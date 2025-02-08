吉隆坡當地人也愛吃！獨創木炭燒瓦煲飯　隱身《富都青年》拍攝地

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

在這次的吉隆坡自由行吃到的美食當中，禤記瓦煲雞飯應該是我的前三名，覺得它的煲飯真的很特別又很好吃，至今回台之後都還意猶末盡！

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禤記瓦煲雞飯在哪裡？

禤記瓦煲雞飯位於吉隆坡半山芭早市這裡，這裡比較遠離吉隆坡市區了，所以交通並不是那麼方便，建議直接搭Grab過來。查了一下Google才知道，半山芭早市是吉隆坡最老的傳統市場，有吉隆坡中央市場的稱呼。吉隆坡許多小攤販都是到這裡批貨再轉售到各地，電影《富都青年》也是在這裡拍的。

禤記瓦煲雞飯的煲飯是用木炭加熱燒煮的

店門口就這樣一爐一爐的木炭，上面就放著砂鍋。我們來的時候是11月，當時吉隆坡還是有點熱的天氣，真不敢想像酷暑的季節要怎麼辦？因為是位於早市裡的餐廳，而且營業超過40個年頭，店裡的環境會比較老舊一點，不過乾淨度還可以。重點是，我們這天是下午3點來吃午餐，沒想到店裡生意還是很好，幾乎呈現客滿的狀態。

沙梨酸梅、桔子酸梅

沙梨喝起來會有一點點草味，還滿特別的，不會難喝，我覺得還不錯。另外右手邊的是酸柑茶，我之前到馬來西亞的時候喝過一次就愛上，喝起來酸酸甜甜又充滿果香，超讚！

每日例湯

喝起來很清爽溫潤的湯頭，舅公說這個是老南瓜下去煲的，裡面還有雞肉哦！

重點就是這個瓦煲雞飯！

雞肉有先醃過，先用炭火將米煮到半熟之後再加上雞肉，起鍋前才加上醬汁和臘肉。另外上面還會撒上蔥花提香，綠色蔥花點綴之後，讓整體賣相看起來更好了。比較特別的是上面還有一小碟，裡面放的是鹹魚，要吃之前再加鹹魚加入一起拌一拌就可以吃了。

雞肉有醃過所以很入味

口感也非常的嫩，真的是好好吃！這個米飯也是記憶點很高，香氣很足而且粒粒分明，吸附了湯汁之後更加的美味，超好吃的！

咖哩石班魚頭

原本我是不敢吃魚的，不過因為這道是用咖哩當湯底，重口味的咖哩已經將魚腥味全部掩蓋住了，所以我吃了好多蔬菜。是說這個咖哩不是普通的咖哩哦！它的辣度非常的高，蔬菜有四季豆、高麗菜、茄子和秋葵，也都很入味。不過石班魚我終究還是沒吃，雖然沒魚腥味不過那個口感我還是怕怕。

香港菜心

謝謝大家成全我讓我點了一道青菜，我點了台灣比較少見的香港菜心，簡單的川燙之後再加上蠔油和蒜酥，很新鮮好吃。

禤記瓦煲雞飯評論

禤記瓦煲雞飯不但東西很好吃，而且還有米其林必比登的推薦，不管是在地人還是觀光客都喜歡。有機會到吉隆坡自由行，可以安排一點時間來禤記瓦煲雞飯試一下這炭火煮的瓦煲飯，真的很令人難忘！

菜單

招牌必點當然是瓦煲雞飯，另外還有其他煲飯和湯品感覺也很不錯。

禤記瓦煲雞飯

地址：馬來西亞吉隆坡59, Jln Yew, Pudu, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：11：00－21：00（周四休息）

飛天璇

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