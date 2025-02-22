每一間都是超美湖景房！北海道溫泉飯店推薦　冬天遇雪景色更美

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這次到道東自由行，因為只有4天3夜的時間，所以確定好行程後首先就是租車和訂房，我們第一天抵達釧路車站之後直接開車到屈斜路王子大飯店。屈斜路王子大飯店就位於屈斜路湖旁邊，從釧路車站開車過來大概是1.5－2個小時的時間，抵達飯店剛好是傍晚左右，隔天就可以玩屈斜路湖和摩周湖囉！

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屈斜路王子大飯店在哪裡？

從這張地圖可以看得出來，屈斜路湖大概就在道東的中間，不管是要到網走還是到知床都建議先在屈斜路湖先住上一晚。我們這天訂的是屈斜路王子大飯店，覺得它的地理位置很好，而且視野也很好，住飯店還可以泡溫泉哦！

環境介紹

飯店本身就有停車場，對自駕的我們來說真的是再方便也不過了。Check-in完搭乘電梯到房間，光是透明電梯裝置就讓我們驚喜連連，一出電梯之後看到眼前的風景又再度叫我們驚嘆！

房間介紹

因為飯店算有一點年紀了，所以從裝潢難免感覺得到它的歷史歲月，不過至少房間是乾乾淨淨的。屈斜路王子飯店最厲害的是，每一間房間都是湖景房哦！從房間就可以直接眺望屈斜路湖的美景。

▲我們訂了3人房，不過日本好像比較少3人房，所以我們的房間是另外加床。

▲原本的沙發有幫我們多準備了一套棉被和枕頭，晚上就變成小櫻桃的小床囉！

▲日本的單人床就真的是小床，不是那種5×6的哦！

▲房間的陳設就是很標準的渡假飯店，有小桌子這點很加分。

▲因為日本人很愛泡澡，所以日本的飯店多半都會有設置浴缸，但如果是溫泉飯店的話就不會有哦！因為會希望住宿的客人多多去泡湯。

▲廁所也是獨立空間，和浴室是分開的。

▲屈斜路王子大飯店畢竟是溫泉飯店不是商務飯店，所以衣櫃不是開放式的。

▲另外房間也有簡單的茶水設備，也有浴衣和保險箱等。比較貼心的是，拖鞋有一般皮製拖鞋也有棉製的拋棄式拖鞋。

泡湯資訊

泡湯的地方在二樓，男女澡堂是分開的，不過裡面不能拍攝，大家意會一下就好了。屈斜路的溫泉是從地下1000米處湧出的溫泉，能夠溫暖身體之外也還有美膚的功效，都來了一定要泡一下哦！

澡堂開放時間：13：00－00：00、01：00－09：00

▲在日本泡完湯一定要來杯牛奶或是來個冰淇淋的，敢喝啤酒的也可以來瓶啤酒，這個就是泡湯的小確幸。

屈斜路王子大飯店百匯晚餐

屈斜路王子大飯店是渡假飯店，不像大都會區那樣美食餐廳林立，建議住宿的時候直接搭配一泊二食方案會比較輕鬆。晚餐是吃百匯，就在一樓旁邊的Laupeigne餐廳，隔天早餐也是在這裡吃的哦！大片玻璃窗望出去就是整片湖景綠地，景觀很好！

用餐費用：早餐：¥1930、午餐：¥1730、晚餐：¥4200

地點：東館 1層

營業時間：早餐：7：00－9：15、午餐：11：30－14：00、晚餐：夏季17：30－21：00；春秋季17：30－20：30（營業時間視季節而有所變動）。

▲餐廳裡面有飲料區，酒水是不包括在百匯裡的，要另外付費，需要的話可以直接跟櫃台點哦！

▲食材種類很豐富，都是使用北海道在地食材，有日本料理、西式料理、中式料理、甜點等。

▲▼還有現切的牛排和冰淇淋，到北海道一定要吃冰淇淋的，毫無懸念啊！

飯店其他設備

地下一樓還有商店，如果有需要購買簡單的生活用品這裡都買得到哦！當然北海道最具代表性的伴手禮薯條三兄弟和白色戀人這裡也都有。

▲▼商務旁邊就是公共區域，有遊樂設備也有桌球，另外走到底就是洗衣室哦！

湖畔美景

屈斜路湖是日本第二大火山湖，也是道東三湖之一。一走進之後發現，這湖景也太美！我們運氣好，這天是藍天白雲的好天氣。整個湖水清徹見底，還有漂亮的倒影，彷彿時間都靜止了般。

▲飯店還在湖邊設置了一個木棧步道，在步道上除了可以欣賞湖景之外也可以拍拍美照。

冬天美景



▲另外也附上屈斜路王子大飯店冬天的美照，白雪一片看起來非常的浪漫。

▲而每年十月下旬到隔年三月下旬都會有天鵝飛來過冬，在飯店前面就可以近距離看到天鵝群哦！

結語

以前屈斜路王子大飯店在冬天是休館的，不過從今年開始為了配合網走破冰船的關係，現在冬天也重新開館了。其實冬天來住屈斜路王子大飯店也有不同的感受，因為飯店前面就可以玩雪了！飯店附近有很多道東必遊景點，像是摩周湖、硫磺山和砂湯等，再遠一點點還可以玩釧路溼原和知床國家公園。如果來到道東旅行，屈斜路湖首推屈斜路王子大飯店，地理位置很好，而且房間視野也很好，餐點也很好吃，而且還可以泡湯哦！

屈斜路王子大飯店

地址：日本北海道日本〒088－3395 Hokkaido, Kawakami District, Teshikaga, Kussharo, 温泉

飛天璇

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