濃郁系土雞湯1周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺
食光雞迷你土雞鍋隱藏在新興區巷弄裡的老宅，一周只開三天，提供土雞熬煮雞高湯料理的土雞鍋、上白雞湯麵，用餐空間溫馨舒適，想喝雞湯可以來這裡。個人獨享的迷你土雞鍋現點現煮，雞湯爽口甘醇，夏天享用也不會覺得膩，老闆每天採買新鮮溫體雞肉，以舒肥料理，帶皮的雞肉扎實不乾柴，帶點黑胡椒的辛香，可以搭配蔥沾醬或辣沾醬品嚐。
食光雞迷你土雞鍋推薦
人氣推薦必吃剝皮辣椒雞湯，是選用萬丹剝皮辣椒烹煮，甘醇小辣很唰嘴；喜歡蒜香可以來一鍋蒜頭雞，滋味清香溫潤，加上套餐供應的花蓮芋香米、兩樣經典小菜、當季水果，吃起來頗有飽足感！另外還有使用麻油、薑片、米酒煉過再烹煮的麻油雞湯麵，風味濃郁甘醇好吃。
空間及餐廳外觀
▲餐館隱藏在住宅裡。
土雞高湯料理
每一鍋都是使用土雞熬煮的雞高湯現煮，能喝到濃醇的鮮香味。
沾醬佐料
辣沾醬是用雞油炒辣椒，有濃厚的辛辣感，還有醬油的鹹香甘醇。不辣的蔥沾醬使用鰹魚醬油，加上滿滿蔥花帶點辛香味。
蒜頭雞套餐
蒜頭雞湯滋味清香，喝起來溫潤順口，有雞高湯的甘醇鮮美，搭配帶皮的舒肥雞肉、時蔬、蕈菇，口感很豐富！套餐還有附主食、兩樣小菜、水果，吃起來頗有飽足感。
▲蒜頭雞套餐250元（雞湯套餐附主食、經典小菜x2、水果）。
▲舒肥雞肉厚實鮮嫩，口感軟Q清香，還有些許黑胡椒的辛香味。
▲可以搭配辣沾醬品嚐更美味！
▲雞湯搭配清脆的時蔬、蕈菇吃起來口感豐富，滋味鮮甜。
▲經典小菜會變換，這次吃到肉質飽滿鮮美的蛤蜊和炒蛋。
▲炒蛋軟嫩充滿蛋香味。
▲套餐還有附當季新鮮水果，現在是酸甜富含果香的芒果。
▲主食白米飯選用花蓮芋香米，口感軟Q鮮甜，加海苔香鬆增添鹹香很好吃。
剝皮辣椒雞套餐
很多人喜歡的剝皮辣椒雞湯是選用萬丹剝皮辣椒烹煮，滋味甘醇小辣，非常開胃唰嘴！這鍋一樣搭配舒肥雞肉、還有附兩樣小菜、水果及主食。
▲剝皮辣椒雞套餐250元（雞湯套餐附主食、經典小菜x2、水果）。
▲剝皮辣椒雞湯甘醇小辣很順口。
▲舒肥雞肉扎實不乾柴。
麻油雞湯麵
喜歡麵食可以來一碗麻油雞湯麵，這個麻油雞湯喝起來溫潤濃醇，還有點膠質厚實感，不會覺得太燥，麵條吸附湯汁，每一口都有濃郁麻油及薑香。
▲麻油雞湯麵200元（附水果）。
▲老闆特別將麻油、薑片、米酒煉過才烹煮，滋味溫潤順口不燥不膩。
▲麵條吸附湯汁香醇好吃。
▲可以吃到帶點黑胡椒辛香的舒肥雞肉。
▲還有鮮美蛤蠣。
▲搭配時蔬蕈菇口感更豐富。
菜單 MENU
食光雞 迷你土雞鍋
地址：高雄市新興區自立橫路18號
電話：07－281－0660
營業時間：周五至周日 12：00－14：00、17：00－20：00 周一至周四公休
虎麗笑嗨嗨
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