撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
三十早人羽仁武總店是新開的咖啡廳，有寬敞舒適的空間，提供甜點自助吧吃到飽、早午餐拼盤、木盆沙拉、義大利麵、燉飯、可頌、熱壓吐司、咖啡、奶茶、氣泡飲等選擇，可以來這裡約會吃早午餐或下午茶，甜點自助吧供應超過30種餅乾、蛋糕，都是手工製作喜餅等級。
品項多樣豐富
指定飲品不限同一品項無限續杯，滿足甜食控味蕾，另外也有單點的當日甜點，推薦試試酸甜草莓風味的莓好時光，想要吃飽就來一份法式鴨胸奶油白醬燉飯，或是份量滿滿的煙燻鮭魚生菜沙拉，如果有需要伴手禮或喜餅禮盒，也都可以詢問預訂。
▲甜點自助吧吃到飽，每人320元／兒童身高110公分以下半價。
甜點自助吧吃到飽
甜食控們可以來這裡享用甜點自助吧吃到飽，超過30種餅乾、蛋糕都是喜餅等級，還有指定飲品不限同一品項無限續杯，有氣泡飲、茶飲、咖啡、奶茶可選擇。
▲愛丁堡蜜桃氣泡飲喝起來有蜜桃果香，加上氣泡水清爽解膩，還能吃到果肉。
▲橙香林檎果茶有濃郁橙香及酸甜滋味，帶點茶香很順口。
▲自助吧供應超過30種甜點，想吃什麼自己夾。
▲甜點品項很多，可以開心吃一輪。
▲老奶奶檸檬蛋糕口感扎實，外層糖霜微甜富含酸香味。
▲紐約起司蛋糕綿密濕潤帶有酸甜滋味，還有濃醇奶香。
▲紅茶栗子蛋糕有淡雅茶香及栗子香，微甜不膩。
▲焦糖磅蛋糕有滿滿堅果的脆感及香氣。
▲抹茶裂口餅酥酥微軟，茶香濃郁／古早味蛋糕捲柔軟綿密，帶點奶香味。
▲水果磅蛋糕有豐富果乾，這款帶點柑橘香氣。
▲覆盆子堅果小塔酥酥的有些許黏牙感，充滿酸甜果香。
▲瑪德蓮有伯爵茶香口味、抹茶瑪德蓮，扎實保有濕潤口感。
▲巧克力司康口感厚實有巧克力豆，微微鹹甜。
▲地瓜米香口感酥脆甜甜。
▲各式餅乾都是無限量吃到飽。
▲夏威夷豆塔淋上焦糖脆脆甜香。
▲巧克力花園酥酥的富含苦甜味。
▲杏仁千層酥口感很蓬鬆。
▲起司卡拉棒、花生酥餅、英式伯爵。
▲黑糖燕麥、鑽石抹茶餅、鑽石香橙片。
▲咖啡曲奇、英式奶茶餅、巧遇果仁。
▲小圓餅桃酥、杏仁可可方塊、鑽石可可餅。
▲黑眼法國、原味曲奇、黑眼豆豆。
當日甜點（單點）
焦響曲 150／片
▲濃郁的巧克力蛋糕加上香蕉夾餡，吃起來苦甜滑順，帶點甜甜果香味。
莓好時光 180元／片
▲這個外層草莓巧克力脆脆的帶有堅果顆粒感，巧克力蛋糕加上草莓慕斯，口感軟綿酸甜，每一口都有濃郁草莓香氣。
法式鴨胸奶油白醬燉飯350元 附指定飲品（可更換其他飲品折抵40元）
▲鴨胸肉質鮮嫩，鴨皮軟Q富含油脂香氣，奶油白醬燉飯有濃郁奶香，帶點米粒口感，還有濃郁香料風味。
▲濃湯綿密滑順。
煙燻鮭魚生菜沙拉 380元 附一份麵包＋指定飲品（可更換其他飲品折抵40元）
▲煙燻鮭魚生菜沙拉份量滿滿，可以搭配油醋醬或凱撒醬品嚐。煙燻鮭魚軟嫩帶有鹹香滋味，加上新鮮生菜清脆爽口。
菜單 MENU
空間及餐廳外觀
▲自助回收區。
▲門市有各式禮盒可以挑選預訂。
三十早人羽 仁武總店
地址：高雄市仁武區鳳仁路21－8號
營業時間：每日10：30－19：00
電話：07－375－3065
甜點自助吧規則
每人320元，兒童身高110公分以下半價，同桌好友須一同參加自助吧活動，限時120分鐘，指定飲品不限同一品項可無限續杯，有氣泡飲、茶飲、咖啡、奶茶。
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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