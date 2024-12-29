香港最美5星酒店「榻榻米景觀房」開箱！L型大落地窗俯瞰百萬夜景

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

香港明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong Kong－MGallery）是我收藏已久的香港飯店。這一次的香港五天四夜之旅，終於有機會朝聖了！香港明怡美憬閣精選酒店於2022年底開幕，憑藉其獨特設計與優越服務，迅速成為網美與旅客心中的打卡勝地。在Google上，它以4.8顆星的高分，成為許多人旅遊清單中的首選，而實際體驗果然不負盛名。

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交通地理位置

如果要前往香港明怡美憬閣精選酒店，地理位置算是蠻方便的，搭乘港鐵有以下兩個站皆可抵達：灣仔站 A1出口步行5分鐘即可抵達、會展站A3出口走路3分鐘。

這一帶的生活機能也非常完善！

步行5分鐘即可到達香港傳統特色活動地點－鵝頸橋打小人。再穿過一條街，便能搭乘叮叮車，10分鐘內直達銅鑼灣的時代廣場。酒店周圍還分布著許多香港經典美食小吃，讓入住的旅程豐富又充實。

大廳 Lobby

走進酒店大廳的空間，映入眼簾的是一個完美融合現代藝術風格與日式禪意的空間。流線型設計線條勾勒出簡約而不失格調的視覺效果，而各處擺設的藝術裝飾品則增添了豐富的層次感。柔和的燈光自天花板與牆面間隱隱透出，與天然材質的木質牆面和石材地板交相輝映，營造出一種溫暖又靜謐的氛圍。

交誼休息廳

在大廳旁還有一個交誼休息廳，這裡設置一個長桌以及沙發座位區，而且在桌上都還有插座的設計，住客都可以來這邊辦公。隨著細緻的音樂背景響起，彷彿置身於一場靜謐的藝術展覽中，讓旅人不自覺地放下旅途中的疲憊，靜靜享受片刻的寧靜。

餐廳空間

酒店的用餐就在這個空間使用，而且不僅有提供早餐，也有蠻多旅人特地來這邊酒店吃晚餐，而且還是由法國行政主廚親自烹飪的法國餐點。如果有機會前往的話，不妨可以試試他們的晚餐。

健身房

酒店健身房位於高樓層，擁有令人驚艷的全景視野。四周牆面採用大面積的落地窗設計，讓整個空間被自然光線充分填滿，明亮而通透，站在這裡運動，彷彿置身於空中花園，能夠俯瞰整片香港的迷人景色。

客房介紹

這次的體驗房型是最熱門的榻榻米景觀雙人房。推開房門的瞬間，智能布簾自動拉開，眼前展現出一幅壯麗的城市景緻，L型的落地窗將整座城市的繁華盡收眼底，白天可以遠眺維多利亞港的湛藍海面與摩天大樓林立的景象；夜晚則被星光點綴的璀璨夜景所包圍，讓人不禁沉醉於這片流光溢彩之中。

房內的設計完美結合東方禪意與現代簡約，榻榻米的柔軟質感搭配天然木質家具，營造出溫馨的居住氛圍。智能化設備的配置更是貼心：窗簾、燈光、空調都可通過觸控面板精準調控，讓每一刻的居住體驗都恰到好處。

▲房間的吧台上還有親手寫的信，這樣讓入住的體驗感顯得格外貼心。

▲除了信以外，還有迎賓小禮物，打開後是非常有質感的馬卡龍。

▲除了有檯面上的兩瓶玻璃礦泉水以外，冰箱裡還有飲料以及啤酒。但冰箱裡的飲品都是需要額外付費的唷！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲在層架上，有各種不同的杯具。有紅酒杯、馬克杯，就連泡茶的杯具都有。房間內的設備中也提供膠囊咖啡機可以使用。

▲入住期間，每個時間段都能發現這裡不同的魅力。白天，陽光透過落地窗灑進房間，明亮又溫暖。

▲▼白天的景色已經美得令人驚嘆，陽光灑在窗外的建築與海面上，呈現出一片生機勃勃的都市畫卷。

▲房間內的衛浴空間採乾濕分離的設計，還提供很有質感的浴袍。房間裡也有日式浴衣可以替換。（只有榻榻米房型才有提供日式浴衣）

夜晚美景

然而，到了夜晚，眼前的景致更是升級為一場視覺的盛宴——彷彿繁星墜落人間，將整座城市照耀的璀璨奪目。透過落地窗眺望，香港的夜景展現出獨特的層次感，高聳的大樓亮起五光十色的霓虹燈，燈光倒映在維多利亞港的水面上，形成波光粼粼的光帶，而更遠處的山巒點綴著零星燈火，猶如夜空中的星河，深邃而迷人。

夜景酒吧（Uncle Ming’s Whisky Bar）

入住香港明怡美憬閣精選酒店最棒的地方就是，頂樓除了健身房以外，還有夜晚的酒吧。夜晚的城市喧囂與寧靜交織，光影變化帶來了一種難以言喻的震撼感。整片城市如同一幅巨大的動態油畫，每一刻都在變換不同的色彩與構圖。

這樣的夜晚，不僅僅是視覺的享受，還可以帶來浪漫的微醺氛圍。看著燈光閃爍、車水馬龍，不禁感嘆城市的繁華與生活的豐富多彩。在這美如夢境的景色中，彷彿時間都靜止了，讓人沉浸其中，忘卻一切煩憂。

早餐介紹

香港明怡美憬閣精選酒店的早餐屬於半自助的呈現方式。吧台上有多樣化的餐點還有飲品，有不同的沙拉、麵包與水果。另外每個人都會有一份專屬的套餐可以選擇。這裡的早餐，份量上真的非常飽，基本上這一餐吃完之後，連午餐都不需要再吃了。

香港明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong Kong－MGallery）

地址：香港灣仔謝斐道239號

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