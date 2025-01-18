30多年手工老味道！台南傳承三代古早味粉漿蛋餅　兩小時秒殺完售

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃鄒承恩

位於台南安南區安和路五段的「無名古早味蛋餅」在地經營30多年，且鄰近亞太棒球場、中州寮夜市、安南醫院、台灣歷史博物館等。菜單提供蛋餅等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的安南蛋餅、安南早餐、安和路小吃、中州寮美食好選擇。

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無名古早味蛋餅評價

這家不到兩小時多就秒殺，無名粉漿蛋餅傳承3代30年，手打蔬菜粉漿通通給他下去，大鐵盤鋪好鋪滿，大份吃起來最過癮，還有辣醬可以搭配。

無名古早味蛋餅怎麼去＆周邊美食

安和路無名古早味蛋餅距離台南市公車站「和順國小」走路15秒鐘。周邊有外省麵、安南20元無名肉粽、義福虱目魚粥、中州寮三角骨、鸞鳳越南美食館、滿滿牛排、中洲寮牛肉老店、貓川麵屋、其發麵味家、洁沐創義料理、鰻魚匠、木鱔魚意麵、比日屋手作壽司、海中園台菜海鮮餐廳、六街輕食早午餐、旺佳烤鴨、戴記烤鴨、余家呷麵等餐飲場所 。

價目表

▲安和路無名古早味蛋餅菜單提供蛋餅、飲料等餐點。



無名古早味蛋餅環境

安和路無名古早味蛋餅看似只是間類似得來速的早餐外帶店，但店內也有提供內用服務，因為一旁的早餐店也是同家人所經營。

蛋餅料理過程

安和路無名古早味蛋餅料理過程不假他人之手，從粉漿、香煎到分切皆由店內師傅所製作，有別於傳統蛋餅僅以麵粉為底，這裡的粉漿還有加入磨過的米漿與高麗菜，淋上煎台定型後，會在打上雞蛋香煎；起鍋後會再依照點的份量分切，淋上不同的醬料。

無名古早味蛋餅吃什麼？

這次來到了台南安南區找美食，我們前往中州寮的安和路無名古早味蛋餅吃早餐，在安和路無名古早味蛋餅我們點了蛋餅。

蛋餅

古早味蛋餅多是這種傳統的粉漿蛋餅，跟安和路一段的榮美餅舖有點類似，但是更多了一份酥脆感。餅皮在檯面上半煎炸出金黃色澤，酥脆微帶焦香氣，口感厚實裡頭彈牙軟柔，伴隨雞蛋下肚好不滿足，點一份快比連鎖早餐三份還多，也可以搭配上甜油膏與辣椒膏提出香氣。

小提醒

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

無名古早味蛋餅

地址： 台南市安南區安和路五段208號

營業時間：05：30－08：00、周六05：30－08：30（周日公休）

電話號碼： 0930－109578

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