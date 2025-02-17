貓空「魯冰花海」盛開中！樟樹步道直達金色花田　還有櫻花秘境

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

美麗的魯冰花的花期一般都落在2、3月之間，不過台北貓空的魯冰花海，花開的時間較早，像今年就正好在農曆春節期間就盛開了！來到貓空不只可以泡茶喝茶、搭纜車，漫遊樟樹步道健行同時，還可以欣賞步道途經的金黃魯冰花海。

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貓空樟樹步道交通方式

「貓空魯冰花海」位在台北市文山區的「樟樹步道」中途，步道起點就在貓空纜車站旁，除了可自行開車前往之外，也推薦可搭乘貓空纜車前來，可免開山路，還可體驗貓纜高空絕佳視野景觀。

貓空樟樹步道沒有停車場

貓空站旁沒有停車場，尤其假日更是難以停車，若是開車前往，建議可導航至「談天園」，這邊路邊有劃設停車格，可路邊停車，同時此處是另外一端的步道入口，距離魯冰花海較近。

貓空樟樹步道門票

樟樹步道魯冰花海開放自由參觀，免門票。話說魯冰花景點並不多，桃桃和予先生之前也只有去賞過一次，是在「苗栗八甲茶文化園區」，不過也已是多年前了，這次趁著春節年假期間，特地一早來到位在貓空的「樟樹步道」來賞魯冰花海。

「談天園」前的路邊停車格

在出發前也先做了些功課，知道貓空停車非常不易，尤其是在假日要來賞花更是一位難求。這邊大概有二十格可停車，若是早點前來還是有機會停到的。這邊正好也是樟樹步道的另外一處入口，距離此行的魯冰花海更近，走上這段階梯就到了。





▲此處也設有流動式公廁，甚是便利。

▲原本想說應該要走好一段步道才能看到魯冰花海，但想不到真的是走上去這一段馬上就抵達了。

▲映入眼簾的便是這一片金黃色的美麗魯冰花田。

設置有涼亭座椅

可以在此休息乘涼，因為我們是從步道這一側上來的，所以才剛開始走而已，當然是還不用休息，但如果是搭貓纜從貓空站那頭開始走的話，確實也還是有一小段路程，走到這邊欣賞了魯冰花後，便可在此休息片刻再走回去。

▲在涼亭旁剛好有著兩棵櫻花樹，目前已是盛開花況；黃色花海加上桃紅色櫻花，色彩更加鮮豔美麗。

▲這一片魯冰花海就是這邊範圍最大的了，再往上走去還有一小區階梯狀的種植區，可以走上去欣賞。

▲比較特別的是在這邊營造了田園景觀建物，有木造觀景台、水車、水塘，還有水牛雕像正悠閒的泡在水中。

▲趁著天氣好，非常推薦搭貓纜上來貓空，順遊樟樹步道健行，同時還能欣賞魯冰花海之美。

貓空樟樹步道魯冰花海

地址：步道起點位在貓空纜車站旁（貓空纜車站地址：台北市文山區指南路三段38－2號）

開放時間：24小時

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