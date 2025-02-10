秋田「竿燈祭」開箱！為驅逐睡魔流傳至今　最早可追溯到1789年　

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

秋田竿燈祭是東北三大祭典之一，每年農歷7月都會盛大舉行，但如果不是竿燈祭期間，也可以到秋田市民俗藝能傳承館體驗一下這傳統活動與民俗藝能。我們這天一行人就來秋田市民俗藝能傳承館參觀，順便體驗一下竿燈祭，沒想到還滿好玩的，沒有想像中難！

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▲秋田的竿燈祭一直很有名，秋田市民俗藝能傳承館則是展示各種民俗藝品。

秋田市民俗藝能傳承館環境

用長竹竿搭成十字型，然後裝上很多的燈籠，這就是竿燈的原型，以結構加上4～5根直徑為7－8厘米延長竹竿讓它可以更加伸展，總重達到「一草袋」（約50公斤）的竿燈。在毛竹和合歡樹上寫著祈願的長條詩籤，在街道裡遊行，最後把裝飾的竹竿流放到河裡，為了祈求豐收，隨著點了燈的「稻穗」號子聲越來越來強，節日的氣氛也會越來越高漲！



▲秋田的竿燈祭在每年的8月份，不但是日本東北的三大祭典之一，同時也是秋田地區的全民活動了。

▲穿著短衣和短褲、腳底踩著草鞋、腰部繫了腰帶，額頭綁了頭巾，這個就是竿燈祭時的穿著。

▲竿燈祭最早的文獻要追溯到1789年，原本是為了驅逐睡魔辦的活動，沒想到從那個時候變成了秋田的獨有文化特色而流傳了下來。

▲居然可以用額頭頂著這麼高的竿燈，而且還可以一直不停的往上延伸。

▲這名長輩，我們一剛開始有眼不識泰山，以為他只是館裡的工作人員，這才知道他神乎其技。

▲等老師表演完之後就換我們體驗了！猜看看我的實力如何。

▲說真的比想像中的還厲害，連同行的人都覺得不可思議，幫我拍拍手。

▲真正的竿燈是有辦法用額頭、用肩膀、用腰部等不同的部位頂起來的，沒有三兩下功夫應該很難完成。

秋田竿燈祭活動分享

每年的秋田竿燈祭禮在每年的7月7日（農曆）和七夕一起舉行（國曆8／3～8／6），我們是7月中（國曆）到秋田旅遊的，沒有碰到竿燈祭活動。沒想到8月初看朋友在FB上打卡，發現他一個人很熱血的跑到日本旅遊，還參加了秋田的竿燈祭。

有點像是台灣的廟會活動

幾乎是大人小孩全民參與了，一切靜止的瞬間，竹笛聲響起，以竹笛聲為信號，230根竿燈同時舉起，竿燈節拉開了帷幕，在人們的號子聲中、鼓樂齊鳴聲中、觀眾歡呼喝彩聲中，表演者冷靜地集中精力於高達15米的竿燈最上端的祭神驅邪幡。

▲竿燈節真正的魅力在於發揮演技，表演者不僅從祭驅邪幡微微的動向中判斷風向、保持平衡。

▲還要把竿燈放在額頭和腰間自由自在的操作著，竿燈被人們比作稻穗，最多有46盞燈籠，好比輕輕晃動的米草袋。

秋田市民俗藝能傳承館

地址：1 Chome-3-30 Omachi, Akita, 010-0921日本

營業時間：09：30～16：30（休館日：12／29～1／3）

交通：JR秋田車站徒步約15分鐘

飛天璇

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部落格、FB

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