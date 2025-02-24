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基隆廟口夜市5間最強美食盤點！8元一口吃香腸、乳白豬腳湯好濃郁

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

提到基隆廟口夜市，不僅是台灣人數一數二喜歡的夜市，更是觀光客必訪的夜市之一。這次RG特派員要帶大家一次爆吃基隆廟口的5家超人氣美食，從鹹到甜通通有，保證讓你看完口水直流，迫不及待衝一波！超豐富的小吃讓你從街頭吃到巷尾，讓人每次來都能發現新驚喜。

不管是號稱廟口最強的滷肉飯、超人氣一口香腸，還是甜到心坎裡的酒釀湯圓，每一口都是經典。基隆的美食不僅便宜又大碗，還帶著濃濃的人情味，每道料理背後都有老闆的堅持與故事，快跟著我們一起用味蕾探索基隆廟口！

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天一香肉焿順－號稱廟口最強滷肉飯
如果來到基隆夜市，不試試「天一香肉焿順」絕對會後悔！這家高人氣的天一香肉焿順，不論是平日還是周末，總是高朋滿座。最令人驚喜的是，他們的價格卻相當親民，一碗滷肉飯只要25元，油豆腐竟然只要10元，CP值爆表。

天一香的滷肉飯是招牌
飯粒飽滿，搭配香氣十足的滷肉，肥瘦比例剛剛好，不油膩也不乾柴，每一口都能感受到濃郁的醬香，再來一碗肉羹湯，肉塊鮮嫩，湯頭清甜但不死鹹，喝起來溫暖又滿足。還有配菜像滷蛋、高麗菜等，份量足、價格實惠，讓人吃得心滿意足。

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

天一香肉焿順

地址：基隆市仁愛區仁三路27－1號
營業時間：11：00－23：30
電話：02－24283027

紀家豬腳原汁專家－在地人必吃Q彈豬腳
創立超過60年的老字號豬腳專賣店，無論是在地人還是遊客，都對這家的白湯豬腳湯讚不絕口。乳白色的湯頭濃郁又清甜，堪比日本豚骨湯的層次感，每一口都暖心又滿足。

他們家的豬腳經過精心燉煮，口感Q彈有嚼勁，搭配蒜香醬油或麵線更是絕配！除了經典的豬腳湯，還有各式配菜像空心菜、雞絲麵，讓人忍不住一口接一口。而且湯還可以免費續，真是太貼心了。

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

店內用餐區分成路邊和樓上座位，內有冷氣，特別適合夏天消暑或冬天暖胃。即使客滿也不用等太久，另外還有宅配服務，讓你不出門也能享受這份經典滋味。第一次光顧就會被店家的用心打動，豬腳毛處理得很乾淨，湯頭帶著淡淡中藥香，豬腳骨髓都輕鬆剖開，讓人吃得方便又滿足。下次來基隆夜市，別忘了來一碗熱騰騰的紀家豬腳湯，保證讓你回味無窮！

紀家豬腳原汁專家

地址：基隆市仁愛區愛四路29號2樓
營業時間：平日16：00－01：00、假日15：30－01：00
電話：0905－829713

陳記泡泡冰－激推雞蛋牛奶口味
一年四季都不能錯過的陳記手工泡泡冰！這家以其獨特的口感和多樣的口味深受在地人與觀光客喜愛。泡泡冰的口感介於冰沙與冰淇淋之間，綿密又滑順。口味多達18種，其中最推薦的是濃郁的花生口味和經典的雞蛋牛奶口味。

花生口味採用台灣花生醬製成，絕不摻粉，濃郁香氣讓人一試成主顧；雞蛋牛奶則帶著濃郁奶香，簡單卻超級療癒！如果喜歡清爽的選擇，鳳梨和情人果也是大熱門，酸甜滋味在夏天最解暑。

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

點餐時，店員會將機器削下來的冰與配料均勻混合，手工攪拌後呈現出細緻滑順的冰品。一杯只要50元，份量十足，口感和味道都無可挑剔，絕對是物超所值。無論是第一次嘗試還是回味經典，陳記泡泡冰都能帶給你無與倫比的甜蜜滋味。下次來基隆廟口，記得點一杯你最愛的口味，讓這份冰涼的幸福陪你度過一天！

陳記泡泡冰

地址：基隆市仁愛區仁三路25號廟口第41號攤
時間：平日11：00－23：00（周三公休）
電話：0979－686113

世盛一口吃香腸－烤到來不及賣的香腸
基隆廟口超人氣「一口吃香腸」你還沒吃過？他們的香腸小巧可愛、香氣十足，經過時總是大排長龍，老闆都烤到來不及賣！每天銷量超過3000條，簡直是基隆夜市的傳奇小吃！世盛一口吃香腸位於夜市尾端轉角攤位（43－1號），只要看到排隊人潮，就知道找對地方了。

一條香腸只要8元
價格實惠又美味，烤好的香腸個頭小巧，肥瘦比例剛剛好，炭烤後的外皮微微焦香，吃起來多汁又帶著濃郁的炭烤香氣，特別是邊緣稍微燒焦的地方，香氣更是迷人！

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

搭配攤位旁免費提供的大蒜，簡直是絕配！一條香腸配半顆蒜的黃金比例，不僅解膩，還提升了整體風味，讓人一口接一口停不下來。想避開人潮，建議中午就來買，現場也有貼心標示好價格，買起來超方便。這款一口一個剛剛好的香腸還申請了專利，邊走邊吃剛剛好，快來排隊試試這款香氣四溢的經典美味。

世盛一口吃香腸

地址：基隆市仁愛區仁三路25號廟口第43－1號攤
營業時間：平日 11：00－23：45
電話：02－24226064

全家福元宵－獨特酒釀芝麻湯圓
經營超過60年的經典湯圓老店——「全家福元宵」，無論是熱騰騰的芝麻湯圓，還是清涼的冰酒釀湯圓，這裡都能滿足你對傳統甜品的所有想像，他們的芝麻湯圓以薄皮包裹香濃的芝麻內餡，口感細緻不膩，搭配桂花蜜或酒釀湯頭更是畫龍點睛。

酒釀湯圓的湯底帶有微微酒香，融合桂花的甜香，喝一口就讓人感到溫暖幸福，值得一提的是，酒釀無酒精成分，連開車族也能安心品嚐。

▲▼5家基隆廟口美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

冬天吃熱湯圓最暖胃，湯圓外皮軟糯，內餡濃郁；夏天則可試試冰湯圓，搭配碎冰和甜湯，清涼又消暑。若你是初次品嘗，推薦經典的芝麻湯圓，或者挑戰一下香甜微酸的酒釀口味，都是基隆廟口的必吃特色。此外，店家還提供冷凍湯圓與桂花蜜外帶服務，方便帶回家享用。全家福元宵不僅是當地人的回憶，更是遊客不可錯過的美食之一。下次來基隆，記得來這裡品嚐一碗滿滿溫情的湯圓！

全家福元宵

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號
營業時間：平日16：00－23：00（周一公休）
電話：02－24250784

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