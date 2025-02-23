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嘉義一日美食馬拉松！朝聖14間必吃經典　坐路邊愜意喝炭燒杏仁茶

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

嘉義有著高密度的美食小吃，加上濃厚的人情味與在地特色，讓這裡成為美食愛好者的朝聖地。一日遊嘉義，不僅可以騎Ubike或租機車輕鬆探索東、西區的小吃，更能享受文化與自然景點的魅力。從清晨的炭燒杏仁茶到夜晚的烤玉米，爆吃14攤的嘉義美食行程推薦，讓你在一天內品嚐各式在地經典美味，體驗「爆食嘉義」之旅。

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租車
搭乘火車抵達嘉義車站之後，可以直接借Ubike或是租摩拖車開始嘉義一日遊，嘉義市中心不大，所以點和點之間都不會太遠。

嘉義美食一日遊

包氏炭燒杏仁茶
在地80年的老店，據說早期是在嘉義市區沿街叫賣，後來才固定在南門圓環邊的馬路旁。現在的老闆是第二代的老闆，從早上6點開賣，一直賣到中午左右。杏仁茶喝起來偏清爽，油條酥脆，可以把油條沾著杏仁茶吃。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

包氏炭燒杏仁茶

地址：嘉義市東區民族路191號
營業時間：06：00～12：00（賣完就收）

東門圓環火婆煎粿
超過60年老店，是很多嘉義人從小吃到大的傳統早餐。正統的煎粿加蛋，再淋上醬油膏和特製醬料，一大早吃元氣滿滿。

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

東門圓環火婆煎粿

地址：嘉義市東區公明路188號
電話：0910－836655
營業時間：06：45～12：00

王家祖傳本產牛雜湯
店家在2024年得到台灣500碗的推薦。中間用著臉盆鐵鍋煮，熱騰騰的白煙一直冒上來，裡面有牛肝、牛肚、牛胃、腰子和牛肉等，大小大概是泡麵碗的大小，以牛內臟類來說，價格合理。如果喜歡吃牛筋的話，還可以單點充滿膠原蛋白的牛筋。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

王家祖傳本產牛雜湯

地址：嘉義市東區忠孝路106號
電話：05－2236660
營業時間：06：00～13：00

袁家筒仔米糕
位於嘉義東市場的袁家筒仔米糕是市場裡的人氣美食。袁家筒仔米糕和清水米糕的圓糯米加肥豬肉作法不一樣，也和員林米糕的蒸糯米加淋肉燥作法不同，而是比較接近田中米糕、北斗米糕等較古早味的口感。而它的排骨香嫩又入味，湯頭清甜好喝。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

袁家筒仔米糕

地址：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區16號
電話：0932－558840
營業時間：06：00～14：00（周一、二公休）

東市國棟湯圓、粉條冰、甜米糕
位於嘉義東市場裡60年的老店，除了賣湯圓之外還有甜米糕和粉粿條。除了湯圓之外還有地瓜圓和紅豆花生等。另外還有比較大顆的橢圓形湯圓，裡面還包著芝麻內餡。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

東市國棟湯圓、粉條冰、甜米糕

地址：嘉義市東市場飲食區17號
電話：0932－876870
營業時間：06：30～14：00

阿富網絲肉捲
阿富網絲肉捲是嘉義在地50年老店。即使店家已經開了三鍋在炸，但是還是供不應求，因此可以先打電話預約。肉捲拿到手的時候真的超香，吃起來很扎實、清甜且不會有油膩感。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

阿富網絲肉捲

地址：嘉義市東區忠孝路光彩街
電話：05－2273095
營業時間：06：00～12：00（周一公休）

源興御香屋
這家的葡萄柚綠整杯有一半以上都是果肉，裡面還有加話梅，喝起來酸甜，非常新鮮天然清爽，且比例調配很好。葡萄柚綠會根據季節的不同，所以葡萄柚的品種也不同，喝起來當然口味也不會一樣。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

源興御香屋

地址：嘉義市西區中山路321號
電話：05－2287886
營業時間：平日09：00～20：00；假日10：00～21：00

阿溪雞肉飯
阿溪火雞肉飯雞肉濕潤軟嫩，米飯軟硬適中、粒粒分明。不過因為鹹度偏低，以雞肉飯來說是味道比較清淡一點的。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

阿溪火雞肉飯

地址：嘉義市西區仁愛路356號
電話：05－2243177
營業時間：05：30～13：30

阿婆烤玉米
阿婆烤玉米口感偏乾，醬汁也比較厚，愈咀嚼香氣會愈明顯，如果不喜歡這種偏乾的口感的話，可以挑軟一點的玉米。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

阿婆烤玉米

地址：嘉義市東區民族路312號
業時間：14：30～22：00

貓尾巴麵包店
貓尾巴麵包店的泡芙是秒殺商品，建議先預訂。泡芙總共是16種口味，全部的口味都買齊了。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

貓尾巴麵包店 Cat’s tail

地址：嘉義市東區民族路25號
電話：05－2712895
營業時間：10：00～21：00

桃城三禾火雞肉飯
火雞肉片是限量供應，且是使用腿肉的部份，所以口感比較軟嫩，肉片也會淋上醬油。而火雞肉飯味道清爽，米飯軟硬適中、粒粒分明。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

桃城三禾火雞肉飯

地址：嘉義市東區民權路97號
電話：05－2786846
營業時間：10：00～20：00（周四公休）

四味果汁涼麵
四味果汁涼麵只有賣三種產品，分別是四味果汁、涼麵和皮蛋豆腐。涼麵上面有小黃瓜絲增添清爽，且會加上白醋讓整體有酸酸甜甜的口感，吃起來很順口。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）


四味果汁涼麵

地址：嘉義市西區信義路48號
電話：05－2851919
營業時間：08：00～20：00

阿娥豆花
部落格的初期曾經吃過一次，那次並沒有多大的感受，過了10年後再次品嚐這一碗簡單的豆花卻是大大的滿足，也難怪會成為嘉義文化路夜市必吃美食。（繼續閱讀）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

阿娥豆花

地址：嘉義市東區延平街233號
電話：05－2243016
營業時間：14：00～23：00（周二公休）

吳記排骨酥
吳記排骨酥總店就在嘉義國華街，同時也是嘉義文化路夜市周邊的排隊美食。排骨酥整體外酥內軟非常入味，愈吃愈涮嘴。

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼嘉義美食朝聖路線！嘉義14大必吃攤位，文化與美食一次滿足。（圖／飛天璇的口袋提供）

吳記排骨酥

嘉義市西區國華街129號
電話：05－2161425
營業時間：16：00～00：00

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