海綿寶寶25周年生日派對開跑！華山快閃店重溫童年周邊搶先看

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃鄒承恩

海綿寶寶是許多人的童年回憶，不知不覺居然已經25周年了！如今「海綿寶寶25周年期間限定店」正在台北華山開快閃店，慶祝海綿寶寶25周年，邀請25位全球潮流藝術家，打造一系列全新創作原創限定商品。豐富的周邊商品好逛又好買，馬上來看看詳細介紹吧！

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華山文創園區怎麼去？

搭乘公車205、232、232副、262區間、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「海綿寶寶25周年期間限定店」。或是搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘，或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

華山文創園區有停車場嗎？

園區提供24小時停車服務，停車場入口在忠孝東路上。汽車平日每小時40元、假日每小時60元，平日一天上限280元、假日一天上限540元。機車每小時25元。





海綿寶寶25周年期間限定店 展場看點介紹

真想不到海綿寶寶居然已經25年了呀！想當初海綿寶寶可說是一世代小朋友們的共同童年回憶呢。還記得海綿寶寶的主題曲怎麼唱嗎？「哦～是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶！」桃桃我依稀還記著大概，不過沒想到予先生居然還能完整地記得，真的是被洗腦得很徹底呀！

▲進到會場後，正中央能看到可愛Q版的海綿寶寶和派大星迎接大家的到來。

▲這次的海綿寶寶快閃店是為了慶祝海綿寶寶25周年，邀請了25位全球潮流藝術家，為海綿寶寶慶生進行了一系列獨一無二全新創作。

▲藉由這些潮流藝術家的聯名創作，推出了多款藝術家原創限定商品。

海綿寶寶25周年期間限定店 周邊商品介紹

可以發現跟大多數的IP快閃店很不同的是，「海綿寶寶25週年快閃店」展售了許多的潮T，專為注重時尚的潮流粉絲們所打造。

▲除此之外也有不少是結合藝術家創作的實用商品，馬克杯、保溫瓶、雨傘、手提袋、手機周邊商品等。

▲當然也有許多值得海綿寶寶粉絲們收藏的公仔、娃娃等文創小物。

▲現場還打造了一座「鳳梨屋轉盤」每次350元，人人有獎，快來試試手氣，一轉入魂，把大獎抱回家。

海綿寶寶25周年期間限定店

日期：2024年12月21日－2025年04月06日

時間：周一至周日10：00－18：00（除夕休館）

地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館

門票價格：免費入場參觀

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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