咖啡廳

沖繩當地人的8家私藏美食！低調內臟燒肉名店、糖工廠旁藏咖啡廳

7間世運主場館周邊美食一次收藏！有深夜港點、眷村味酸白菜火鍋

7間世運主場館周邊美食一次收藏！有深夜港點、眷村味酸白菜火鍋

特搜8間最適合聚會桌菜餐廳！三合院吃辦桌、賞湖景大啖燒酒雞

特搜8間最適合聚會桌菜餐廳！三合院吃辦桌、賞湖景大啖燒酒雞

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

住台南香格里拉+16元住27坪套房

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

南投中寮絕美「麝香花海」2／22開放

團費不會降！旅行社：歐美已賣到7月

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

熱門行程

最新新聞更多

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃浮誇四天王壽司

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366