連「烤斑甲」都能吃到！清水隱藏版炭烤路邊攤　爆漿肉貢丸超多汁

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

海線仙口味香腸是清水在地人帶我們來的店，他說他們讀書時代都會來買當下午茶點心，推算應該至少賣了40年了。我以為海線仙口味香腸就真的只有賣烤香腸，殊不知還有米血、雞排、鹹豬肉，就連斑甲、大魷魚和牛排都吃得到，超狂的！

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海線仙口味香腸在哪裡？

海線仙口味香腸只是清水中華路上的一個路邊攤，感覺後面好像是自家的柑仔店。

▲抬頭一看發現這扛棒也太可憐了，闆娘說是被大卡車撞就變成這樣了。

海線仙口味香腸菜單

有看到海線仙口味香腸賣的東西嗎？除了大腸包小腸之外，居然還有鮑魚、鹹豬肉、斑甲、大魷魚、牛排等，就是一個什麼都能烤的概念！

▲價格都寫在上面，我然後我還看到有烤蔥抓餅。

海線仙口味香腸環境

▲真的是什麼都烤、什麼都賣、什麼都不奇怪。

海線仙口味香腸餐點

▲大腸包小腸上面還有附醃小黃瓜，我外帶給小櫻桃當晚餐了，小櫻桃說還不錯吃。

▲另外這個烤米血軟軟QQ的，我覺得口感還不錯，只是它有沙茶醬，可能不是每個人都吃得慣。

▲另外還有這個肉貢丸，超大一顆的，大概跟嬰兒的拳頭一樣大了，而且咬下去還會爆漿耶！

▲還有沙朗牛排，居然在路邊炭烤買得到，真的是讓我開了眼界。

▲烤粉腸，第一時間我還以為是雞脖子。

▲烤鹹豬肉感覺是一般的山上比較吃得到的原住民料理，他們家的烤物調味都不會很重，吃起來口味都還可以。

海線仙口味香腸

地址：台中市清水區中華路470號

營業時間：14：00－00：00

店家電話：04－26232146

飛天璇

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