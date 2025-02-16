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超罪惡片鴨握壽司！一咬下鴨油噗滋而出　台中唯一米其林推薦烤鴨

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

全鴨坊是目前台中唯一米其林推薦的烤鴨餐廳，在Google上面評論一直很好，我也前後和家人朋友去吃了很多次，賓主盡歡！坦白說全鴨坊是我第一次去吃覺得不太行，後來幾次去吃都覺得好吃的餐廳，我一直到現在還是很不能明白為何一訪的時候會不OK？

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全鴨坊梅川東旗艦店停車場
旁邊就有自家停車場，停車格不多，大概只能停放8～10輛車，不過如果停滿了的話也可以停在旁邊的全聯停車場，只是要付費就是了，不確定消費可不可以折抵。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

全鴨坊梅川東旗艦店位置

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲環境很不錯，門口還有一大片廣場，旁邊就是全聯超市，這一帶是重劃區，現在也進駐愈來愈多商店和餐廳了。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

全鴨坊梅川東旗艦店環境
當天是假日，我們是訂11點的，因為是第一組客人，所以完全不曉得12點一到已經完全客滿。另外旁邊還有設計包廂，不過我一心只想著吃，再加上身邊還有一顆番桃，所以也懶得去拍照了。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

全鴨坊梅川東旗艦店菜單

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲菜單如上，不確定和市政總店的菜單有沒有一樣。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一坐下沒多久就先送上醬料，這個應該是要沾湯包的。

全鴨坊梅川東旗艦店生日禮

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲烏梅汁，後來用壽星禮折禮了，所以免費。

全鴨坊梅川東旗艦店餐點

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

烤鴨 1520元

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲接著師傅就開始片鴨了，覺得師傅的功夫還不錯，觀賞片鴨秀也是一件很療癒的事，連小櫻桃都覺得雀悅。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一邊師傅正在做壽司，壽司也是我們另外加點的。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲荷葉餅和沾醬與配料，配料有小黃瓜和蔥段。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

片鴨握壽司 300元
握壽司可以點5貫或是10貫，為了避免家庭失合所以我們直接點了10貫，想說吃不完外帶就好。這片鴨握壽司真是好吃！鴨片又香又酥，一咬下鴨油噗滋而出，很邪惡也很療癒。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲剩下的片鴨會另外盛盤，有可愛的盤飾，雖然沒有握壽司那麼出色，不過片鴨也是好吃，肉質不會太柴。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲最後的鴨腿會另外保留，切塊之後才另外盛盤，這個也是軟嫩多汁富含油脂，單吃就很好吃了。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲包著荷葉餅吃又是不同的口感，荷葉餅也很有水準哦！軟而不爛，QQ的帶點咀嚼感。

原汁湯包 230元
小櫻桃想吃絲瓜湯包，不過服務人員說這天沒有絲包湯包，所以後來點了一籠原味的。可能是我太過用高標來看，覺得全鴨坊的湯包相較於其他餐點來說特色性就沒那麼高，如果不是非吃湯包不可的人，其實建議可以點其他餐點。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

私房催淚蛋 280元
每次來都點干扁四季豆，純粹想換個口味。這應該是青龍椒炒荷包蛋，辣度其實沒有很高！所以眼淚也沒催出，不過還滿好吃的，很下飯。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

蟹粉豆腐煲 350元

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲豆腐控小櫻桃點的，沒有印象有吃到蟹粉，不過有花枝和豆子，豆腐還滿嫩的！這一道也是很下飯的一道。

金銀春捲 180元
這一道也是小櫻桃說要點的，感覺這天她點最多，愈長大意見愈多了！當我還在拍照的時候小櫻桃就直呼這個好吃要我趕快吃，難得是炸物卻不會油膩，這個春捲吃起來酥酥脆脆，口感很不錯。想當年我在澳洲的時候，每次到中華料理餐廳都會點春捲，好像就是可以在異國懷念家鄉美食的那種心情。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

上海砂鍋飯 250元

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲凱文和小櫻桃都很喜歡這道，直說很香很好吃！我也覺得米飯很軟硬適中，微微的鍋香氣，順口好吃。

清炒水蓮 180元

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我個人是青菜控，不過水蓮是我少數沒那麼喜歡的青菜，倒是小櫻桃很喜歡，水蓮果真是大火炒才好吃，吃起來口感很清脆，滿滿的纖維質。

酸菜鴨架湯 350元

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲點烤鴨的話，可以加價一鴨多吃，我們另外加點了鴨架湯，覺得價格還可以接受，喝起來清甜溫潤，而且筍子也很脆，喝不完打包外帶回家加個料又是一鍋。

飯後水果
比較不能理解的是我們這天三個人用餐但是只給了兩份水果，還是這個算三份？覺得全鴨坊梅川東旗艦店整體的質感不會輸給總店，而且用餐空間好像更寬敞，服務也很不錯！現在二店離我家近了些，以後想吃台中好吃烤鴨就不用再跑到朝馬。

▲▼台中全鴨坊梅川東旗艦店。（圖／部落客飛天璇提供）

全鴨坊梅川東旗艦店

地址：台中市北屯區梅川東路五段35號
電話：04－22985998
營業時間：11：00～14：00；17：00～21：30

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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