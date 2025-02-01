推薦「九族櫻花祭」10個最佳觀賞點！遊園路線＆花季時間一次看

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

九族的園區非常的大，還有纜車可以直接往返日月潭；這麼大的園區要完全走遍看來是有鐵腿的風險。這篇桃桃就幫大家做個重點整理，推薦「九族文化村10個最佳賞櫻景點」，至少這10個點的櫻花要看到拍到，才不枉此行，以及九族文化村的交通、停車、門票票價等詳細資訊，馬上來看看！

每年2～3月間，便是全台瘋櫻花的季節

各地都有許多人氣賞櫻景點，位在南投的九族文化村，就是當中非常著名的賞櫻名勝。桃桃今年終於完成了心願，將九族櫻花祭收進賞櫻懶人包！

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九族文化村／九族櫻花祭交通方式

九族文化村位於南投縣魚池鄉，園區可搭乘日月潭纜車往返日月潭，開車直接導航搜尋「九族文化村」即可導航前往，也可以從日月潭搭纜車進入九族文化村。





九族文化村／九族櫻花祭停車場

九族文化村 園區內設有停車場，而且停車場非常的大！入園一定有停車位可停，開車入園時，在園區入口就會先收取停車費，小型車入園停車費一台120元。

九族文化村－九族櫻花祭門票

所有票價皆贈送日月潭纜車當日搭乘，但纜車保養日除外（櫻花在園區內，一票到底皆含在內）。2025年「九族櫻花祭早鳥票」，每人780元，比去年貴了80元，但還是比原價便宜許多，櫻花祭開始後，回歸正常票價，成人票每人980元。不過也有販售「午後票」（14：30後入園），每人700元，也是個划算的考量。網路購票到現場只需用手機掃碼，即可自助取票，快速入園。

九族文化族－九族櫻花祭（2025櫻花花期資訊）

九族櫻花祭：2025／02／03～2025／03／09

台灣第一夜櫻：2025／02／03～2025／03／02

2024年的櫻花花開時間：

八重櫻 : 2月上、中旬

吉野櫻 : 2月中旬

富士櫻 : 2月下旬

薰衣草 : 3月中旬、4月

九族文化村－九族櫻花祭（賞櫻行程景點）

賞櫻推薦路線走法

入園後先搭「九族纜車」上去「觀山樓」後，再沿途往下走，欣賞園區中各區櫻花之美。因為九族文化村的地形是由低到高，所以會建議大家一開始就先搭纜車上去最高點的觀山樓，再往下走逛園區賞櫻，不然全程上坡也是挺累人的。

園區必看10個最佳賞櫻花景點

依前段所推薦路線走法，幾乎沿途都有櫻花可賞；但當中有幾處是特別茂密的櫻花林，絕對不能錯過！這邊桃桃幫大家精選了，九族文化村10個最佳賞櫻景點，所在位置及櫻花最新花況。

1.九族纜車鳥瞰

九族纜車全長1000公尺，最高塔柱距地面40公尺，連結九族文化村歡樂世界和觀山樓二端，入園後搭上九族纜車，就可直達園區最高點「觀山樓」。從纜車上可鳥瞰園區全景，於櫻花季期間，搭上纜車即可欣賞到「神之視角」的不同賞櫻體驗！

▲九族文化村可以搭到兩種纜車。

日月潭纜車

全長1877公尺，車程約10分鐘，連結日月潭與九族文化村；從觀山樓轉乘日月潭纜車即可搭往日月潭，能鳥瞰日月潭全景的最佳視野。特別的是車廂有一般和〝水晶透明車廂〞可以選擇，九族遊客都可以免費搭乘。

2.觀山樓

觀山樓位於九族文化村最高端，同時也是九族纜車和日月潭纜車二條纜車的交換站。是九族的第二入口。而我們此行的九族櫻花行程，也是從觀山樓開始，在觀山樓的正前方向下看去，映入眼簾的是一重又一重、綿延不絕的櫻花美景。

3.神石亭

「神石亭」實際上是間拉麵店，不過從觀山樓到神石亭的路上，會先走過一段櫻花步道，兩側的樹上還掛著燈籠，隨風搖曳的燈籠在整排櫻花樹的映襯之下，頓時頗有日本賞櫻風情。

櫻花亭

過了神石亭後，沿著步道在往前走去，就可以看到「櫻花亭」，櫻花亭單純是一處休息中繼站，走累了便可在此處稍微休息片刻再繼續出發。當然此處也是絕佳的賞櫻點；隨意仰頭望去，便可看到周遭環繞著美麗櫻花。

4.娜魯灣劇場

園區中這座「娜魯灣劇場」拱門處，是我覺得有排名進前幾名美的賞櫻點。漫天桃紅色的山櫻花與色彩鮮艷的原住民圖騰石拱門，成了巧妙的融合，毫無違和感。

▲這邊也正好在九族纜車的路線上，不時就能看見纜車正從櫻花樹上穿梭而過。

5.印地安圖騰區

在這區能看見包括印第安人、波里尼西亞和台灣原住民的圖騰柱，都在此林立，提供不同的原住民原始藝術的比對。同時這裡也是很不錯的賞櫻停駐點！

6.原住民部落景觀區

九族文化村園區規劃如其名，能夠見到關於台灣各個原住民族的文化介紹。在桃桃小時候課本上寫的還只是九個原住民族，現在已經來到了十六族了呢！你知道有哪16族嗎？

而在九族文化村園區中，也規劃了多個原住民族的專區，重現了原住民族最具特色的部落景觀。在各區中一樣能見到美麗的櫻花林，桃桃列舉其中幾處能看到比較多櫻花的區域。

排灣族

阿美族

達悟族

7.天理園

「天理園」位置剛好是在園區的正中央，此區也栽種了為數眾多的櫻花林。此區是由九族文化村創園首任總經理洪天理所設計監工，為紀念他在任上的貢獻，故以其名命名。

8.櫻花大道／櫻花林

終於來到了「櫻花大道」，這條櫻花大道是九族園區中，最重要的粉紅富士櫻賞櫻區，相當壯觀！也是旅人們來到九族文化村，最主要的賞櫻地點。

八重櫻純林

在櫻花大道的右側這片茂密的櫻花林，是九族文化村園區最大片的八重櫻純林，放眼望去清一色的是相當茂密的桃紅色山櫻花樹海，頗為壯觀。現場可以看到許多旅人們都選擇在這區野餐休息；帶張野餐墊、找棵喜歡的櫻花樹下鋪上，席地而坐，此處就是最美好的風景！

▲在櫻花林中，還發現了一座任意門。

在櫻花大道的左側懸掛鯉魚旗

特別的是，這區的櫻花是白色的「台灣雪櫻」，是相當特殊的白色稀有品種，是由農委會農業試驗所農業專家開發培育，只有在九族園區才看得到！我們造訪的當天這片台灣雪櫻的花況還不是很好，預估在2月底花況應該才會在7成以上；剛好是228連假期間，大家可以來欣賞一下。

櫻花祭－花見便當

同場加映，在櫻花大道還有這間櫻花樹下的小販鋪。這裡販售著櫻花季期間限定的「花見便當」，一個300元，每日11：00開賣，數量有限售完為止。

9.布農族景觀區

前面已經有分享幾個櫻花比較多的原住民部落景觀區，不過都還比不上這個「布農族景觀區」的櫻花美景。布農族景觀區就位在「櫻花大道」的隔壁，這邊的櫻花花種也是粉紅色的富士櫻。相較於桃紅色的八重櫻／山櫻花，桃桃本身是更喜歡粉紅色的富士櫻。不曉得大家比較喜歡哪種顏色的櫻花呢？

10.停車場

桃桃推薦的第10個賞櫻地點，就是「停車場」！其實這裡才是入園後真正的第1個賞櫻景點，相信開車來的旅人們應該都非常認同。桃桃和予先生一開車進來時，著實也被停車場旁一排排茂密的櫻花樹給震撼到了，而且每一排的櫻花樹都是爆炸滿開！但幾乎所有人一下車都趕著入園，因此停車場很容易都能拍到無人的空景，大家可別錯過。

九族文化村－園區精彩景觀

水沙連歐洲花園

「水沙連」其實是日月潭地區的舊地名。在這片佔地約六公頃，遼闊的歐洲宮廷花園中，能見到巴洛克式歐風建築、羅馬噴泉、宮廷花園，以及古典的蒸汽小火車。這裡是台灣第一座、也是最大的歐式花園；園中的地景花卉也會隨著季節來做更換，每次來都能見到不同的景致！

歡樂世界

歡樂世界是入園後所到達的第一個遊樂區，也是九族文化村遊樂設施的起點，從這區再延伸另外五大主題遊樂區，處處都充滿歡樂的氛圍。

西班牙海岸

西班牙海岸是園區中以「水」為主題的遊樂區，在巴塞隆納奇幻高第風的建築裡，勇闖五項最好玩的遊樂設施，想來挑戰的勇者們，記得帶上備用衣物，一定會派上用場的。

馬雅探險

馬雅探險遊樂設施為可怕的懸吊式雲霄飛車，從11層樓高的頂點直衝而下，4.5個G重力，體驗兩腳騰空，翻騰的刺激快感。在馬雅探險的前方廣場上，九族櫻花祭 活動期間，也打造了一系列的日系風情造景，吸引了眾多旅人駐足拍照。

▲這邊還有一條商店街「櫻之橫丁」，有販售伴手禮、冰淇淋等。

▲櫻花祭期間商店街內處處都充滿著日本味。

浴衣出租

當天我們在賞櫻花的同時，園區中能看到不少人身著浴衣、和服，也有人穿著鮮豔的原住民傳統服飾。這些特色服裝其實在園區中都可以租借的，有興趣的旅人們不妨可以來考慮一下cosplay。

▲這間「紅柿服飾工坊」就位在排灣族景觀區旁。

九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：04－92895361

營業時間：09：30－19：00

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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