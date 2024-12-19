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Tabelog高達3.8分！仙台第1名牛舌極嫩口　一咬下湧出飽滿肉汁

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

說到仙台必吃美食絕對就是牛舌料理，我最推薦仙台牛舌排名第一名神店「牛舌料理閣」，多年前吃過一次驚為天人！日本美食網站Tabelog分數已高達3.80分，再訪分店依舊滿意，本店生意真的太好了，建議大家可以選擇分店用餐，排隊人潮會相對少一些。

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▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲本店和分店（電力ビル店）走路大約2分鐘。

牛舌料理閣 電力ビル店位置
距離仙台車站約500公尺，步行8分鐘左右即可抵達，如果是你完全懶得走的人，也可以搭地下鐵至「廣瀨通站」，出口出來走路不到5分鐘就到。這幾年來生意越來越好，這天去居然提早賣完不接客了，現在仙台車站附近開了幾家分店，便決定轉移陣地去「牛舌料理閣 電力ビル店」碰碰運氣，很幸運還能吃到。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲分店人潮相對本店少一點，但平日晚上大約還是要等一小時左右，店內超過50席的座位數不少，可是生意實在太好，除了觀光客很愛以外，很多日本人也願意排隊來吃。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲這天用餐被安排到和式區的座位，下面有放腳的地方，不用盤腿、不會腳酸。

牛舌料理閣菜單
最新版菜單可以點此至官網瀏覽，除了必點招牌烤牛舌定食外，也有很多牛舌料理、牛舌刺身、咖哩飯、宮城時令食材等菜色，整體定位比較像是一家居酒屋，不單單只有賣牛舌料理，但你來這裡要只吃定食也是OK的。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

菜費是一人440円
牛舌料理閣算是居酒屋，所以會有小菜費，不管你要不要吃小菜，都會直接算進餐費裡頭。日本居酒屋都會有小菜費的文化，大家也就入境隨俗，角煮牛肉燉得很好吃，和一旁的蒟蒻都滷得十分夠味我們都覺得很可以。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

たんタタキハーフサイズ－2,178円
這道一品料理我非常推薦，直接封頂我此生吃過最喜歡的牛舌料理，烤牛舌搭配的是蔥鹽、洋蔥、黃檸檬，強烈建議一定要組合在一起吃，能把風味和層次發揮到極致。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲看牛舌的切面就知道有多軟嫩多汁，嫩到幾乎不需要多餘的咀嚼，把牛舌的層次瞬間拉高到法式料理的格局，真的超級好吃。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

たん焼き定食（4枚）－2,420円
牛舌表面烤出迷人焦香，超有誠意的厚度，真的會讓人吃過一次就回不去了；最厲害的是，如此厚切的牛舌依舊能保有絕佳嫩度，一口咬下湧出飽滿肉汁，調味的鹹度控制得近乎完美。

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲▼仙台必吃美食牛舌，排名第一名神店牛舌料理閣。（圖／部落客周花花提供）

▲附上的白飯、牛尾湯也極為優秀，再訪依舊讓我有著滿滿感動。

食後感想
「牛舌料理閣」把牛舌料理的格局拉得很高，和其他仙台牛舌店家呈現截然不同的感覺，吃過一次就會愛上，也絕對跟你在台灣吃過的任一家牛舌料理不一樣，是目前吃過最愛也最推薦的，一定要把它收進仙台美食清單中，如果你是喜歡炭香味重、略帶咬勁的牛舌的話，「善治郎牛舌」是我覺得同類型中最喜歡的。

牛舌料理閣 電力ビル店

地址：日本〒980-0811 Miyagi, Sendai, Aoba Ward, Ichibancho, 3 Chome−7−1, D-Biru, 本館 B1F
營業時間：11：30－14：30（L.O. 14：00）、17：00－22：30（L.O. 料理21：30 酒水22：00）

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