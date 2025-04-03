旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃　炒米粉＋綜合切是經典

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟
米粉明是傳承三代經營90幾年的老店，隱藏在旗山第一公有零售市場內，從早上營業到中午，提供招牌炒米粉、鹹粥、豬血湯、肉羹、切料，每日限量供應，售完即止。來這裡一定要吃炒米粉，細米粉加自家調製的醬汁烹炒，再淋上肉燥吃起來香醇鹹甜，搭配韭菜、豆芽菜的脆爽口感很好吃！搭配一碗豬血豬腸湯，滋味鮮香清爽，還有酸菜和韭菜增添風味。
也很推薦試試配料豐富的肉羹
微勾芡的肉羹滑順不膩，能吃到軟嫩鮮香的肉條及高麗菜，加烏醋喝起來酸香爽口。記得加點一盤綜合切料，有紅糟肉、鮮肉粉腸、特製魚漿，沾著紅麴辣醬享用，微辣好吃。
餐點
炒米粉 30元
來這裡一定要點炒米粉，口感比較細的米粉加上自家調製的醬汁烹炒，再淋上肉燥吃起來香醇帶有鹹甜滋味，搭配脆爽的韭菜、豆芽菜很好吃。
綜合切料 時價（照片份量的參考價是100元，請依用餐當時店家告知的價格為準）
▲切料可依個人喜好加點，有紅糟肉、鮮肉粉腸、魚漿，推薦直接來一盤綜合切料最滿足！
▲紅糟肉外層微酥，肉質軟嫩帶有甜甜滋味及獨特香氣。
▲特製的魚漿扎實帶有濃郁鮮味，有加肉燥讓口感及香氣更豐富。
▲鮮肉粉腸軟嫩綿密，肉塊扎實鮮香。
▲切料會附特製的紅麴辣醬加醬油膏，甘醇帶有微微辣感。
豬血豬腸湯 40元
吃米粉記得配一碗豬血豬腸湯，豬血綿密鮮嫩，豬腸處理得很乾淨，口感軟嫩鮮香，清湯搭配酸菜、韭菜喝起來甘醇美味。
肉羹 40元
▲微勾芡的肉羹滑順不膩，肉條軟嫩鮮香，還能吃到高麗菜，加烏醋喝起來酸香爽口。
菜單
空間外觀
米粉明 古早味（田）旗山第一公有零售市場
地址：高雄市旗山區平和街12號
營業時間：06：00－12：00（售完即止）
電話：07－6622067、0932－738330
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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