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北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包！每日住宿＆景點交通全收錄

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃鄒承恩

每當北海道迎來被厚厚白雪覆蓋的大地，覆蓋了所有的稜角，也輕輕抹去了每一道瑕疵，嘴角也不自覺緩緩微笑了。總覺得這是一場專屬於大自然為自己展開的洗滌儀式。是啊，當日子漸漸變冷的時候，北海道也一點一滴回歸那純白而潔淨的模樣。

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當北國白雪又紛飛了
任誰都會喜歡北海道的雪吧！第一眼與雪的邂逅，是冰冷的、是潔白的、是鬆軟的，真正深呼吸幾回，放慢腳步過後，更深一層地展開解讀，才感受到了所謂純淨的、寧靜的、唯美的動人時刻。此刻，早已不只是自己，就連身旁熟悉的與不熟識的人們，都相互感染著雪地的放鬆、自由與歡樂氛圍。無論是堆雪人、打雪仗，還是滑雪、拉雪橇、雪地健行，雪中活動讓人忘記寒冷，專注於純粹的快樂，又一次地，世界重現最初美好的樣貌。

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

令人怦然心動的雪國氛圍
每年11月至3月，來自西伯利亞的冷空氣團經由日本海進入北海道，濕冷空氣吸收大量水汽，為北海道地區帶來大範圍的降雪。北海道地區從概念上分成四個區域，而四個區域在雪季期間所表現的觀光性質也有所不同。通常每個地區的賞雪景點，往往得需要經歷一段不算短的路程，短則1小時，長則4至5小時，對時間有限的旅行者來說，內心總暗自期盼得到一個移動便捷、減少拉車，同時周邊順遊與食宿都很方便的北海道冬季賞雪自助旅行行程吧！

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

冬季北海道四大區域特色
道央（札幌、手稻、二世谷）地區的雪質細緻，又因交通便利、生活機能完善，最適合第一次自助雪地旅行與滑雪初學者；道北（旭川、富良野）地區的氣溫低，粉雪品質極佳，是滑雪愛好者的天堂；道東地區（網走、知床、釧路）雪季較長，自然景觀壯麗，尤其適合雪地健行、流冰攝影與深度漫遊；而道南（函館）地區雪量較少，偏濕雪，比較適合第一次想看看雪、堆堆雪人的短途旅遊。

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

第一次冬天去北海道自助旅行攻略
又到了賞雪與滑雪季節，詢問日本北海道自助旅行和自助滑雪的訊息不斷湧入，究竟應該每天換飯店，邊走邊賞雪？還是住在一個地區，採放射狀逐一探點的玩法日程？究竟要去哪個滑雪場比較順、比較容易上手、比較適合初學者？其實，北海道雪季環境變化無常，氣候條件、雪況、路況、排隊人潮、個人身體狀況等因素都是不可預知的，唯一能做的是順應雪的發展，即時調整應對心態。舉個例子，一連遇上好幾天的暴風雪，被困在溫泉飯店該怎麼辦呢？不正是好好享受雪景、溫泉和美食的難得時光嗎？

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

從都會便利區到雪地的深度探索
去過北海道賞雪與滑雪旅行約10次的我，心中有一個定番的新手賞雪探索節奏，起點都是由貼近現代生活的便利都會區著手，伴隨適應了室內的現代感與室外的狂野白雪的日常衝突。漸漸讀懂雪地的生存行為與模式，再依序展開雪的自然景觀、雪的人文藝術、雪的自由競技、雪的療癒與思考、雪的狂歡與創造力等不同面向，一層一層愛上雪地的一切。

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day1 今天的你正式成為雪國一員 從札幌開始讀懂雪地生存模式與行為

今日雪地任務：札幌市區

行程概述：
首先，你要記得的是，無論從哪裡出發，抵達北海道機場國內線與國際線並且完成通關作業，幾乎都是中午左右。再加上搭乘交通工具前往目的地、成功完成下榻飯店checkin或寄物，幾乎是4點左右的北國落日時分，安頓好自己的第一步，就是一碗熱呼呼的拉麵，再來一份札幌人特有的宵夜聖代。

今日食事：元祖札幌拉麵橫丁、札幌聖代

今日移動：「新千歲機場車站」搭乘「JR北海道線」前往「札幌車站」，參考班次，車資1150日幣（約新台幣240元），車程38分鐘。

今日宿泊地：Hotel Resol Trinity Sapporo

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day2 有生活感的雪地日常 逛街、美食、休閒遊憩來一輪

今日雪地任務：北海道神宮、円山公園、大通公園、狸小路商店街和薄野區的街邊探索

行程概述：
早晨前往北海道神宮參拜，感受被積雪包圍的唯美円山公園，接著到日本連鎖咖啡店宮越屋本店，舒舒服服享用早午餐與咖啡時光。接著回到札幌市區的大通公園、狸小路商店街和薄野區，正式展開屬於札幌的街邊探索，例如有歷史感的古蹟建築、手作工藝的文青小店、逛不完的土特產伴手禮店或選物店。若是隨時餓了，營業至傍晚的二條海鮮市場，傍晚過後才開始營業的薄野餐酒館或元祖札幌拉麵橫丁，也有不同的街邊美食選擇。最後再搭JR或巴士前往旭川，為明天的道北探索做準備。不過別忘了，雪季期間的札幌市區，到處積雪不少，甚至飄起大雪，記得一定要做好防雪防寒的穿搭衣物。

今日食事：早餐／円山坂下 宮越屋珈琲本店、午餐／二條市場、晚餐／薄野餐酒館

今日移動：
09：00－9：15 「大通車站」搭乘「札幌地鐵東西線」前往「円山公園車站」
12：00－12：15 「円山公園車站」搭乘「札幌地鐵東西線」前往「大通車站」
18：30－19：55 「札幌車站」搭乘「JR北海道鐵路特急列車」前往「旭川」車站，參考班次，車資5220日幣（約新台幣1091元）

今日宿泊地：OMO7 旭川 by 星野集團

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day3 雪的自然景觀 前進雪國大地感受如此冰冷、純白與溫度

今日雪地任務：大雪山旭岳雪地健行、旭川市區街邊散策

行程概述：
今天早上7點得趕巴士出發！晨間的北海道最高峰－旭岳人潮少、絕景風光超美，好好把握珍貴的2小時，在旭岳前方的雪地探索，感受著君臨雪國天下的壯闊感，就算只是待在展望台放空拍照也超值得！午後返回旭川市區，旭川街頭巷尾瀰漫旭川拉麵、新鮮烘焙麵包和咖啡香氣，散發濃濃的北國生活氣息，讓人不自覺慵懶起來。到了夜晚則可以到旭川屋台村，與旭川人共同享受飄著雪的夜晚時光，這座北國城市暖暖得讓人不想離開。

今日食事：午餐／旭川車站AEON、下午茶／福吉咖啡Fukuyoushi Cafe、晚餐／旭川屋台村

今日移動：
07：15～09：00 旭川車站－旭岳遊客中心 旭岳電氣軌道巴士66路　車資1800日圓（約新台幣376元）
09：20～09：30 旭岳遊客中心（旭岳山麓車站）－姿見車站 大雪山旭岳纜車　往返門票2400日圓（約新台幣502元）
09：30～11：20 旭岳2小時遊覽
11：20～11：30 姿見車站－旭岳遊客中心（旭岳山麓車站）大雪山旭岳纜車
11：40～13：30 旭岳遊客中心－旭川車站 旭岳電氣軌道巴士　車資1800日圓（約新台幣376元）

今日宿泊地：OMO7 旭川 by 星野集團

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day4 雪的人文藝術 超現實感的魔幻花田與浪漫港口城市

今日雪地任務：美瑛花田、小樽夜遊

行程概述：
冬天的美瑛，是一片覆蓋上純白雪的丘陵地形，四季彩之丘、拼布之路、美瑛聖誕樹的雪景有著如詩如畫的靜謐美感，人人都可以在雪地漫步、健行或攝影，找到一個屬於自己的純淨花田，不過美瑛地區大眾運輸交通不太方便，建議可以包車4小時便捷移動；返回札幌車站後，再前進另一處更為安靜與懷舊的港口城市－小樽車站，感受專屬小樽運河的北國浪漫。

今日食事：午餐／純平洋食 junpei（美瑛車站前）、晚餐／政寿司ぜん庵（小樽運河）

今日移動：
08：44～09：25「旭川車站」搭乘「JR富良野線」前往「美瑛車站」，參考班次，車資640日幣（約新台幣134元），車程34分鐘
13：59～14：33「美瑛車站」搭乘「JR富良野線」前往「旭川車站」，參考班次，車資640日幣（約新台幣134元），車程34分鐘
15：00～16：25「旭川車站」搭乘「JR函館本線」前往「札幌車站」，參考班次，車資5220日幣（約新台幣1092元）

今日宿泊地：OMO3 札幌薄野by 星野集團

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day5 雪的自由競技 新手友善的手稻滑雪場我來了！

今日雪地任務：手稻滑雪場的滑雪技能初體驗

行程概述：
距離札幌市區只要30分鐘的手稻滑雪場，相當推薦初學滑雪者作為一日體驗，主要是Olympia Zone數條專為新手設計的滑雪練習區，都符合雪道寬闊、坡度緩和且滑雪路線筆直單純的條件。同時無論選擇哪條滑雪道，最終都是統一滑回滑雪中心，讓初學滑雪者安心不少。當然如果可以的話，Snowboard滑雪初學者還是建議報二日滑雪教練課程。

今日食事：午餐／手稻滑雪場食堂供應拉麵、咖哩飯及北海道產的乳製品甜點、晚餐／薄野餐酒館

今日移動：
「札幌車站」搭乘「JR函館本線」前往「手稻車站」，車資340日幣（約新台幣71元），車程12分鐘，從手稲車站轉乘手稲滑雪場付費接駁巴士「手70」，平日5個班次，假日8個班次

今日宿泊地：OMO3 札幌薄野by 星野集團

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day6 雪的療癒與思考 冬雪記憶絕對不能少了泡溫泉

今日雪地任務：定山溪湯巡之旅

行程概述：
被壯麗溪谷與蒼翠森林環抱，距離札幌市區開車約1小時的定山溪溫泉鄉，是一處四季皆宜的避世桃源，定山溪溫泉鄉分為三個區域，分別是美麗溪谷的定山溪地區、以獨特泉質聞名的小金湯地區，以及深山古樹環繞的豐平峽地區，每個區域都擁有開放式的露天溫泉亭、便捷的日歸溫泉設施和不同等級的溫泉飯店。

旅行過程：
定山溪湯巡之旅過程充滿了輕鬆的社交氣息，總能看見北海道人熱情地與遊客的問候、互動，分享北海道的四季風光與生活趣事。我想，相較全裸泡湯的拘謹氛圍，對鮮少接觸日本溫泉文化的台灣人來說，無須更衣即可進行公共足湯或手湯設施的湯巡體驗，可說是零壓力入門的友善體驗！

今日食事：午餐／定山溪溫泉鄉餐廳、晚餐／薄野餐酒館

今日移動：「薄野車站」搭乘「快速7、快速8或是提前預約河童巴士」前往「定山溪湯之町」

交通資訊：
札幌市區－定山溪一日遊的巴士乘車往返＋日歸溫泉方案，每人是2200日圓（約新台幣460元），可以從札幌、大通公園或薄野上車、下車，並於定山溪溫泉鄉的三大溫泉地區區間段任意上下車。也就是說，你可以上午先在小金湯地區、豐平峽地區觀光遊賞，下午再到定山溪地區泡日歸溫泉。

今日宿泊地：OMO3 札幌薄野by 星野集團

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

Day7 雪的狂歡與創造力 揮別北海道之前，別忘了跟北極熊和蝦夷動物們說掰掰

今日雪地任務：円山動物園

行程概述：
冬季一片片雪花紛飛的的北海道，出乎意料之外的美。每天早上醒來，窗外都在下雪白雪覆蓋大地，山頭染了白、樹梢染了白、建築屋舍染了白、馬路人行道也都積了厚厚一層雪。再看看接下來的一周氣溫，平均都在零下十幾度，實在好不想離開啊！安排最後一趟札幌近郊的円山動物園，跟北極熊、蝦夷棕熊、蝦夷雪兔等北國動物約定下一年的相見。而最後一頓則是來到札幌鶴雅自助餐，好好品嘗所有代表北海道當季時令旬味，心滿意足地再回家！

今日食事：午餐／札幌鶴雅自助餐、晚餐／溫暖的家

今日移動：「札幌車站」搭乘「JR北海道線」前往「新千歲機場車站」，參考班次，車資1150日幣（約新台幣240元），車程38分鐘

今日宿泊地：溫暖的家

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

▲▼北海道冬季遊首選！從札幌到旭岳　雪地美景與滑雪場一網打盡。（圖／CJ夫人提供）

後記
從都市走向森林，從平原走入山岳，看過札幌點燈、旭川雪街和小樽夜景，也體會過美瑛花田的魔幻、大雪山旭岳的壯麗，手稻滑雪的快樂和定山溪溫泉的療養時光。我想，這一趟北海道冬雪旅行，你一定會非常喜歡。

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