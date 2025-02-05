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250米高空、360度全景遙望璀璨大阪市！咲洲宇宙塔展望台開箱

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

大阪港、神戶港、淡路島、明石海峽大橋、關西國際機場，一路看向2025世界萬博即將開幕的人工島夢洲，咲洲宇宙塔展望台繞了一圈，揮別港灣的金橙色夕陽餘暉，迎來城市燈火的華燈初上，說真的，大阪實在太美。

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大阪咲洲的宇宙塔（Cosmo Tower）
咲（ㄒ一ㄠˋ）洲前稱大阪市住之江區的南港地區，與周圍的夢洲、舞洲並列為大阪灣三大填海造陸的人工島，曾是大阪市科技港灣再生計劃的核心地帶。

作為科技港灣的代表建築之一，咲洲宇宙塔的設計靈感來自未來感十足的太空船，體現城市現代化進程的重要象徵，也代表了大阪人心中的未來與希望，除了被稱做宇宙塔，也有咲洲宇宙廣場（Cosmo Square）之稱，建築內包括了大阪府咲洲廳舍辦公室、展望台、空中餐廳、展演空間等各種商業設施空間，經常舉辦藝術展覽、文化講座與各種城市活動，到了夜晚，更是大阪港的重要地標性燈塔。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

咲洲宇宙塔展望台（さきしまコスモタワー展望台）
搭乘大阪市高速電氣軌道中央線至宇宙廣場車站下車，從3號出口方向步行約15分鐘，很容易就能看見樓高252公尺的咲洲宇宙塔（Cosmo Tower），塔身外觀的玻璃帷幕在陽光之下閃爍著光芒，宛如即將啟航，前往探索另一個星系的未來之船。

咲洲宇宙塔是大阪港區的象徵性建築
55樓的咲洲宇宙塔展望台是這座建築的靈魂所在，擁有360度全景視野，傾斜式玻璃窗的迴廊設計，讓你可以看到大阪市區的天際線、蜿蜒的大阪港灣，與遠方的六甲山脈和淡路島。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

咲洲宇宙塔展望台區域
主要區域包含全透明帷幕迴廊區、情侶觀景座椅區和供應簡餐的咖啡廳，成人1,000日圓（約台幣209元），持大阪周遊卡可免費入場，比起其他主打燈光活動或戀人聖地的高空展望台，有了「宇宙」二字的咲洲宇宙塔展望台，彷彿得天獨厚拉開了都會區的繁忙與距離，莫名地浩瀚感十足，看著陽光在城市玻璃帷幕間跳躍，海面反射著夕陽的餘暉，象徵人類文明的百萬燈火紛紛點亮。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

360度全景視野
咲洲宇宙塔展望台宛如一座靜靜佇立在海天交界處的城市瞭望者，她替風景妝點人味，替城市的人們架起絕美風景線的眺望所。每對情侶、三五好友或者是獨自一人，都能輕鬆找到一個靠窗的角落，靜靜地俯瞰整座城市，即便是落日或夜晚時分，人潮也沒有市中心的展望台（如梅田藍天大廈空中庭園展望台或阿倍野HARUKAS 300展望台）來得擁擠，大家只是想要好好地欣賞城市輪廓、地標建築，與大阪浪漫不已的醉人景色，而專程前來。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲那座大橋是要往關西空港的聯絡橋－明石海峽大橋。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

地標景點解惑時刻
面向北方，2025大阪萬博夢洲、大阪港、天保山摩天輪與大阪環球影城近在眼前，面向東方，繁華的梅田高樓群與城市街道如網格般展開，通天閣與阿倍野HARUKAS屹立在城市天際線上，大阪城與天守閣則是若隱若現。

向南遠眺則是航空迷的最愛，畢竟關西國際空港與忙碌不已的起降航班與航道清晰可見，向西俯瞰，明石海峽大橋、神戶港、淡路島與大阪港灣之間船隻穿梭於廣闊海域，海天一線的畫面讓人屏息。

以下照片順序是由北、東、南、西排序：

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

從日落到夜晚
本以為只是上來踩踩點，拍拍照，待個半小時就會離開，沒想到被這片醉人風景迷上，待了將近2小時，數著大船出港、算著飛機起降、盼著天保山摩天輪又換了另一個顏色；從日落待到夜晚，每個角度都好喜歡，捕捉了一堆好喜歡的畫面，卻有更多是只能雙眼才能記得的景致。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

咲洲宇宙塔展望台位置

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲於咲洲宇宙塔55樓，得先於1樓找到展望台購票台，隨著指引搭高速電梯至52樓，再轉搭手扶梯至55樓。

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

▲▼日本關西大阪灣地標，咲洲宇宙塔展望台。（圖／部落客CJ提供）

後記
美景二字從來不是空談，她同時需要大自然和人類智慧的完美聯手。我特別喜歡咲洲宇宙塔展望台的傾斜式玻璃窗迴廊設計，讓視野有了延伸感和臨場感，與景物之間存在距離，卻又好像下一秒就能瞬移過去，宛如置身宇宙飛船，鳥瞰這顆獨特又美麗的星球地球一樣。此情此景，不用人擠人地排隊，也不會刻意營造網美打卡點，反而是鼓勵大家安安靜靜地享受日月星辰與內心獨白，全心全意在風景裡投射屬於自己的回憶。

咲洲宇宙塔展望台（さきしまコスモタワー展望台）

地址： 日本〒559－0034 Osaka, Suminoe Ward, Nankokita, 1 Chome－14－16 さきしまコスモタワ（WTC宇宙大廈）
營業時間：11：00－22：00（周一公休）
備註：不分日間、夜間，凡使用大阪周遊券即可免費兌換咲洲宇宙塔展望台入場券；展望台不可飲用外食。

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