台北牛肉麵節金牌！隱藏版招牌卻是蛤蜊雞湯麵　乳白濃頭超級鮮甜

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

捷運忠孝復興站美食推薦這家！藏身台北東區停車場後方的「竣師父牛肉麵」，是台北市牛肉麵節常勝軍，是很多專業吃貨心中「台北最好吃」的紅燒牛肉麵；但我私心覺得蛤蜊雞湯湯麵更是一絕，熬成乳白色的超鮮美湯頭，與家常寬麵的組合實在是太好吃了！

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竣師父牛肉麵在哪裡

從捷運忠孝復興站4號出口出來，約步行200公尺、3分鐘左右就可抵達，隱身SOGO台北忠孝館後方的停車場內，入口處還蠻隱密的，卻完全藏不住美食光環。和朋友來的這天是平日晚上，天空還下著雨，整間店已經客滿，登記候位後大約等了20分鐘才入座，建議大家要避開午餐、晚餐尖峰時段，不然就是要做好排隊的心理準備。

內用環境

店內只有18席座位，很常呈現客滿的狀態，抵達時如果發現門口有人排隊，記得要趕快到候位表上登記，店家會依照順序叫號入座，可不要傻傻跟著人潮等，雖然沒有明訂用餐時間限制，但因為座位較擠，加上一直有人排隊的關係，並不是一家適合聊天久坐的台北牛肉麵店，有不少日本韓國、中國港澳的遊客來吃，可說是一家低調的台灣之光。

▲將獎狀和獎盃擺在店門口最顯眼處，2023台北市牛肉麵節紅燒組金牌、2022台北市牛肉麵節紅燒組銀牌、2020台北市牛肉麵節紅燒組優選。

菜單

價格不用加收一成服務費，餐點有牛肉麵、湯品、乾麵、蛤蜊雞腿麵、飯類、滷味、小菜，麵條有拉麵、寬麵、細麵可選，軟硬度也都可客製化調整，價格雖然不走平價路線，但真材實料加上真的好吃，還是讓大家甘願排隊也要一吃。

▲菜單語言也很國際化，若是有外國朋友的話，可以向店家索取英文、日文、韓文菜單，店員服務態度都很親切。

▲桌上都會有基本款的調味料，酸菜、蔥花、辣椒醬則在自助區，大家可以自由拿取。

黃金泡菜 40元

▲小菜和滷味我只有拍照沒有吃，但朋友表示都還不錯，也快速掃盤吃光光。

滷海帶 30元

▲滷味感覺蠻夠味的，難怪隔壁桌一切就是超大一盤。

剝皮辣椒雞肉麵 265元

雖然這裡是以紅燒牛肉麵聞名，但我對雞湯麵更感興趣，因為是吃貨朋友推薦我的。蛤蜊雞湯麵共有原味、剝皮辣椒、蒜頭、松露四種口味，熬成乳白色的超濃郁湯頭，一口喝下就能感受大量蛤蜊熬煮後的鮮甜，交織著剝皮辣椒微辣香氣，滋味相當多層次，會讓人一口接一口喝個不停，完全喝得出用料有多真材實料。

▲除了雞腿肉外，還會搭配兩片舒肥雞胸肉，肉量和蛤蜊給得都不少，想要大口吃肉完全沒問題。

▲麵條則是選擇我最愛的寬麵，有著極品Q彈的口感，與雞湯麵的組合很搭，不會有湯麵分離的感覺，整碗麵完全零死角非常好吃！

蒜頭蛤蜊雞肉麵 265元

朋友點的是蒜頭蛤蜊雞肉麵，搭配的麵條是拉麵，基本上和我點的那碗的配置差不多，差別只在於剝皮辣椒換成了蒜頭，一樣是湯鮮味美。

紅燒番茄牛肉麵 275元

另一位朋友點的則是紅燒番茄牛肉麵，牛腱肉給得豪邁又大塊，雖然這碗我也沒有吃到，但根據朋友吃麵的速度，看得出來是真的好吃，連湯頭都喝到見底。

心得

竣師父牛肉麵的雞湯麵絕對可以排進我心中，台北好吃雞湯麵的前幾名，尤其是那鮮美的蛤蜊甜感，和雞白湯的濃厚度，自己在家很難煮出這樣高水準的湯頭，超棒台北東區、捷運忠孝復興站牛肉麵推薦給大家，記得早點過來登記候位，不然有高機率會排隊。

竣師父牛肉麵

地址：台北市大安區大安路一段52巷24號1樓

電話：0905－888123

營業時間：12：00～14：00、17：30～22：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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