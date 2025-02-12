員林佛心素食館飄香30年！招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

彰化縣員林市的十五食館在地飄香30多年，位於員林中山路上，鄰近員林火車站、打石巷商圈，菜單提供炒麵、湯品、飯食等餐點，價格親民、口味不賴，是不少人的員林素食、員林車站小吃、彰化蔬食、員林早餐好選擇。

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▲一碗炒麵15元老闆是不是在做功德，整間店最貴只要55元也太佛，內用還可以加湯超暖心。

十五食館料理過程

▲由師傅們分工合作，熟練地在鍋中撈出湯頭，麵條則是先料理好，帶客人點餐再夾並調味。

十五食館環境

▲經典的小吃攤，內用提供紙巾、電扇與洗手台。

十五食館推薦餐點

▲點了招牌炒麵、菜包湯與豆皮湯。

招牌炒麵

炒麵最便宜只要15元，不知道是因為這個品項的原因，還是因為初一十五吃素的關係，所以店名才叫做十五食館；我們點的是中份20元的份量，比起葷食炒麵份量多上不少，雖然沒有肉燥，但是有滷豆輪碎與素滷汁畫龍點睛，吸附上醬汁挺涮嘴，還可以搭配一些辣醬增加味道，想像中的素味沒有那麼重，不過辣醬更有風味。

菜包湯

▲聽起來以為是菜包，結果是豆皮為皮，裡頭塞入蔬菜與配料，有點像是葷食燕餃的既視感，外皮香Q吸附滿湯汁，裡頭則為吃到蔬菜片絲、木耳與蘿蔔絲。

豆皮湯

▲豆皮湯非常有誠意，滿滿一整碗都是豆皮，湯頭溫潤清甜帶薑感辛香。

十五食館

電話：04－8344550

時間：05：30－19：00（周一公休）

地址：彰化縣員林市中山路一段569號

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