東京迪士尼「爆米花桶地圖」攻略！海洋陸地販售款式＆位置一次看

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

來到日本旅遊，東京迪士尼絕對是必玩的景點！日本迪士尼園區又分為「東京迪士尼樂園」、「東京迪士尼海洋」；不論陸地或海洋都非常推薦一遊，東京迪士尼雙園區不時還會推出新款、期間限定款的造型爆米花桶，絕對是每次來必買的戰利品之一！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

「陸地」現有販售款式＆地圖位置

米奇爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．2024／11／8推出

．醬油奶油口味：探險樂園／涼亭旁，地圖編號2

．米濃湯口味：卡通城／嗶嗶啵啵爆米花（爆米花推車），地圖編號9

長髮公主爆米花筒 3200円（約台幣667元）

．2024／04／22推出

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13

．抹茶白巧克力口味：探險樂園／奧爾良咖啡廳前，地圖編號3



美女與野獸爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．焦糖口味：明日樂園／蹦蹦爆米花小車，地圖編號10

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（3600円）

▲四面都是不同玻璃花窗的設計，很精緻，難怪一開賣就造成大轟動，而且這款美女與野獸爆米花桶也是會發光的，晚上非常的美。

TOKYO DISNEY RESORT爆米花筒 2000円（約台幣417元）

．焦糖口味：探險樂園／涼亭旁，地圖編號2。明日樂園／蹦蹦爆米花小車，地圖編號10

．醬油黃油口味：明日樂園／爆米花艙，地圖編號12

怪獸電力公司爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．牛奶巧克力口味：卡通城／卡通爆米花，地圖編號8

．鹽味：明日樂園／聚寶慧星旁，地圖編號11

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園/霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（3400円）

▲怪獸電力公司爆米花桶，也好可愛，從門縫偷偷看的場景，實在是太經典了！

小小世界米花桶 2600円（約台幣542元）

．奶茶口味：夢幻樂園／城堡旋轉木馬旁，地圖編號6

▲爆米花桶上是小小世界園區裡的粉紫城堡，真的是神還原，而且小門還可以打開，打開後還有可愛的小人偶。這麼夢幻的爆米花桶，一定要收藏起來！

冰雪奇緣爆米花桶 3000円（約台幣625元）

．黑胡椒口味：西部樂園／西部牛仔廚房前，地圖編號5

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（3200円）

小熊維尼 2600円（約台幣542元）

．蜂蜜口味：夢幻樂園／小熊維尼獵蜜記前（爆米花推車），地圖編號7

▲維尼控一定要買！小熊維尼手上還沾滿了蜂蜜，貪吃的維尼，實在是太萌了。

米妮爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．玉米濃湯口味：卡通城／嗶嗶啵啵爆米花（爆米花推車），地圖編號9

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（3400円）

▲米妮造型的爆米花桶一直以為都很受歡迎，2023年最新推出的也不例外，粉粉嫩嫩的，只要是女生都很難抵擋米妮的魅力。

米奇家族爆米花桶 1700円（約台幣354元）

．焦糖口味：世界市集／甜心咖啡餐館前，地圖編號1

．咖哩口味：探險樂園／荒野驛站旁，地圖編號4

．鹽味：明日樂園／爆米花艙，地圖編號12

小飛俠鐘樓爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．焦糖口味：探險樂園／涼亭旁，地圖編號2

．咖哩口味：探險樂園／荒野驛站旁，地圖編號4

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（3400円）

米奇米妮立體爆米花桶 2600円（約台幣542元）

．2024／7／1推出

．焦糖口味：世界市集／甜心咖啡餐館前，地圖編號1

．醬油黃油口味：明日樂園／爆米花艙，地圖編號12

．草莓千層酥、鹽味焦糖、巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13（2800円）

米奇爆米花手夾 800円（約台幣166元）

．焦糖口味：世界市集／甜心咖啡餐館前，地圖編號1、探險樂園／涼亭旁，地圖編號2、明日樂園／蹦蹦爆米花小車，地圖編號10

．醬油黃油口味：卡通城／卡通爆米花，地圖編號8

．咖哩口味：探險樂園／荒野驛站旁，地圖編號4

．鹽味：明日樂園／聚寶慧星旁，地圖編號11

．蜂蜜口味：夢幻樂園／小熊維尼獵蜜記前（爆米花推車），地圖編號7

．黑胡椒口味：西部樂園／西部牛仔廚房前，地圖編號5

．玉米濃湯口味：卡通城／嗶嗶啵啵爆米花（爆米花推車），地圖編號9

．抹茶白巧克力口味：探險樂園／奧爾良咖啡廳前，地圖編號3

．草莓千層酥口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13

．鹽味焦糖口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13

．巧達起司口味：明日樂園／霹靂啪啦爆米花，地圖編號13

．奶茶口味：夢幻樂園／城堡旋轉木馬旁，地圖編號6

▲米奇爆米花手夾，米奇造型的夾子，太可愛了！

「海洋」現有販售款式＆地圖位置

米奇爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．2024／11／8推出

．焦糖口味：美國海濱／里多島前，地圖編號1

．烤牛肉口味：美國海濱／自由碼頭小吃前，地圖編號3

長髮公主爆米花筒 3200円（約台幣667元）

．2024／04／22推出

．黑胡椒口味：地中海港灣／翱翔：夢幻奇航前，地圖編號9

TOKYO DISNEY RESORT爆米花筒 2000円（約台幣417元）

．焦糖口味：美人魚礁湖／海龜禮品店前，地圖編號10

．醬油黃油口味：發現港／水上逗趣船旁，地圖編號5

．黑胡椒口味：地中海港灣／翱翔：夢幻奇航前，地圖編號9

．蒜蓉蝦口味：美國海濱／船塢邊舞台前，地圖編號2

怪獸電力公司 3200円（約台幣667元）

．黑胡椒口味：地中海港灣／翱翔：夢幻奇航前，地圖編號9

冰雪奇緣爆米花桶 3000円（約台幣625元）

．蒜蓉蝦口味：美國海濱／船塢邊舞台前，地圖編號2





麗娜貝爾爆米花桶 2600円（約台幣542元）

．2023／03／31推出

．抹茶白巧克力口味：美人魚礁湖／史卡托的寄居蟹前，地圖編號7

▲超人氣麗娜貝爾爆米花桶，麗娜貝爾在達菲家族裡非常的受歡迎，粉色小狐狸榮獲不少女的心，也是必收藏款！

小畫家傑拉多尼爆米花桶 2600円（約台幣542元）

．牛奶巧克力口味：美國海濱／船塢邊舞台前，地圖編號2

▲有幾款爆米花桶是海洋限定款，今年9月新推出的小畫家傑拉多尼爆米花桶，就是海洋限定，一定要來海洋才買的到，小畫家坐在屋頂上畫畫，太可愛！

米奇家族爆米花桶 1700円（約台幣354元）

．焦糖口味：美國海濱／里多島前，地圖編號1

．咖哩口味：阿拉伯海岸／阿拉伯海岸前，地圖編號8

．鹽味：失落河三角洲／飛機庫舞台旁，地圖編號6

．抹茶白巧克力口味：美人魚礁湖／史卡托的寄居蟹前，地圖編號7

．烤牛肉口味：美國海濱／自由碼頭小吃前，地圖編號3。小飛俠夢幻島/奇妙仙子妙妙小車前，地圖編號11



小飛俠鐘樓爆米花桶 3200円（約台幣667元）

．咖哩口味：阿拉伯海岸／阿拉伯海岸前，地圖編號8

．烤牛肉口味：小飛俠夢幻島／奇妙仙子妙妙小車前，地圖編號11

達菲爆米花桶 2800円（約台幣583元）

．2024／07／01推出

．焦糖口味：美人魚礁湖／海龜禮品店前，地圖編號10

．醬油黃油口味：發現港／水上逗趣船旁，地圖編號5

米奇米妮立體爆米花桶 2600円（約台幣542元）

．2024／7／1推出

．焦糖口味：美國海濱／里多島前，地圖編號1

．鹽味：失落河三角洲／飛機庫舞台旁，地圖編號6

．烤牛肉口味：美國海濱／自由碼頭小吃前，地圖編號3

米奇爆米花手夾 800円（約台幣166元）

．焦糖口味：美國海濱／里多島前，地圖編號1。美人魚礁湖/海龜禮品店前，地圖編號10

．醬油黃油口味：發現港／水上逗趣船旁，地圖編號5

．牛奶巧克力口味：阿拉伯海岸／阿拉伯海岸前，地圖編號8

．咖哩口味：阿拉伯海岸／阿拉伯海岸前，地圖編號8

．鹽味：失落河三角洲／飛機庫舞台旁，地圖編號6

．黑胡椒口味：地中海港灣／翱翔：夢幻奇航前，地圖編號9

．蒜蓉蝦口味：美國海濱／船塢邊舞台前，地圖編號2

．抹茶白巧克力口味：美人魚礁湖／史卡托的寄居蟹前，地圖編號7

．烤牛肉口味：美國海濱／自由碼頭小吃前，地圖編號3

爆米花桶購買小秘訣

造型可愛的爆米花桶已經是東京迪士尼的特色熱賣商品之一，相信許多人來玩都一定會買一咖背在身上。關於爆米花的購買價錢，以下面這張照片為例，跟大家講解。

在爆米花販售點一定會有幾個重點資訊：

1.爆米花口味：照片中的是黑武士爆米花桶，這裡賣的口味是鹽味奶油

2.造型爆米花桶（POPCORN BUCKET）：其實看價格應該就能知道，如果是紙盒裝的爆米花絕對不可能賣2300元那麼貴，這是指造型爆米花桶＋爆米花的價錢。

3.一般紙盒裝爆米花（REGULAR BOX）：如果單純只想吃爆米花，那也可以單買一盒爆米花，會用紙盒裝，一盒只需要350円（約台幣72元）；份量就像在台灣電影院賣的中杯size，其實也很夠吃了。

4.單買／回填 爆米花（REFILL）：這裡單買爆米花僅限於你已經有迪士尼的爆米花桶，不論你是之前買的或是當天買的桶子，只要帶著空桶來裝，只需500円（約台幣104元），但僅限迪士尼的造型爆米花桶才可以。

5.本日營業時間：每個爆米花攤車／小屋的營業時間可能會有所不同，依現場公告。

爆米花桶相關Q＆A

購買爆米花桶時大家心中一定也有幾個疑問，以下來跟大家分享在日本東京迪士尼買爆米花桶時的幾個小秘訣。

Q1 爆米花桶可以單買嗎?

A：爆米花桶是不行單買的，購買時一定會給爆米花。

Q2 已有之前的迪士尼空桶可以帶去單買爆米花嗎?

A：單買爆米花是可以的，而且也可以攜帶之前買的迪士尼空桶去買爆米花，請他幫你裝進自己的空爆米花桶裡。

Q3 不想弄髒爆米花桶，有什麼辦法嗎?

A：爆米花可以分開裝，請跟服務員說「Popcorn separately」就會幫你分開裝，你就會拿到一個乾淨的爆米花桶 + 兩盒一般紙盒裝的爆米花，這也是為什麼上面介紹的單買／回填爆米花要500円，但一般紙盒裝的只要350円，因為份量不一樣。

歷年來爆米花筒

期間限定萬聖節南瓜爆米花桶，3200円（約台幣667元），南瓜爆米花桶也太可愛了，晚上還會發光，這段時間有來迪士尼樂園，千萬不要錯過南瓜爆米花桶，非常值得收藏一波。

動物方程式爆米花桶 2600円（約台幣542元）

超人氣動物方程式也出了爆米花桶，兔子女警茱蒂跟狐狸尼克公仔做的非常逼真，超級可愛。

40周年爆米花 3400円（約台幣708元）

爆米花桶以粉色調為主，粉粉嫩嫩非常的夢幻，蓋子跟桶身都有印上40周年，很值得收藏，除了粉粉嫩嫩很吸引人之外，再來就是晚上會發光，還可以再地面印出40周年的字樣，非常有巧思的設計。

40週年爆米花 2200円（約台幣458元）

40週年限定爆米花桶還有一款是布面款式，雖然沒有桶子特別，但布面款式，很實用，可以拿來裝小東西，就算不是在迪士尼樂園裡面，直接背出門，一點也不突兀。

唐老鴨爆米花桶 2800円（約台幣583元）

這款唐老鴨爆米花桶實在是太可愛了，真的是一秒就收服，背帶上還有奇奇與蒂蒂，背起來一點也不無聊，唐老鴨爆米花桶還有一個特別之處，就是可以縮小，縮小後小小一個，更是可愛。

米奇家族爆米花桶

▲也是布面設計，很實用。

達菲爆米花桶 3400円（約台幣708元）

▲這麼可愛的爆米花桶，一定要收藏，背一間屋子走在迪士尼樂園裡，一切都很合理。

小熊維尼爆米花桶 2600円（約台幣542元）

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►朝聖鶯歌兩年一度陶藝界盛事！1216件作品裡僅有20位強者得獎

►萬華深度遊！台北僅存清代歷史街區 青草巷發跡史藏祖先開墾辛勞

►坐落國境之南的希臘小鎮！墾丁首家洞穴風旅宿 還有天井浴缸