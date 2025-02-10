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咬破焦脆腸衣秒飄誘人炭香味！高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

高雄香腸推薦吃哪家？新大港大腸香腸網路評價破千則高雄美食，就在高雄保安宮裡頭的高醫美食，只有賣香腸以及大腸就賣了超過50年，還沒開始營業就有人在排隊，現場可以看到超多香腸的香腸瀑布，現烤香腸搭配蒜頭有夠涮嘴，接下來趕緊帶大家來去瞧瞧新大港大腸香腸。

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▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲位於高雄保安宮廟前廣場，開車可以暫停在廟前廣場或是找路邊停車。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲從下午2點多開賣，到下午7點多賣完提早打烊。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲樹小編在開攤沒多久就來買，才剛開攤就有很多人在排隊。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

新大港香腸瀑布

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲現場可以看到滿滿生香腸瀑布，這些都賣完就收工，可別看這些好像很多，聽說假日人潮更誇張，所以想吃還是建議早點來買。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲現場烤爐非常大，可以同時把許多香腸以及大腸一起烤，不得不說店家真的很強，每條香腸都烤到很勻稱，中秋節烤肉也可以買生的香腸糯米腸回家。

新大港大腸香腸菜單

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲菜單很簡單就只有賣大腸以及香腸，可以選擇要切還是不切，大腸每條45元、香腸每條25元。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲排隊輪到時會問要不要切，可以看到阿姨切香腸切到底下木頭都凹下去，好不容易排隊排到，大家香腸都起碼3條以上起跳超猛。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

外帶內用都有提供
我看不少人都是選擇外帶為主，在攤位旁邊就有內用座位，這天來排隊人龍看起來很長，其實店家手腳很快，加上爐子很大產出又多，所以也沒有等太久。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲切了2條香腸以及1條大腸，然後我外帶了大腸香腸各1條，就算是外帶回去冷掉其實也還是不錯吃。

新大港大腸香腸口感
樹小編還蠻喜歡他們家的香腸，咬起來非常扎實，裡面肥肉的比例剛好不會太過油膩，微微焦脆感，加上現烤炭香很棒，難怪很多人來都是狂點香腸，還可以搭配蒜頭一起入口更加好吃。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

新大港大腸口感

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲另外大腸當然也是不要錯過，大腸外面的腸衣焦香薄脆，咬開裡面會有花生以及油蔥香氣，就算是不沾醬單吃也很可以。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

▲整盤還有附上小黃瓜、白蘿蔔、蒜頭，我最愛小黃瓜整個百搭，還有蒜頭可以搭配香腸，算是非常用心。

▲▼高雄在地人都推薦的新大港大腸包小腸。（圖／部落客Darren提供）

整體心得
在地開賣超過50年的新大港大腸香腸，不論是香腸或大腸整體味道表現都不錯，還有提供配料讓你搭配著吃，難怪排隊時前面阿北說一吃就很多年。

新大港大腸香腸

地址：高雄市三民區十全一路52號
電話：07－3222711
營業時間：14：00－19：30（周二公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 新大港大腸香腸 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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