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霹靂卡霹靂拉拉！小魔女25週年展開箱　展覽亮點＆票價資訊一次看

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

為慶祝「小魔女DoReMi」動畫25周年，在台北華山特別舉辦「小魔女DoReMi25週年展」，展區打造了一幕幕經典動畫場景重現，將要帶粉絲們重新回到那充滿幻想魔法的美好時光，還有不容錯過的小魔女DoReMi周邊商品區，超豐富的周邊商品及台灣限定商品，等著粉絲們來選購收藏！

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華山文創園區在哪裡？怎麼去？
地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文化創意產業園區）
公車搭乘 205、232、232（副）、262（區間）、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達。捷運搭乘板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘，或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊
園區提供24小時停車服務（停車場入口在忠孝東路上），汽車平日每小時40元、假日每小時60元，平日一天上限280元、假日一天上限540元，機車每小時25元。

展期開放時間
展覽日期：2024年12月25日～2025年04月06日
展覽時間：10：00～18：00
展覽地點：華山1914文化創意產業園區　中4B館

門票價格

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲全票380元、優待票220元。

展覽會場介紹
為慶祝「小魔女DoReMi」動畫25周年，在台北華山特別舉辦「小魔女DoReMi25週年展」，當天開門時間還沒到，會場外已經有不少的人潮排隊等待進場，可見這部動畫至今仍是許多粉絲心中的經典作品，展區一共橫跨兩樓，先從一樓展區開始參觀。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲這邊是充滿魔法氛圍的鏡面世界，四周可以看到各色的音符以及旋律悠遊。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲上到二樓之後，會先穿過這條彩虹長廊，這一道道的拱門上頭有著獨特的魔法咒語，同時每個不同的顏色也代表著不同的主要角色。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲這個巨型的充氣公仔是「魔女莉卡」，是卡通中的一隻魔女青蛙，放大後的魔女莉卡感覺更加的滑稽逗趣了。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲在展場中還能見到第一季到第四季的多個經典場景，其中當然少不了粉絲們最熟悉的「魔法堂」。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲可愛的魔女嬰兒小花，走近一看真的好可愛！

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲在這次的「小魔女DoReMi25週年展」還特別展出了珍貴的動畫手稿，粉絲們一定要來朝聖。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲在展區中還有許許多多可以讓粉絲走進布景的互動拍照區，而且還有魔法道具可以拿起來互動合照！

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲在展區中也有關於系列作品中曾出現的各種魔法道具的詳細介紹，曾經熟悉的回憶又再一次被喚醒了！

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲現場還有製作了這一大本的角色手冊，可以動手翻閱，查看關於主要角色們的相關情報。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲在展區的尾聲，這裡有小花1：1大型公仔與粉絲們相見歡。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲走過整個精心布置的展區，真的讓人收穫滿滿的回憶，童年動畫的一幕幕經典場景重現眼前，也再次讓人重溫當時單純的美好時光。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

周邊商品介紹
在參觀完展覽區之後，緊接而來的就是最讓人期待的周邊商品區，這回小魔女DoReMi 25週年展將商品區變成了「魔法堂」，在此不只有販售經典魔法道具，還帶來了豐富的周邊商品，種類包羅萬象，文具、公仔、布偶、吊飾等，也有相當實用的生活用品、造型手提袋、馬克杯等。

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲最後還有這一台巨型「魔法球抽抽樂」，每抽200元，可以來試試手氣，或許一抽就能把大獎帶回家！

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

▲還有多台主題拍貼機、姓名貼、卡片機、紀念幣機等，有興趣的粉絲可以在會場的最後來玩一下！

▲▼小魔女DoReMi 25週年展，經典動畫場景重現魔法堂，展期、門票、周邊商品一次看。（圖／部落客桃桃提供）

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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