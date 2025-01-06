細數雪國美好日常！盤點北海道自由行必訪　展望台俯瞰夢幻札幌

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

北海道的札幌市區，已經成為被積雪妝點的白色國度。日常生活中再常見不過的公園、廣場、大學、神宮、徒步區、展望台，甚至是動物園等市民公共空間，正散發出一種屬於冬日的浪漫、純淨與靈性。

雪中的城市

北海道的札幌市位於北緯 43°，每年冬季受到西伯利亞冷空氣跨越日本海而來，當攜帶大量水汽的冷空氣到達北海道地區；氣流降溫水氣凝結成雪，才導致高頻繁降下大雪。平均每年統計降雪量約400至600公分，積雪日數平均超過 120天，與世界知名積雪城市相比，也是屬於排名前段班的指標城市。

對札幌來說冬季降雪以「乾雪」為主

屬於雪花顆粒小而輕的質地，不容易融化，會形成長時間的積雪層，使札幌雪景更加純淨和壯觀。聲名遠播，年復一年的冬季氣流模式，讓札幌積雪穩定地從每年11月開始，逐步累積至翌年3月，即便一年將近1／3的時間，籠罩於無法控制的極端氣候，札幌仍是常態性居住擁有約196萬人口的大都市。

札幌市民的冬日日常

「積雪，帶給札幌獨特的慢生活節奏。」在札幌，大雪過後，清晨第一件事就是清理自家門前的積雪，不僅是為了安全，更是一種約定俗成的鄰里禮儀。冬季期間的工作與學校生活並不受到影響，大部分札幌市民選擇步行或搭乘地鐵通勤，市內的地下街（如Pole Town、Aurora Town）則提供暖和的步行路線，溫暖而宜人，儘管有時候因積雪情況靈活調整，城市仍規律運作著。

到了周末，大部分的札幌人也都會選擇外出親近大自然，從事滑雪、雪地健行，甚至雪橇比賽，或者是享受雪景與溫泉地熱的放鬆療癒，而札幌人更是札幌雪祭、冰雕展、滑雪與各種雪地旅行體驗最忠實的支持者。

來去札幌市看雪吧！

有時想想，札幌市區的慢步調，對旅行者來說似乎有些平淡，無論是城市特色、觀光景區或公共設施，總難和日本本州的其他大城市競爭，然而這一切，當你站在四周被白雪覆蓋的大通公園積雪小徑，對望街區，顯得陌生又陶醉時，你便會明白了，原來札幌等候的是雪季啊！

好比說，你在札幌可以完成大多數想得到的日本日常場景

徒步去北海道神宮參拜、北海道大學校園溜達、狸小路商店街購物血拼吃美食、円山動物園與北極熊打招呼，或是搭巴士去一個容易抵達的近郊公園看看風景，例如莫埃來沼公園或羊之丘展望台。即便你已經在日本其他城市做過相同的事，當有了冬雪妝點過後，再日常不過平凡街景或景點，也會讓你愛上，與雪共舞著。

大通公園（Odori Park）

大通公園與另一頭的札幌電視塔，是札幌市內最具辨識度的地標。厚厚的白雪覆蓋整個廣場，大通公園徒步街道兩旁的松樹和樹枝上堆滿雪，流線型的藝術雕塑作品也戴上了雪帽子，雪花還再隨風緩緩飄落，經過的札幌人穿著厚重的大衣外套，腳步緩慢卻還是掏出手機拍了張照片，因為今天天氣實在太美。

大通公園位於札幌市的心臟地帶

無論是賞雪、賞花、散步、逛街、尋找美食餐廳，人們都經常經過這座展現北國藝術與自然融合的城市公園，每年11月下旬隨著雪季的到來，大通公園更是化身為一片燈光璀璨的仙境；如聖誕節期間延長至午夜的聖誕燈飾，如2月的札幌雪祭，巨型雪雕和冰雕在夜晚的照明下閃耀著迷人的光芒，為這座城市帶來無窮的浪漫與夢幻。

北海道大學

白雪鋪滿的銀杏樹步道與古典紅磚建築，被視為北海道大學的冬季象徵。北海道大學是昔日的札幌農業學校，如今是日本前三大學府的北海道大學，其廣闊校園是北海道居民心中的秘密花園，不僅孕育知識，更是自然美景的寶庫。北大屬於開放式校園，校園紅磚建築與四季景觀形成鮮明對比，每一幢建築都像是歷史畫冊的一頁，散發出一種屬於冬日的學術浪漫。

沿著小徑走過，秋天，銀杏樹林蔭道如金色地毯般鋪展，而冬日的白楊樹則繪出一幅素雅的雪白畫卷，無論是漫步於秋意盎然的銀杏並木道，或是在平成白楊大道上感受冬季的寧靜，雪地的咯吱聲與溫暖建築物內部的書香氣息交織，讓人感受到這裡不只是學術殿堂，處處更是搖曳著一股詩意的浪漫。不過光是從北大校門口走到銀杏樹步道，得先穿越好多條白雪覆蓋的校舍和步道，保暖一定要做好啊！

北海道神宮

積雪為北海道神宮披上了神聖的白色衣裳，無論是鳥居還是主殿，都被大自然點綴得莊嚴而純淨。穿過圓山公園的林間小徑，抵達被原始森林環繞的北海道神宮，無論是夏日的茂密翠綠、秋日的蕭瑟楓葉還是冬日的銀白雪景，四季場景都讓通往北海道神宮的路程感到靜心不已。

身為札幌市民精神寄託的聖地，北海道神宮是一處靈氣充沛、能量富饒的地方，積雪覆蓋了鳥居、石燈籠、參拜道、神宮建築與木造屋簷，儘管積雪重重，也絲毫不減參拜人潮，祈福抽籤之餘，旁邊的六花亭日式茶屋也提供了一個品嘗甜點、享受暖意的休憩之所。

一年中的其他季節，北海道神宮可能是個莊嚴神社，但在冬天，白雪讓神宮成了一座與世隔絕的聖地，每一步都像進入了自然與人類共鳴的純粹空間。

円山動物園 Maruyama Zoo

「我從來沒有在動物園裡，看過這麼開心的北極熊，毋庸置疑，銀白色的白雪國度，就是北極熊的家。」位於札幌市西區円山公園一側，跟北海道神宮比鄰旁，札幌市的円山動物園在1951年5月5日的日本兒童節開幕，是北海道最古老的動物園之一。

正式踏入札幌市円山動物園的大門，一股清新的北海道空氣迎面而來，園內有大約150種動物品種，設立多達10多個不同棲地與棲息環境的動物展區：北海道特有動物區（北極熊、蝦夷棕熊、蝦夷鹿、蝦夷雪兔、蝦夷松鼠、狼、海豹）、非洲區、亞洲區、兒童動物區、猛禽區、水鳥館、貓頭鷹館等地數十座展館，每個展區皆強調自然棲息地的氛圍，採用開放式設計，將動物的自然行為和習性以最真實的方式呈現。

到了冬季，所有展館、步道、樹梢、草地或欄杆，都被覆蓋一層厚實的白雪，這一座動物園四周被原生的森林環抱，或許是平日吧，所有一切都那麼寒冷、靜謐、蕭瑟，園內遊人零零星星，彷彿都市的喧囂都已隔絕在外，誤闖了一座原始而野外的雪地森林。

莫埃來沼公園（モエレ沼公園／Moerenuma Park）

位於札幌市東北側，莫埃來沼公園是一座將藝術、自然與都市功能完美融合的現代化公園，幾何對稱的人造美學布局使得整座公園宛如一件超大型的藝術雕塑作品。

曾經是札幌當地的垃圾掩埋場

如今成為札幌市民的公共綠地，更是熱愛藝文、攝影和戶外運動者的天然場域，即使公園內遊客不少，但冬日厚雪讓聲音被大幅吸收，一種與世隔絕的寧靜感瀰漫其間。

莫埃來沼公園佔地相當遼闊

公園內有不少處是一望無際的空曠，可以悠閒欣賞蔚藍天空與純白雪地，與其說是走進一座傳統意義上的公園，更像是步入了一個北國雪景的藝術裝置；公園內最主要的三大指標景觀作品，包括人工築成的石階山丘莫埃來山（Mt. Moere／モエレ山）、散發未來科技感的鋼骨三角錐與土台TETRAMOUND PLAZ（テトラマウンド廣場）、由玻璃結構打造的玻璃金字塔Glass Pyramid – HIDAMARI，特別是在雪景覆蓋下，被幾何設計細膩勾勒出的雪地畫布，顯得格外震撼。

羊之丘展望台

每到一個城市，我一直都喜歡找個置高點一覽城市全貌，而說到札幌市，其中一個制高點就是羊之丘展望台。距離札幌地下鐵東豐線終點站「福住」站，轉乘巴士「福84・羊之丘線」，約10分鐘就能到；羊之丘展望台不同於市區高樓的展望空間，空間寬敞又遼闊，迷人綠茵的大片草坪與札幌巨蛋遙望，平整積雪的草坡地，簡直就是一個親和力十足的大型雪地公園，各式各樣的雪地玩法如輪胎滑雪、足湯、冰屋、堆雪人和長達1公里的走雪步道，體驗在藍天白雪之間的自由奔馳！

同時最有代表意義的是，站在北海道開拓之父「威廉‧史密斯‧克拉克博士」銅像旁，我同他左手稍息、右手高舉、指向遠處、一同並肩看向遼闊的遠方，並在心中回應他所說過的「Boys,Be Ambitious!（少年們，要胸懷大志啊）」，光這幾秒鐘的共鳴，已經讓我心中滿是澎湃。

後記

雪不僅僅是氣候或裝飾，更是札幌無可替代的城市靈魂。札幌城市化、生活化的一切，將雪花的非凡化為平凡，將童話變成一本真實存在的國際城市與市民城市，僅此專程挖掘了一番札幌市區內的公共設施，看似各個城市都有的公園、廣場、大學、神宮、商店街、動物園或展望台，但覆蓋白雪的這些，就是我心中的日本最美！

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