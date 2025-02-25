宜蘭70年老字號回歸！招牌煎餃＋濃郁杏仁茶必點　還有古早味蛋餅

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭市區超過70年的在地老店「城隍早餐」在宣布熄燈後，令廣大老顧客不捨萬分。如今終於有下一代接手，在原址不遠處，開了新店「城隍煎餃」重新回歸了！城隍煎餃主要餐點是古早味蛋餅以及最令老饕難忘的招牌煎餃，還有杏仁茶。

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交通

城隍煎餃位於宜蘭縣宜蘭市的城隍街上，城隍街與西後街的路口，對面就是城隍廟。附近還有不少美食，例如食至名龜、北門綠豆沙牛乳大王、宜蘭文昌炸醬麵。

▲城隍煎餃沒有停車場，建議可以停「勝揚實業 西後街停車場」，再步行到城隍煎餃，只要6分鐘。

環境

城隍煎餃和城隍早餐分別由兄妹經營，城隍煎餃主要販賣的是蛋餅跟招牌煎餃。原本的城隍早餐店則是繼續賣焢肉飯、焢肉飯團、刈包等。兩間店相隔不遠，可以一次吃兩家！

▲城隍煎餃目前只有外帶，沒有內用。



菜單

▲招牌煎餃10元、原味蛋餅 30元、起司蛋餅 40元、玉米蛋餅 40元。飲品有豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶。



餐點推薦

原味蛋餅 30元

原味蛋餅就是最一般的傳統蛋餅，餅皮帶有一點厚度，吃起來有點Ｑ彈，口感很不錯。一份不大，煎得很不錯，吃起來不會油膩，滿滿的古早味。

煎餃 10元

煎餃是他們家的招牌，大家都是為了煎餃而來。一顆10元，不知道煎餃大小的人可能會覺得很貴，實際看到煎餃的大小後，覺得這麼大一顆10元是可以接受的。

▲煎餃的皮是帶有一點厚度的，內餡非常飽滿，底部煎得酥脆。

▲煎餃的調味適中，單吃就很夠味，不需要沾醬。

杏仁茶 30元

▲杏仁味很濃郁，有一點甜味，尾韻有淡淡的豆漿味。



心得

因為沒有吃過之前城隍早餐的煎餃，所以無法比較味道是不是一樣，但城隍煎餃的煎餃味道還不錯。只可惜煎功似乎有待加強，我們這次買五顆，只有一顆完好沒破，其他四顆都煎破了，一口咬下，皮跟內餡馬上分離，吃起來感受不太好。看到網路評價，似乎滿多人也都有反應拿到破掉的煎餃，希望之後他們能改善煎功。不過古早味蛋餅意外的好吃，餅皮很Q彈。

城隍煎餃

地址：宜蘭縣宜蘭市城隍街31號

營業時間：04：30－12：00（周日、一公休）

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