基隆60年元宵老店！冰鎮過口感更Q彈　咬開流濃郁芝麻餡香氣四溢

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

基隆美食推薦吃什麼？基隆美食來分享這家「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，老字號全家福元宵專賣店在地經營60年，鄰近基隆廟口夜市，可以說是基隆名產之一，不要說冬至或元宵生意超好，就連平常來吃碗酒釀湯圓的人也不少。

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老牌全家福酒釀湯圓元宵位置

老牌全家福酒釀湯圓元宵交通怎麼去？「老牌全家福酒釀湯圓元宵」地址就在基隆仁愛區愛四路52號門前號，鄰近基隆廟口夜市，不論是四季都有賣，夏天可以吃冰的，冬天則是來碗熱的，喜歡的話還可以買回來自己煮。

▲如果想來買元宵回家自己煮，營業時間從早上9點就開賣。

老牌全家福酒釀湯圓元宵營業時間

▲如果想要現場吃熟食的話，全家福元宵營業時間從下午4點賣到晚上11點多。

▲基隆夜市的攤位上面就有寫全家福元宵。

全家福元宵菜單

▲菜單價錢請依現場店家為主，可以看到有芝麻湯圓、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋、酒釀加蛋湯圓等等這幾種品項，價錢不是很便宜，但確實也是很受歡迎。

▲元宵都是現點現煮所以要等一下，樹小編看到不少在地人都熟門熟路，找位子坐然後隨口就叫了一碗。

▲樹小編坐在攤位前面，看著眼前的湯圓煮滾畫面覺得很療癒，天氣熱來吃也不用怕，因為店家也有加碎冰的吃法。

▲而且店家最後也會觀察元宵是否有破損，確保每粒元宵都是完整上桌。

▲在攤前也能看到桂花蜜以及甜酒釀，這兩樣可以說是老牌全家福酒釀湯圓元宵的靈魂。

老牌全家福酒釀湯圓元宵酒釀湯圓

▲樹小編點了一碗酒釀湯圓，點冰的有點類似冷熱冰的概念，因為元宵是熱呼呼剛煮好，然後外面有碎冰。

▲上桌時可以看到每顆元宵都很飽滿完整，沒有破裂而且大小形狀都差不多，首先碎冰底喝起來有著桂花蜜香氣。

▲元宵因為有冰鎮過，所以外皮變得很Q彈，咬下去內餡芝麻香甜濃郁，這應該算是樹小編吃過數一數二好吃的元宵了。

▲原本還怕吃不完，結果搭配碎冰的元宵很好吃，吃完一碗完全沒問題，喜歡酒釀的味道，也可以點，冰的我覺得反而酒的味道不會很重。









▲如果吃喜歡的話，也可以走進巷子裡面有「老牌全家福酒釀湯圓元宵」買盒元宵，就連桂花蜜以及甜酒釀都有賣，在家也可以自己煮來吃。

老牌全家福酒釀湯圓元宵

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號

電話：02－24250784

營業時間：16：00－23：30（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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