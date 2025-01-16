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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

彰化縣員林市的「阿和爌肉飯」在地經營28年，提供爌肉飯、排骨飯、豬腳飯、便當等餐點，價格親民、用料實在。鄰近員林圖書館、員林鎮公所、警察故事館、員林公園，是不少人的彰化美食好選擇。阿和爌肉飯的肉品皆選以本地的台灣豬肉，慢火熬煮香氣四溢。蜆仔湯可以喝到爽，排骨飯一碗也只要50元，要肥要瘦自己選，超佛心！

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交通位置

▲位於彰化縣員林市育英路37－23號，距離彰化縣公車站走路2分鐘。



菜單

店內環境

▲簡單的小吃攤，內用提供紙巾與電視。

料理過程

阿和爌肉飯的肉品皆選以本地的台灣豬肉，經過滷汁在鍋中慢火燉滷多時，檯面上還有多款便當菜任君選擇，並不時有品項陸續炒出來。

爌肉飯

店內的招牌品項，豬五花肉燉滷得相當入味，肉感軟嫩帶油脂香氣，肥肉燉得入味而不過於膩口，吸附滿醬汁在舌尖漫開。

瘦肉飽滿而扎實，還有帶骨的脆感

豬皮彈牙帶膠質感，Q彈地在舌尖舞蹈，米飯搭配肉品相當涮嘴，伴隨滷汁下肚也很過癮，爌肉可選擇部位及肥瘦。

腳庫飯

圓圈圈形狀的腿庫最是誘人，外層的豬皮比起爌肉更有彈牙感，中層是肥肉油脂，內層則是整塊的瘦肉。大口咬下還以為在吃牛排！先是感受到膠質感，再來是油脂的滑潤，豬肉非常厚實。

湯品

湯品是免費提供，但卻不因此而馬虎，味噌湯鮮鹹帶柴魚香氣，豆腐也是給好給滿。蜆仔湯更是澎湃，滿滿的蜆仔佐以薑絲去腥提鮮。

調味料

▲阿和爌肉飯的調味料有提供辣菜脯！

阿和爌肉飯



地址：彰化縣員林市育英路37－23號

電話：04－8338246

營業時間：06：00－12：30（周一休）

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