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台北「吉卜力展」直擊珍貴手稿畫！神還原龍貓、風之谷經典名場面

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

《Animage 雜誌和吉卜力展》在台北華山盛大開展了！在展覽中可以認識到日本最具代表的動畫雜誌《Animage》的發展史，以及《Animage》雜誌與日本動畫產業發展的關聯性。最棒的是，還有大量的吉卜力工作室電影作品展示，也提供可以互動拍照的實體場景。

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展期開放時間
日期：2025年01月08日－2025年04月06日
時間：10：00－18：00（17：30停止售票入場）
地點：華山1914文化創意產業園區 東 2C、D棟
地址：台北市中正區八德路一段1號

交通方式
公車：搭乘 205、232、232（副）、262（區間）、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「Animage 雜誌和吉卜力展」。
捷運：搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘；或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊
園區提供24小時停車服務。（停車場入口在忠孝東路上）
汽車：平日每小時40元、假日每小時60元；平日一天上限280元、假日一天上限540元。
機車：每小時25元。

門票價格
全票 490元：一般民眾。
優待票470元：年齡3歲（含）以上兒童至大專院校以下學生（憑證）。
愛心票245元：65歲（含）以上長者。身心障礙本人及一名必要陪同者（憑證）。
免票資格：未滿3歲之兒童（憑證），須成人持票陪同。未帶證件以身高是否滿90公分判定。

展覽會場介紹

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲當天很早現場就已經有著不少的排隊人潮，不過排隊進場時間還算快，很快就輪到我們進場了！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

內容主要可以視為兩大主軸
前半部分在介紹日本當代最為具有代表性的動畫主題雜誌《Animage》的發展歷史。《Animage》雜誌的誕生可說是起因於當時（1974年）的暢銷動畫《宇宙戰艦大和號》，並以此作為創刊雜誌的主題，創作了一系列的特輯內容。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

有句話說「出道即巔峰」《Animage》雜誌亦是如此
憑藉著《宇宙戰艦大和號》的高人氣，《Animage》雜誌特集系列也收穫了廣大讀者的喜愛，從此站穩了日本動畫雜誌界的領頭地位。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

《Animage》雜誌在發行一年後
吸取了《宇宙戰艦大和號》的成功與失敗經驗，攜手《機動戰士－鋼彈》將日本動畫再次推上了新的熱度。依照成功的經驗，同樣以青少年收視群體為主要目標，果然引起了龐大的關注與喜愛。並藉由在大和號模型商品設計時所遭遇的失敗，以及累積的技術經驗，攜手萬代打造了至今依然熱銷的鋼彈系列組裝模型。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲《Animage》雜誌在青少年，尤其是男性族群取得成功後，也將讀者群目標延伸至女性族群。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

與宮崎駿的淵源
《Animage》雜誌在飛躍的成長下，也持續挖掘人才加入。著名的動畫導演高畑勳、宮崎駿，也都是由當時《Animage》主編、現任吉卜力工作室製作人鈴木敏夫所發掘。致力於動畫電影製作歷程，成為《風之谷》和《天空之城》兩部經典作品誕生的幕後關鍵推手。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

進入以吉卜力為主的後半場內容
由《風之谷》開始。《風之谷》上映於1984年，是吉卜力工作室的首部電影作品。也是《Animage》雜誌在從TV動畫之後，推動電影規格作品的起點。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲最讓人驚喜的是，在展覽中還展出了大量的立體大型人像及布景。相信吉卜力作品的忠實粉絲們，看到一定都會興奮不已！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

令人印象深刻的《龍貓》和《螢火蟲之墓》
這兩部吉卜力電影其實是在1988年同時上映的。由宮崎駿執導的《龍貓》，與高畑勳執導的《螢火蟲之墓》，在電影票房上都收穫了極大的成功。但相較於悲慘的《螢火蟲之墓》，我更喜歡有著奇幻色彩的《龍貓》，尤其是龍貓可愛的形象深入人心，不論大人或小孩都會喜歡。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲接下來就是一系列主題布景的拍照專區！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲《龍貓》的貓公車可以走進去拍照！而且摸起來毛絨絨的，好可愛。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

每個立體場景都是還原曾經發行過的雜誌封面
不得不說這次的展覽真的相當用心，每個立體場景都是還原曾經發行過的雜誌封面。《天空之城》的布景中還有道具可以拿來拍照互動，這個炮筒被我拿著好像大聲公！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲《魔女宅急便》也是我很喜歡的吉卜力作品之一，其中的小魔女琪琪應該也是許多小女孩曾經的夢想吧？

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲最可愛的《龍貓》也不能缺席！肚子圓滾滾的大龍貓，拿著一柄與自己體型不相稱的小葉子，實在是太可愛了。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲可以近距離走進巨大雜誌裡和《風之谷》的王蟲合照！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲在展場中還有許多精心布置的小地方，都非常值得細細觀察！

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

周邊商品介紹
看完精彩的展覽區之後，緊接著來到吉卜力工作室周邊商品區，這裡幾乎是把「橡子共和國」給搬過來了！當中還有許多台灣展場限定的周邊商品，只有在這邊才買得到！粉絲們可以在此慢慢選購喜歡的紀念品，千萬別錯過這回難得的入手機會。

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／部落客桃桃授權提供）

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： Animage雜誌和吉卜力展 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 桃桃

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