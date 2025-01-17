米其林推薦黏唇系雞白湯！藏身東京暗巷　奶油狀湯頭滿滿膠原蛋白

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

日本東京的「麺酒処 ぶらり雞肉拉麵」在地經營十多年，位於荒川日暮里；菜單提供雞白湯拉麵、雞肉叉燒等餐點，榮獲米其林且湯頭濃郁，近東京國立博物館、谷中銀座，是不少人的日暮里宵夜、荒川美食好選擇。

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麺酒処雞肉拉麵 ぶらり在哪裡

位於日本東京都荒川區東日暮里 5 丁目 52－5號；距離日本地鐵－西日暮里走路12分鐘、日本火車站－日暮里走路4分鐘，東京公車站－Nippori Station走路2分鐘；鄰近朝倉雕塑館、谷中銀座、日暮里車站、東京國立博物館；周邊有HALAL SAKURA、馬賊日暮里店、Ichiyoshi Soba、大阪焼肉・ホルモン ふたご 日暮里店、一頭牛燒肉房家等餐飲、場所。

價目表

菜單提供雞白湯湯麵、香辣雞湯拉麵、雞肉清湯拉麵、辣雞清湯拉麵；雞白湯沾麵、雞白湯沾麵加魚粉，麵食可以加點溏心蛋，與限定版的雞白湯擔擔麵等餐點。

▲店內是使用拉麵店常見的自動賣票機，將硬幣放進投幣孔後，選擇想要餐點的按鈕，就會有一張票可以拿給師傅，菜單提供中文、日文、英文、韓文等多國語言。

環境

位在日暮里站南口的小巷子內，看到房家和牛燒肉停下來，往右邊小巷走就可以看到，晚上前往有點暗，但有發現狸貓就知道店到囉！店內的用餐座位不多，包含吧台、長桌大概10幾個座席，尖峰時間有機會被分配到不同桌。

麺酒処雞肉拉麵 ぶらり吃什麼

這次來到了日本東京找美食，我們前往荒川區日暮里站的麺酒処雞肉拉麵 ぶらり吃晚餐，在雞肉拉麵 ぶらり我們點了鶏白湯らーめん 玉子入り、辛鶏白湯らーめん。

ぶらり（雞白湯拉麵）

店內的招牌品項，除了雞白湯也有雞清湯可以選擇，湯感濃稠厚實帶雞肉鮮鹹感，還略帶薑辛感，濃郁的雞肉湯接近奶油狀，滿滿的膠原蛋白入口，唇齒中都是黏嘴的幸福感。麵條算是粗一點拉麵，肉感厚實彈牙帶點嚼勁，吸附湯汁入口香氣濃郁，配菜除了雞叉燒還能吃到山海蜇、蔥絲、洋蔥、辣椒絲，雞叉燒選以薄切的雞腿肉，肉感軟嫩雞皮香Q，飽含多汁而彈牙，還有炙燒帶出酥感與梅納香氣。

▲店內的玉子就是溏心蛋，蛋黃稠感接近於膏體，鹹甜感帶酒香氣。

ぶらり-辛鶏白湯らーめん（辣雞白湯拉麵）

敢吃辣的朋友可以選擇辣雞白湯拉麵，辣感算是溫和不刺激的風味，辛香感不僅能解掉濃雞湯的膩感，更讓湯頭的鮮鹹更有層次，搭配上拉麵下肚濃稠帶的辛辣，冷冷的冬天來一碗相當暖心。

心得

麺酒処雞肉拉麵藏身車站周邊的小巷子，在地經營10多年，更在2015、2016年度獲得米其林指南推薦，不少在地居民、上班族說是周邊餐館中的亮點，雖然不是連鎖店家，但更有獨特的風味。

麺酒処雞肉拉麵 ぶらり

地址：日本東京都荒川區東日暮里 5 丁目 52－5號

營業時間：11：30～14：30、16：00～22：00（周日公休）

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