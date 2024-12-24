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朝聖鶯歌兩年一度陶藝界盛事！1216件作品裡精挑20位強者展出

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

跟著「新北市藝遊」來看「2024台灣國際陶藝雙年展」。即日起～2025年4月6日就在新北市立鶯歌陶瓷博物館精彩展出，兩年一度的「台灣國際陶藝雙年展」可以說是台灣陶藝界的盛事，創下歷年最高的競賽徵件數量，共計收到來自66國、1,216件作品報名參賽，最終選出20件得獎作品，包括首、金、銀、銅獎作品各1件、優選9件、評審推薦獎7件以及入選作品54件，可說是一場陶瓷藝術的國際級盛宴，非常值得到現場朝聖看展。

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大眾運輸
乘坐火車，可由台鐵「鶯歌站」下車，從文化路出口出站右轉，即進入文化路老街商圈，沿文化路步行約10分鐘可達本館。乘坐公車，可搭乘大台北公車、台北客運和桃園客運至「陶瓷博物館」站下車。

票價資訊
一般票價：每人80元
陶瓷藝術園區：免門票（設籍於新北市之市民，免費入館參觀）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

活動介紹
展期：2024年10月4日～2025年4月6日。
地點：新北市立鶯歌陶瓷博物館三樓特展室

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

認識台灣國際陶藝雙年展
以每兩年舉辦「作品競賽」、「主題策展」雙軌輪替賽制的模式舉辦，今年已經來到了第十屆雙年展，「2024台灣國際陶藝雙年展」為「作品競賽」年，創下歷年最高的競賽徵件數量，共計收到來自66國、1,216件作品報名參賽，本次競賽評審團由7位享譽國際的陶瓷藝術領域專家學者組成，經兩階段專業評選，共選出20件得獎作品，包括首、金、銀、銅獎作品各1件、優選9件、評審推薦獎7件以及入選作品54件。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

首獎：《殼之巢22－05（喧騷）》
日本藝術家，佐藤雅之。由多個如蛋殼一般光滑的繭狀個體連結而成，外殼潔淨溫潤，彼此相互結合成為堅固巢穴，透過光影變化展現作品生命力。第一眼見到這個作品時，並未聯想到這是個以蛋殼為意象的創作，我注意到這是一個由許多很薄的容器所組成的藝術作品，觀察每一個單獨的器口邊緣都有著不規則的缺口，很像是破損，這一個個看似脆弱的容器彼此緊密結合著，形成了現在這般堅固的集合體，這個作品令我感受到了一股堅毅的力量。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

金獎：《概念核心－甕》
韓國藝術家，權真姬。這是由兩件韓國傳統甕器外型的作品組成，色彩鮮豔，以精細手法將細薄的瓷土條分層堆疊，一圈又一圈，環環層疊，形成具有輕薄形體的甕形；不過若是再靠近端看，則可發現作品上有著許許多多的小孔洞，光線透過這些孔洞，在瓶中、在瓶外的桌面，都投射出不同的光影效果，使得作品有了更多元的面貌。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

銀獎：《回＃12》
中國藝術家，黃婧。外型正如同作品名，中文的「回」字，同時也象徵著生命的循環，作品外觀表現豪邁，細觀作品表面靜止的流動釉色，呈現圓滑的垂滴線條，展現藝術家的細膩技法與陶土的細緻。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

銅獎：《白鳥III》
俄羅斯雙人創作，尤利婭．巴蒂蘿娃、馬拉特．穆哈梅托夫。作品展現鳥類的輕盈型態，羽毛的輕盈與底座的穩重形成強烈對比，這一片片看似細緻柔軟的羽毛，是藝術家將一片一片瓷土羽毛燒成後再黏上粗坯形塑成形，重現宛如天使之翼的型態，我特別喜歡這個作品，尤其是對於這一片片栩栩如生的陶瓷羽毛嘆為觀止；即使是我在現場近距離的觀察，依然很難看出這個竟然不是真的羽毛！

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲來到這裡就像是走進了陶瓷藝術的世界之巔，在此匯聚了來自世界各國，當代的陶瓷藝術大師之作。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲不敢相信這些看起來就是紙的作品，居然全部都是陶藝之作，令人大開眼界。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲這些精彩絕倫的作品，都有著藝術家對於創作的理念，而對於觀賞者來說，卻也是充滿著天馬行空的想像空間，相信每個人來到這裡，都能發現屬於自己對於藝術作品的獨特感受。

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

優選：《鬍鬚龍的棲地》
土耳其藝術家，梅利斯．布路克。在這次看展之中，這一個《鬍鬚龍的棲地》也是我很喜歡的作品之一，作品之中滿滿的都是精彩的細節，遠遠觀看時很像是珊瑚礁的作品，近看之後發現原來這些細節之處都是類似花朵、植物的形象；而在這裡面還藏著一隻鬍鬚龍，不曉得大家第一眼是否有發現這隻鬍鬚龍的存在呢？

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼「2024臺灣國際陶藝雙年展」創最高徵件數！陶瓷藝術國際級盛宴。（圖／部落客桃桃提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號
電話：02－86772727
營業時間：平日：09：30～17：00、假日：09：30～18：00

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 鶯歌陶瓷博物館 新北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 桃桃’s旅人手札

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