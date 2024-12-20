「大阪環球影城」超詳細攻略　必玩設施＆交通方式一次看

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

匯集多種主題、豐富遊樂設施的日本環球影城，是很多人一定會去的大阪景點！即便已經去過好幾次、每次都待上一整天，依舊覺得意猶未盡，這篇環球影城攻略整理了交通、門票快速通關、園區地圖必玩設施、必買商品爆米花桶等資訊，讓大家能在一天之內玩得盡興。

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日本環球影城交通

位在大阪市西邊的此花區，距離大阪市中心並不遠，可以先搭車到「西九条站」，接著轉乘「JR夢咲線」櫻島方向的列車坐至「環球城」，下車後即可抵達。

日本環球影城門票

強烈建議要提前在台灣就把門票買好，抵達現場後直接掃QRcode就能入園，不用再花時間排隊，門票價格是浮動的，會依照淡季旺季、平日假日有所不同，我是習慣上KKday官網購買，每天票價都標示得很清楚。

日本環球影城快速通關

很多人都會疑惑，到底要不要買快速通關券，我的建議是「買」。如果沒有快速通關券的話，熱門遊樂設施等待時間都是一小時起跳，超過兩小時的也有，快速通關券可以幫你省下非常多排隊時間，才有可能在一天之內把所有遊樂設施都玩遍。

日本環球影城介紹

日本環球影城園區地圖請參考下圖，建議下載官方App更方便。

▲超級任天堂世界、哈利波特的魔法世界、小小兵樂園這三個園區超級推薦一定要進去。

超級任天堂世界

▲如果沒有快速通關，就必須提早抽整理券才進得來。

▲根據網友經驗分享，如果想早點進去「超級任天堂世界」的話，必須提前1至2小時排隊入園。

▲高度還原了遊戲場景，氣氛營造能力真的100分。

▲遊樂設施共有「瑪利歐賽車庫巴的挑戰書」、「耀西冒險™」，和購買能量手環可以打磚塊、賺金幣積分。

▲瑪利歐賽車爆米花桶、無敵星爆米花桶回家，造型真的有夠可愛。

▲時間充裕的人推薦可以至「奇諾比奧咖啡店」用餐，但請記得這裡也是要抽整理券。

哈利波特的魔法世界

▲走進哈利波特魔法世界的活米村，彷彿就能感受到魔法一樣，每個設計都有夠美、有夠好拍。

▲私心覺得最好玩的遊樂設施，就是哈利波特禁忌之旅，雙腳懸空、360度縱橫移動，彷彿就像騎上魔法掃帚一樣，不用戴3D眼鏡也能有超真實的臨場感。

小小兵樂園

▲遊樂設施有「小小兵瘋狂乘車遊」、「冰凍雷射光乘車遊」，兩種都不會太刺激，很適合帶小朋友來玩。

▲有可愛的小遊戲「香蕉卡巴那」、「狙擊手」，挑戰成功就能把可愛的小小兵帶回。

▲商店所販售的餐點、爆米花桶，都是滿滿小小兵元素。

紐約區域

紐約區域顧名思義是以紐約街景做設計，有著瞬間移動到美國的錯覺，定時會有「酷洛米現場表演」，超可愛的搖滾裝扮炒熱了全場氣氛，所有人都會跟著跳。

名偵探柯南4-D現場表演秀星空的寶石

▲2024年3月才推出的柯南現場表演秀，有超大巨型環繞螢幕，搭配現場表演、燈光效果。

▲玩完以後別忘了到一旁的商店大採購，盲盒有夠可愛，嫌疑犯玩偶、APTX-4869糖果，都是一定要買的。

好萊塢區域

▲好萊塢區域的遊樂設施則以乘坐式列車為主，歌舞表演、夜間遊行也會在這舉行。

鬼滅之刃XR乘車遊在刀匠村奔馳吧

鬼滅之刃XR乘車遊

一開放就掀起話題的「鬼滅之刃XR乘車遊～在刀匠村奔馳吧～」就在這一區，沒有快速通關的話，等待時間通常都是120起跳的超人氣遊樂設施，即使沒有排隊玩到，還是可以逛逛一旁的鬼滅之刃商店，還有買個爆米花桶回去。

侏羅紀公園

▲最具代表性的遊樂設施就屬「飛天翼龍」，只要走到附近就能聽到此起彼落的尖叫聲。

▲據說「飛天翼龍」是世界最長、高低落差最大的雲霄飛車，可以體驗被翼龍抓起來、飛向天空的感覺。

親善村

▲遊樂設施為大白鯊，除了可以體驗刺激的乘船遊程外，別忘了再跟大白鯊合照一張，才有到此一遊的感覺。

環球奇境

▲是比較適合帶小朋友的親子遊客的園區，大部分的設施小孩子都可以玩。

▲不停推出新設施、新園區的日本環球影城，真的是來幾次都玩不膩，務必在台灣就先買好門票，預算充足建議快速通關也要買。

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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