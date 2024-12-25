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南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵！酸白菜牛肉＋Q彈麵體太強

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

捷運中正紀念堂站、南門市場必吃美食，絕對非這家天下第一攤金牌獎合歡刀削麵莫屬！菜單主打各式牛肉麵，大滷麵、招牌肉醬乾麵、牛肉醬拌麵人氣也很高，晚來還吃不到，「台北傳統市場節天下第一攤小吃類金牌獎」得主真的厲害，一碗牛肉麵還只賣140元。

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合歡刀削麵位置

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲從捷運中正紀念堂2號出口出來就能看到南門市場，接著順著手扶梯直上二樓，看到人最多的那家就是。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲平日下午13：30左右的離峰時段，大約還是等了20分鐘才輪到我們點餐。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲用餐區域為市場美食街，如果是兩人以上前往，建議派代表排隊，其他人先去美食街找座位。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲攤位前擺著金牌獎的獎盃，氣勢十足完全展現王者霸氣。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲開放式廚房可以看到刀削麵製成，手起刀落就像是一場美食秀。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲產品以各式牛肉麵為主，搭配大滷麵、招牌肉醬乾麵、牛肉醬拌麵，以台北市中心的物價來說算親民。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲櫃檯擺有一罐辣椒，喜歡吃辣的人推薦可以加一點更夠味。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

蕃茄煮牛肉麵
蕃茄牛肉麵應該是菜單上最熱銷的品項，前面好幾組客人都有點，一碗牛肉麵份量不小，男生當正餐吃應該都會很飽，湯頭走的是比較偏鹹的重口味路線，好在有蕃茄的酸甜感做了平衡，每種食材間的比例抓得很好，牛肉的嫩度表現也相當不錯。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲口感Q彈的刀削麵，有著極致討喜的彈性與嚼勁，與重口味湯頭確實合拍。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

酸白菜煮牛肉麵
但我們私心都更愛酸白菜煮牛肉麵，帶點微辣吃起來更加過癮，搭配原本就很優秀的牛肉、刀削麵，瞬間成為我們心中的第一名。

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

▲▼中正紀念堂美食合歡刀削麵，南門市場天下第一攤金牌獎霸主，菜單推薦酸白菜牛肉麵。（圖／周花花提供）

大滷麵100元
大滷麵是我之前吃的時候拍的，用料非常實在，有滷丸、蝦仁、甜不辣、豬肉片等，甚至還附一整顆完整滷蛋，酸爽湯頭同樣過癮，加上更便宜的價位，難怪晚來都會賣完，想吃的人記得一定要早點來。

餐後心得
南門市場重建完畢後，總算找一天再來回味我很愛的合歡刀削麵，天下第一攤金牌獎有著一定實力，高評價絕非浪得虛名，多年來也一直有著死忠支持者，真要說缺點的話，就是每次想吃都要排隊，營業時間短沒什麼離峰時段，想吃美食就得有點耐心。

合歡刀削麵

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號2樓
電話：02－23964592
營業時間：10：00－15：00（周六日至16：00）＊周一公休

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