Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者張宜樺

2019年，正是台灣珍珠奶茶最風靡日本各地的時候；各大購物商圈總能見高中女生、上班族閨蜜人手一杯不同茶飲顏色的珍珠飲品，喊著「可愛い」並拍照打卡，畢竟拍珍奶比喝珍奶更重要，幾乎成為了逛街約會的標配。隨著疫情爆發，人人開始減少出門的日子，珍珠飲品大幅退燒，人人都以為珍奶也要變成時代眼淚的同時，沒想到，珍珠奶茶正默默走入日本中年族群的生活日常。

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日本千葉社區巷弄里的台灣小食

跳上JR總武本線往東，經過江戶川過後，就是千葉了。與東京市景不同，放眼望去的眼前視線，從商業辦公大樓變成民宅社區，馬路也變得寬敞與自由，千葉習志野市的津田沼車站周邊，是距離東京車站只要30分鐘的高級住宅區，一位身著西裝的中年爸爸前來點了一杯珍珠奶茶，店員代為插好吸管，爸爸沒有拍照、沒有打卡，只是單純心滿意足地喝著離開。

與一般粉嫩設計色調的珍奶店不同，台湾茶屋モクテルストーリー（MOCKTAIL STORY）店外觀遠看像是一間經營多年的社區喫茶店，入口處以傳統春聯和手工竹簾裝飾，右側的小看板上用粉筆寫著今日推薦的茶飲和小吃，散發一種既懷舊又現代的美感，給人一種回到家的親切感。

台湾茶屋モクテルストーリー（MOCKTAIL STORY）

推開門，空氣中彌漫著淡淡的茶香與剛烤好的蛋糕香氣，背景播放著Hit Fm的台灣線上廣播；店內採暖色系設計，燈光柔和，點亮牆上貼著大紅春聯、掛著茄芷袋、擺著台灣啤酒空酒瓶、大同電鍋、大同電扇、85大樓模型和請示神明的筊杯，這是來自台灣高雄林小姐開的台湾茶屋。

自2019年成立，經營至今即將滿五周年，主打分享台灣味、台灣故事與台灣人情味的珍奶街邊店台湾茶屋モクテルストーリー（MOCKTAIL STORY），主要供應各式各樣的台灣純茶飲品。例如伯爵紅茶、麥香紅茶、茉莉綠茶、烏龍茶、水果茶，奶茶相關飲品、起司奶蓋相關飲品與鮮奶相關飲品，甚至連養樂多多綠茶或養樂多多蜜桃茶都有，而讓台灣人熟悉的仙草、椰果、芋圓、紅豆、綠豆、布丁、燒仙草或芝士奶蓋，也是店內的的常備加料。

黃豆粉珍珠奶茶口味

台湾茶屋的人氣招牌是珍珠奶茶、抹茶拿鐵和水果茶，即便是像我這樣來東京旅行才不到一個禮拜，就已經想念珍珠奶茶的人，那一杯QQ軟軟的珍珠滋味，完全解了鄉愁啊！不僅如此，今天還特別加點一杯日本才有的黃豆粉珍珠奶茶口味，融合台式的甜與日式的甘，愈喝愈順口，成為了這趟旅途令人難忘的滋味。

台灣家鄉料理

台灣茶屋除了飲品甜點之外，也不定時推出來自台灣鄉親越洋補給台灣食材的家鄉料理如魯肉飯、地瓜球和古早味蛋糕，適合邊走邊吃的台式伴手禮如鳳梨酥、蛋黃酥、台式月餅、綠豆椪，以及總是一公告就秒殺的季節水果禮盒如芒果、柚子、棗子。

不只是一間茶屋

台湾茶屋モクテルストーリー（MOCKTAIL STORY）座位分為吧台、適合小團體的木質圓桌，以及一個擺滿了與台灣文化相關的書籍、刊物和特色商品的藏物櫃區，像是台灣地圖、鳳梨酥、牛軋糖和手工茶葉。

不僅是一間茶屋，更像是一座小型台灣文化交誼空間

原汁原味的台灣生活風俗，在台湾茶屋被完整呈現，比如節慶時會以應景的擺飾布置店內，舉辦中秋節月餅展售或冬至湯圓品嚐活動，店內更自2023年9月起定期舉辦「台灣體驗教室」，由店主親自教授初級中文，並介紹台灣的文化與歷史，為對台灣有興趣的人們提供交流的平台，許多當地人也因此把這裡當作了解台灣的窗口。

台湾茶屋交通方式

從津田沼車站步行約7分鐘，沿途經過幾家販售當地手工商品的小店與一座社區公園，轉角處就是這間低調卻有不少排隊人潮的台湾茶屋。若是你的旅行有預計前往木更津Outlet、幕張海濱公園、千葉房總半島，記得可以到JR總武線的津田沼車站附近尋找台湾茶屋喔！

珍珠奶茶是成年人喝無酒精雞尾酒的快樂

「想要更加了解女兒和兒子的世界。」詢問了珍奶店老闆才知道，那位爸爸是熟客，經常下班後前來點一杯珍珠奶茶，總是說道嚼著甜甜珍珠的時候，似乎心情也變得年輕，不只增加與孩子們的互動話題，也成為繁忙日常生活唯一留給自己的療癒時光。後來，不只是爸爸族群，也看得到奶奶族群、主婦族群、甚至是外出溜狗的小姐，也是一杯一杯點來喝，作為送給自己的快樂。

後記

旅人在異國他鄉的時候，反而能夠更為深刻地勾劃出屬於家鄉的一景一物，那些令我們習以為常的童年記憶與生活紋理，總在物換星移時，好讓人想念與珍惜。「台灣真的很棒！」這就是值得來台灣茶屋點一杯、喝一杯、再買一杯帶走的原因吧！

台湾茶屋モクテルストーリー（MOCKTAIL STORY）

地址：〒276－0026 千葉県習志野市谷津1－11－4 1F

營業時間：12：00－18：00

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