虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

三十早人羽仁武總店是新開的咖啡廳，有寬敞舒適的空間，提供甜點自助吧吃到飽、早午餐拼盤、木盆沙拉、義大利麵、燉飯、可頌、熱壓吐司、咖啡、奶茶、氣泡飲等選擇，可以來這裡約會吃早午餐或下午茶，甜點自助吧供應超過30種餅乾、蛋糕，都是手工製作喜餅等級。

品項多樣豐富

指定飲品不限同一品項無限續杯，滿足甜食控味蕾，另外也有單點的當日甜點，推薦試試酸甜草莓風味的莓好時光，想要吃飽就來一份法式鴨胸奶油白醬燉飯，或是份量滿滿的煙燻鮭魚生菜沙拉，如果有需要伴手禮或喜餅禮盒，也都可以詢問預訂。



▲甜點自助吧吃到飽，每人320元／兒童身高110公分以下半價。

甜點自助吧吃到飽

甜食控們可以來這裡享用甜點自助吧吃到飽，超過30種餅乾、蛋糕都是喜餅等級，還有指定飲品不限同一品項無限續杯，有氣泡飲、茶飲、咖啡、奶茶可選擇。

▲愛丁堡蜜桃氣泡飲喝起來有蜜桃果香，加上氣泡水清爽解膩，還能吃到果肉。

▲橙香林檎果茶有濃郁橙香及酸甜滋味，帶點茶香很順口。

▲自助吧供應超過30種甜點，想吃什麼自己夾。





▲甜點品項很多，可以開心吃一輪。

▲老奶奶檸檬蛋糕口感扎實，外層糖霜微甜富含酸香味。

▲紐約起司蛋糕綿密濕潤帶有酸甜滋味，還有濃醇奶香。

▲紅茶栗子蛋糕有淡雅茶香及栗子香，微甜不膩。

▲焦糖磅蛋糕有滿滿堅果的脆感及香氣。

▲抹茶裂口餅酥酥微軟，茶香濃郁／古早味蛋糕捲柔軟綿密，帶點奶香味。

▲水果磅蛋糕有豐富果乾，這款帶點柑橘香氣。

▲覆盆子堅果小塔酥酥的有些許黏牙感，充滿酸甜果香。

▲瑪德蓮有伯爵茶香口味、抹茶瑪德蓮，扎實保有濕潤口感。

▲巧克力司康口感厚實有巧克力豆，微微鹹甜。

▲地瓜米香口感酥脆甜甜。

▲各式餅乾都是無限量吃到飽。

▲夏威夷豆塔淋上焦糖脆脆甜香。

▲巧克力花園酥酥的富含苦甜味。

▲杏仁千層酥口感很蓬鬆。

▲起司卡拉棒、花生酥餅、英式伯爵。

▲黑糖燕麥、鑽石抹茶餅、鑽石香橙片。

▲咖啡曲奇、英式奶茶餅、巧遇果仁。

▲小圓餅桃酥、杏仁可可方塊、鑽石可可餅。

▲黑眼法國、原味曲奇、黑眼豆豆。

當日甜點（單點）

焦響曲 150／片

▲濃郁的巧克力蛋糕加上香蕉夾餡，吃起來苦甜滑順，帶點甜甜果香味。

莓好時光 180元／片

▲這個外層草莓巧克力脆脆的帶有堅果顆粒感，巧克力蛋糕加上草莓慕斯，口感軟綿酸甜，每一口都有濃郁草莓香氣。

法式鴨胸奶油白醬燉飯350元 附指定飲品（可更換其他飲品折抵40元）

▲鴨胸肉質鮮嫩，鴨皮軟Q富含油脂香氣，奶油白醬燉飯有濃郁奶香，帶點米粒口感，還有濃郁香料風味。

▲濃湯綿密滑順。



煙燻鮭魚生菜沙拉 380元 附一份麵包＋指定飲品（可更換其他飲品折抵40元）

▲煙燻鮭魚生菜沙拉份量滿滿，可以搭配油醋醬或凱撒醬品嚐。煙燻鮭魚軟嫩帶有鹹香滋味，加上新鮮生菜清脆爽口。

菜單 MENU

空間及餐廳外觀

▲自助回收區。

▲門市有各式禮盒可以挑選預訂。

三十早人羽 仁武總店

地址：高雄市仁武區鳳仁路21－8號

營業時間：每日10：30－19：00

電話：07－375－3065

甜點自助吧規則

每人320元，兒童身高110公分以下半價，同桌好友須一同參加自助吧活動，限時120分鐘，指定飲品不限同一品項可無限續杯，有氣泡飲、茶飲、咖啡、奶茶。

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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