我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

阿源麻油雞可說是台中生意最好的麻油雞，只要冬天一到幾乎天天客滿，大家乖乖在路邊排隊也甘之如飴。位於五權路接近柳川東路口，離中友百貨不遠，不過附近不好停車，如果是開車來的話，可以停在平祿壽司旁邊的停車場。

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▲平日晚上就是這樣的排隊人潮，預估要半個小時左右才排得到。

▲炒麻油雞的地方就在路邊，都是用機器大鍋炒的。

▲裡面則是煮麻油雞的地方。

▲用餐座位區都是在騎樓，雖然人很多，不過翻桌率還滿快的，而且店家態度也很好。

菜單

米血

▲還不錯吃，軟軟QQ的，吃起來不會粉粉的，是我喜歡的口感。

炒高麗菜

▲很好吃，口感很清脆，味道很鮮甜。

荷包蛋

▲這個看起來比較像炸蛋，蛋黃沒有全熟，搭配白飯吃很好吃。

醬油炒蛋

▲炒蛋有日式炒蛋和醬油炒蛋，看到幾乎每桌都點了一盤，我們點的是醬油炒蛋，鍋氣很足而且有醬香氣。

麻油雞

▲麻油雞就是真的純麻油雞。

麻油雞＋青菜

▲裡面會放高麗菜。

綜合麻油雞

▲除了麻油雞和青菜之外，還加了米血。

▲米血很軟Q，湯頭很香，喝起來還滿濃郁的。

▲肉給得滿多的，而且很大塊，煮的很軟嫩帶有Q度，還滿有誠意的。

雞油拌飯

▲看得出來米飯應該是剛煮好的，晶瑩剔透粒粒分明。

麵線

▲麵線煮得不會太爛，而且也不會太過油膩，有油蔥酥和蒜末增加香氣，還滿耐吃的。

阿源麻油雞評論

真心覺得阿源麻油雞還滿好吃的，除了麻油雞之外其他的麵食類和小菜類也都不錯。麻油雞真的是很軟Q好吃，香氣也肯出來，冬天喝一碗真的是滿滿的小確幸，喜歡吃麻油雞的，台中的雙漁堂和羅家古早味麻油雞也不錯！

阿源麻油雞

地址：台中市北區五權路341號

電話：0912－676579

營業時間：16：00～22：20（星期一公休）

飛天璇

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