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被五顏六色「欲望」綁滿的神社！京都參拜不可錯過的許願猴牆

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

八坂庚申堂腹地不大，一眼就能望盡，卻是京都參拜不可錯過的神社！尤其是堂內被綁在神社正殿牆上、樹枝上或各個角落的五顏六色「くくり猿」最為吸引目光，原以為是一種造型設計或巧思，沒想到是一顆顆把欲望綁上くくり猿的許願猴牆。

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くくり猿的願望猴牆
八坂庚申堂最著名的是くくり猿，通常稱為吊掛猴或許願猴，「猿」字同「緣」之意，有廣結善緣、守護平安的祈福象徵，是八坂庚申堂最具標誌性的景象，也是京都和服攝影取景最熱門的背景之一。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

大黑山金剛寺 八坂庚申堂
八坂庚申堂全名為「大黑山金剛寺 八坂庚申堂」相傳建於960年。堂內主要供奉青面金剛尊，因庚申的申字代表猴子，寺方以猿作為為庚申使者，為供奉遮眼、遮耳、遮嘴的三猿，代表了非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言，以此自我警惕，又被稱為猴子神社。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

關於參拜
進入神社後，首先在正殿前輕輕鞠躬、拍手、祈願，感受內心的平靜與希望的實現；結束後，再找神社一角，寫下自己的願望，再將自己的「くくり猿」懸掛在神社的牆上或樹枝上，希望心中的願望能隨著輕風傳達到神明處。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

くくり猿 猴布偶不同顏色代表不同意義
許願猴布偶指的是手腳被綁住的猴子，代表著與猿相似的人類必須學會約束自我，嚴格修養心性言行，祈願方式有許多不同的說法，一種是各個顏色代表參拜者祈求的願望，紅色是欲望、黃色是活力、綠色是健康、藍色是智慧、粉色是愛情、桃色是魅力、紫色是幸運、金色是財運、銀色是長壽。寫上自己的願望並綁在神社內，能祈求願望實現；而另一種則是如果想要實現一個願望，必須放棄一種貪婪，也因此參拜者是任選一種顏色的猴布偶，寫上自己的慾望並綁在神社內，就能祈求願望實現。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

關於空間
八坂庚申堂主殿是典型的日本神社風格，紅色與橙色為主的神社外觀，搭配木質結構的神舍屋頂，細緻雕刻和神龕上懸掛的傳統燈籠，增添不少神社的神聖感；除了色彩鮮艷的布團猴子與神社古樸建築形成鮮明對比，門口處也有一對象徵守護的石燈籠，在古樸的京都街道上顯得格外醒目。

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

▲▼京都穿和服拍美照一定會來的神社，京都東山大黑山金剛寺，八坂庚申堂與五顏六色的くくり猿的願望猴牆。（圖／CJ夫人提供）

大黑山金剛寺 八坂庚申堂

地址：390 Kinencho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0828日本
營業時間：09：00－17：00

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